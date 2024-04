Com les empreses poden protegir-se davant dels atacs digitals

Contingut ofert per:







L'any passat es van registrar a Espanya al voltant de 730.000 atacs informàtics, una xifra que es tradueix en més de 2.000 accions de ciberdelinqüència cada dia, una cada 39 segons, segons dades de la consultora especialitzada Cybersecurity Ventures.

Els registres són preocupants, encara que la bona notícia és que hi ha solucions i que són efectives, perquè la proliferació de mètodes de protecció, tant a nivell domèstic com empresarial, ja ha aconseguit reduir la freqüència d'incidències: el 2022 se’n van comptabilitzar fins a 49 per segon.

La ciberseguretat esdevé així un element imprescindible per a qualsevol, però encara més per a les empreses, que treballen amb una gran quantitat d'informació i aquesta sol ser, a més, més sensible que la d'un particular. I tant és que parlem d'una societat unipersonal, limitada o anònima, d'una empresa pública o privada o d'una companyia petita, mitjana o gran. En l'era digital que vivim, cada pas que fem i cada comunicació o connexió que tenim es tradueix en dades que hem de protegir.

¿Per què cal la ciberseguretat?

La importància de la ciberseguretat rau en diversos aspectes crucials:

Protecció de dades sensibles.

En un món en què la informació financera, personal, de propietat intel·lectual i estratègica és tan valuosa, la ciberseguretat actua com un escut protector contra possibles bretxes i atacs.

Continuïtat del negoci.

Un sol atac cibernètic pot paralitzar completament les operacions d'una empresa, causant danys econòmics i materials significatius. La ciberseguretat assegura la continuïtat del negoci davant d'aquestes amenaces.

Confiança dels clients.

En l'era de la informació, la confiança del client és essencial. Els consumidors esperen que les dades estiguin segures quan interactuen amb una empresa, i la ciberseguretat és fonamental per construir i mantenir aquesta confiança.

Solucions antifrau i antiespionatge.

Els atacs de pesca o de suplantació d'identitat, el programari maliciós i altres tàctiques malicioses representen un perill constant. La ciberseguretat proporciona solucions efectives per contrarestar aquests riscos.

Costos financers.

Les bretxes de seguretat poden resultar en costos financers molt elevats, des de la recuperació de dades i la restauració de sistemes fins a les multes regulatòries i les possibles demandes legals.

Consells de ciberseguretat

Els experts en ciberseguretat subratllen la importància de fer una avaluació exhaustiva de l'empresa per poder identificar vulnerabilitats i elaborar un pla d'acció personalitzat. Però també ofereixen alguns consells pràctics, de fàcil aplicació, que poden contribuir decisivament a la seguretat informàtica de qualsevol negoci.

Formació de treballadors.

Educar els empleats sobre bones pràctiques de seguretat, com la creació de contrasenyes robustes i la identificació de correus electrònics de pesca.

Manteniment actualitzat.

Mantenir tots els sistemes, aplicacions i programari actualitzats amb els darrers pegats de seguretat per tancar possibles bretxes.

Control d'accés.

Definir i jerarquitzar els privilegis d’accés dels usuaris per reduir el risc d’entrades no autoritzades.

Còpies de seguretat.

Realitzar còpies de seguretat periòdiques i assajar també sovint els protocols de recuperació de les dades.

Anàlisi de trànsit.

Elaborar anàlisis de registres per detectar activitats sospitoses i possibles violacions de seguretat.

Al món actual, en què la vida és digital, la ciberseguretat es converteix en un imperatiu per protegir els nostres actius més preuats, tant a nivell personal com empresarial.