PIMES: aconsegueix el mateix servei de centraleta que les grans empreses

Vivim en un món que cada cop està més interconnectat i digitalitzat, per això, buscar un bon proveïdor de serveis de telecomunicacions és una decisió estratègica per a les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, Orange es presenta com un gran aliat per satisfer les necessitats de comunicació i tecnologia per a les PIMES. I és que la companyia compta amb una gran infraestructura de xarxa d'última generació que ofereix connectivitat estable i d'alta velocitat. Gràcies a la seva fibra òptica, 4G i 5G, les empreses es poden mantenir sempre connectades i operatives sense importar on siguin.

Una gestió eficient i professional

La companyia de telecomunicacions Orange ofereix un servei de centraleta perquè les PIMES puguin optar als mateixos serveis i avantatges que les grans empreses. Aquest servei permet a les petites i mitjanes empreses l'oportunitat de gestionar les seves comunicacions de manera eficient i professional gràcies a un sistema que facilita l'administració de trucades telefòniques dins de la seva companyia, permetent la connexió entre extensions internes i la gestió de les comunicacions entrants i sortints. I és que la centraleta d'Orange ofereix la màxima connectivitat amb totes les comunicacions al dia.

Gràcies al servei de Centraleta d'Orange les empreses aconsegueixen augmentar la seva productivitat gràcies a un únic telèfon fix d'atenció perquè no es perdi cap trucada; estalviar, ja que no té cap cost d'instal·lació, ni de manteniment i sempre està actualitzada; i millora la imatge de la companyia ja que compta amb una locució de benvinguda, música en espera, desviament de trucades o extensions, entre d'altres serveis.

Funcionalitats de la Centraleta

Orange ofereix solucions adaptades a les necessitats de les empreses amb l'opció de combinar telefonia fixa, mòbil, fibra i centraleta al núvol. Amb només un fix i un mòbil, les empreses poden disposar d'una centraleta que ajudi a millorar-ne la imatge i la productivitat. Amb la centraleta d'Orange, les empreses poden tenir fins a 50 numeracions fixes, locució de benvinguda per professionalitzar el servei i música en espera, cua de trucades de fins a 25, bústia de veu, trucades en espera, captura i pàrquing de trucades, grups de salt, operadores automàtiques amb menús personalitzats, una centraleta personalitzable amb els llocs fixos i mòbils que es necessitin i accés a Webex.

Els clients d'aquest servei podran gaudir de Webex, l'eina de missatgeria, reunions i videoconferència líder mundial en solucions de col·laboració, tot dins la mateixa aplicació i sota el servei i el suport d'Orange. I és que aquesta plataforma, que es caracteritza per la facilitat d'ús, presenta una interfície intuïtiva i fàcil d'usar, que facilita la participació i la col·laboració dels usuaris. A més, ofereix videoconferències d'alta qualitat que permeten una comunicació clara i efectiva sense importar on es trobin geogràficament. Gràcies a aquesta eina, els usuaris podran compartir de manera senzilla la pantalla per presentar documents durant les reunions o fins i tot enregistrar-les. També inclou eines per fer anotacions en temps real sobre documents compartits, accés des dels smartphones, experiència multidispositiu, integracions amb calendaris i mesures de seguretat i privadesa per crear un entorn segur.

Gràcies a Webex App es pot trucar des de qualsevol país com si fossin a Espanya i no pagar roaming. A més, es pot fer servir Webex App sense necessitat d'un smarthpone, accedint-hi des d'una tauleta o PC. I encara que les trucades es facin des de qualsevol altre dispositiu, es pot mostrar el fix.

Centraleta d'Orange permet a les petites i mitjanes empreses fer servir el mateix servei que les grans empreses.