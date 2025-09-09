Els sentinelles del mar: 4 rutes per fars llegendaris

Ens posem en ruta per fer Espanya, de nord a sud i d'est a oest, visitant alguns dels fars més emblemàtics de la Península. Una escapada plena d'història, llegendes, paisatges que tallen la respiració i els allotjaments més elegants i acollidors pensats per relaxar-se, deixar-se acaronar i somiar desperts.

Protegeixen navegants, albiren l'eternitat de l'horitzó i vigilen sense pausa cada clarejar i capvespre. Els fars són molt més que simples guies marítimes. La seva llegenda s'ha forjat amb penya-segats i esculls. Entre la ira de tempestes i la calma d’un oceà encalmat. Un perpetu vetllador de vaixells des que al segle III aC es va construir el primer de la història, el Far d'Alexandria. Una de les set meravelles del món que, segons la història, enviava llum a 50 quilòmetres de distància. Des d'aquell primer colós, molts s'han aixecat després per a delit dels apassionats del mar, de la història i dels viatgers àvids de bonics paisatges.

Avui, a Espanya, hi ha 191 fars amb valor patrimonial, molts d'ells en llocs remots i d'ubicació privilegiada, dalt de penya-segats, caps o penínsules, des d'on dibuixen impressionants vistes al mar. Cadascun explica la seva història, la seva llegenda, la seva gesta o la seva tragèdia. Són testimonis de naufragis inevitables, de vides solitàries de torrers, de fenòmens naturals insòlits i, per descomptat, i aquí radica la seva essència i missió, són artífexs de l'arribada de vaixells a port, amb adversitats o sense. Però sent, al capdavall, protectors de vides al mar.

En aquesta ruta volem que coneguis alguns dels fars més bonics o emblemàtics perquè puguis gaudir-ne en la teva propera escapada. Envoltats de la màgia de paisatges espectaculars, són perfectes per desconnectar, rendir-se a la calma i escoltar el so de la natura en viu.

Aquests són els nostres favorits i els millors allotjaments per a una experiència completament relaxant i llegendària.

Galícia i el darrer capvespre d'Europa

Si hi ha un lloc sembrat de fars mítics, aquest és Galícia. Més de 40 inclosos en els seus 200 quilòmetres de litoral. Per les costes passa una de les rutes de trànsit marítim més importants. Allà hi conflueix la història i la llegenda. El mite i la fantasia. El vigor d'un mar brau i de forts corrents que han dut a l’enfonsament durant segles tot un exèrcit de vaixells. Cap a un naufragi inevitable des de temps immemorials. Així ho testifica el far en ús més antic del món, la Torre d'Hèrcules, Patrimoni de la Humanitat. Una talaia de finals del segle I d. C., aixecada per l'arquitecte Gaio Sevio Lupo sobre l'antic poblat cèltic de Brigantia, per acompanyar els vaixells que navegaven vorejant els confins de l'imperi romà. Tot i que, segons explica la llegenda, Hèrcules va vèncer el gegant Gerió en aquest lloc i per això va construir la torre sobre la seva tomba.

Un altre far mític a Galícia és el del Cap Fisterra, aixecat el 1879 al lloc on els romans van considerar, erròniament com es va veure després, que era el punt més occidental d'Europa. Fins allà arriben molts pelegrins des de Santiago de Compostel·la per completar aquí el camí. I ha estat el lloc on tradicionalment els viatgers cremaven les seves pertinences per purificar-se i deixar enrere les càrregues. Tot i això i malgrat la fama, hi ha un altre far, a 30 quilòmetres, molt especial, el de Touriñán (a la imatge), que mereix també una visita perquè presumeix de tenir el darrer capvespre d'Europa. Aquest sí.

Ubicat en una península que s'endinsa un quilòmetre al mar, és durant dos mesos a l'any (entre el 18 d'agost i el 19 de setembre, i entre el 24 de març i el 14 d'abril), quan té aquest honor d'acomiadar el sol europeu. Un privilegi que, com resa una placa, comparteix amb Noruega i Portugal, a causa de la variació de la inclinació de l'eix de rotació de la Terra. El far Touriñán, fundat el 1898 (el seu vell edifici), és un racó de pau, aixecat a 60 metres d'alçada, que projecta el seu halo de llum a 37 quilòmetres. Et recomanem seure a la gespa davantera a contemplar l'Atlàntic i agafar el sender lateral que convida a una ruta circular molt agradable.

Durant dos mesos a l'any, el Far de Touriñán és l'últim punt d'Europa que veu el sol.
On es pot dormir

A tot just 13 quilòmetres, al costat de la platja de Lourido, tens l'oportunitat de continuar conservant aquesta calma i serenitat que has recollit al far. El modern Parador de Costa da Morte en té la culpa. Un edifici amb terrasses i obert al paisatge, amb unes increïbles vistes de l'oceà, que concentra, com les bones essències, l'ànima, en aquest cas, de Galícia. El ressò dels naufragis i les llegendes i aquesta humida i ancestral atmosfera està latent als espais del Parador. La seva decoració es basa en materials orgànics com ara la fusta o la pedra. Caps, badies i els fars mateix donen nom a les habitacions. A més, l'allotjament exhibeix una sèrie d'escultures, pintures i fotografies vinculades a la tradició d'aquest racó líric de penya-segats esculpits per la força de les onades.

Un mirador al Mediterrani almerienc

A 18 metres de terra s'aixeca el Far del Cap de Gata (a la imatge). Va ser erigit el 1861 on s'emplaçava el pati de l'antic castell de San Francisco (del segle XVIII i avui pràcticament desaparegut). El lloc té la seva màgia. El seu encant. I la seva història. El turó on es va ubicar, el Promontori de les Àgates, segons els romans (per l'enorme presència d'aquest tipus de pedres semiprecioses), va ser assetjat per pirates barbarescos durant anys i testimoni d'importants naufragis. El mar se sent. I sembla que l'horitzó t'embolcalla. La panoràmica des d’aquí a l’enorme platja de les Salinas és impressionant. I per això i tot i que segueix en actiu, es concep com a epicentre de visitants, que inclouen aquest enclavament en els seus imprescindibles del Parc Natural del Cap de Gata-Níjar. No n'hi ha per menys. Declarat Bé d'Interès Cultural, reposa al costat de l’escull de les Sirenas, una antiga xemeneia volcànica, habitada avui per una colònia de foques monjo. Així que si tens previst escapar-te a aquesta zona del sud-est espanyol, aquesta és una de les visites clau. També les cales recòndites, els pobles costaners i un altre far emblemàtic, el de Mesa Roldán. El més alt habitat sobre el nivell del mar, que atresora una exposició permanent i una vista increïble a la costa de Carboneras, a més d'una històrica torre, construïda en temps de Carles III.

El far del cap de Gata i l'escull de les Sirenas
On es pot dormir

El litoral almerienc és un ventall de virtuts i sorpreses. Presumeix dels millors fons marins del Mediterrani i de pobles blancs, com Níjar o Mojácar, que es poden convertir en el teu campament base, en la teva “illa de repòs”. Allà, a més d'un bonic i pintoresc poble de carrerons estrets i cases emblanquinades, trobes el Parador de Mojácar per relaxar-te entre ruta i ruta. Un allotjament a peu de platja, amb piscina oberta fins a finals d'octubre, i vistes al mar des de les habitacions, que serà el teu idíl·lic recés per reposar forces, descansar i tastar les delícies marineres o de la terra.

El guaita del Delta de l'Ebre

Les històries de fantasmes arriben als fars com El Fangar (a la imatge), a Tarragona. Segons la llegenda, un antic guardià habita a l'interior d'aquesta lluminosa talaia i es pot sentir durant les nits de tempesta.
Sigui cert o no, el que és un fet és que aquest lloc impressiona només veure'l. Encara que per això cal fer una agradable caminada, perquè a la Punta del Fangar, una península desèrtica al nord de la desembocadura de l'Ebre, només és possible accedir-hi a peu. L'esforç valdrà la pena perquè aquest paratge, conegut també com la Platja dels Miratges, destaca per la seva singularitat en un entorn dominat per espais naturals verds i els camps d'arròs del Delta de l'Ebre.

El far original va ser aixecat el 1864 i, a causa de les inundacions, va deixar de tenir faroner i va començar a funcionar mitjançant un sistema automatitzat. Després d'un incendi durant la Guerra Civil va ser restaurat i avui és possible gaudir de la seva estilitzada silueta bicolor, destacant entre un mar de dunes, i albirar des d'allà unes vistes precioses al Delta de l'Ebre i als pobles de Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Ampolla.

El Far del Fangar o La Faroleta, envoltat de dunes de sorra, és el final d'una de les rutes senderistes més famoses del Delta de l'Ebre.
On es pot dormir

A poc més de mitja hora amb cotxe teniu l'allotjament perfecte per descobrir aquest far i tota la riquesa que ofereix el Delta de l'Ebre. El Parador de Tortosa és un exemple de com aconseguir unir història i modernitat perquè el visitant estigui a gust, amb les comoditats del segle XXI, però amb el privilegi de sentir el passat de prop. I és que al costat del Parador, de nova planta però amb un aire medieval imprès als seus murs de pedra i als seus arcs gòtics i vidrieres, reposa el Castell de la Zuda, una antiga alcassaba islàmica, originària del segle X, reconquerida després pels cristians, que inclou l'única necròpolis islàmica a l'aire lliure de Catalunya. Són moltes les coses que ofereix aquest lloc de descans: vistes increïbles a la ciutat de Tortosa, atmosfera feudal i cuina regional que després costa oblidar.

Els ulls de la Costa del Sol

"Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos. Colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules, pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas…" Vicente Aleixandre parlava de Màlaga com la seva ciutat del paradís. Preciosos versos dedicats a aquesta capital de la Costa del Sol que des de fa més de 200 anys ha anat creixent alhora que el seu far, la seva emblemàtica “Farola” (a la imatge) que va ser aixecada després de la Guerra del Francès. Des d'aleshores, el seu robust traçat ha estat impassible al pas del temps, a inesperats terratrèmols, a la Guerra Civil (encara que va ser apagat pels republicans, per obstaculitzar la marina enemiga, i pintat de color terra per passar inadvertit) i a la vida de multitud de faroners (l'últim el 1993). La Farola ha servit d'inspiració a Aleixandre i a altres poetes i pintors, com ara Picasso. Declarat Bé d'Interès Cultural, ofereix en ple port un dels fars més antics d'Espanya. Tot i que no és l'únic icònic de la província.

El de Torrox, per exemple, es troba en zona arqueològica. I tot gràcies a un dels seus torrers, que va utilitzar la seva solitud per excavar als voltants i descobrir la vil·la romana de Clavicum. O el de Calaburras, a Mijas, que a més de marítim té el privilegi de ser el primer far espanyol de trànsit aeri. És l'únic de Màlaga habitat per un faroner que controla de manera remota i automatitzada els sis de la província.

La Farola de Màlaga, construït amb pedra del Monte Gibralfaro, amb l'Alcassaba al fons.
On es pot dormir

Per gaudir de la ruta de llanternes marítimes de la Costa del Sol us recomanem allotjar-vos al Parador de Màlaga Gibralfaro de la ciutat. Un emblemàtic refugi en pedra, a la muntanya del mateix nom, que garanteix les millors vistes de la ciutat, incloent-hi el port i aquest far a la seva panoràmica. El paisatge és visible des de les habitacions, des de la piscina (oberta tot l’any) i des de la galeria del restaurant. Perquè puguis gaudir d’un bon sopar malagueny mentre brindes a la llum del seu històric far.


