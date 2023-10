6 maneres de començar bé el dia des de llocs increïbles

Contingut ofert per:





Qualsevol estació de l'any és propícia per fer les maletes i embarcar-se en aquesta anhelada escapada. Tot i això, la tardor té un encant especial. És l'època en què la natura desplega un espectacle impressionant de colors, tenyint els paisatges de tons marrons, taronges i vermellosos. Una invitació a descalçar-se i passejar per la vora del mar, descobrir fascinants episodis històrics que potser desconeixies i meravellar-te amb monuments, museus i edificis que guarden un llegat històric significatiu.

Però, ¿què podria fer que aquesta experiència sigui encara més inigualable? Us convidem a explorar els encants de despertar en un dels Paradors que us recomanarem; una elecció clau per submergir-vos del tot en l'autèntica essència d'una escapada amb encant. I és que en enclavaments així la jornada comença d'una manera molt especial: imagineu despertar-vos amb l'aroma d'infusions o cafès fumejants, assaborir sucs acabats d'esprémer que desperten els sentits i acompanyar-los amb una varietat de torrades amb tomàquet, hummus o alvocat. També delectar-vos amb iogurts frescos, brioixeria artesana tradicional, formatges, embotits regionals, un autèntic festí per al paladar. A més, tindreu l'oportunitat de tastar plats calents preparats al moment amb el millor oli d'oliva verge extra i productes locals que reflecteixen l'essència de la regió que visiteu. Un complet bufet de delicioses propostes per satisfer tots els gustos. Això és el que trobareu a Paradores, i el millor de tot, amb la possibilitat de gaudir d'aquest homenatge matinal tant si us allotgeu al Parador com si el visiteu expressament per gaudir d'aquest espectacular esmorzar. ¿Hi pot haver un pla millor?

Si encara no n'esteu convençuts, acompanyeu-nos mentre us presentem sis convincents raons per triar aquesta opció i viure un començament de dia veritablement inoblidable.