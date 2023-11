Flexilactians, així són els nous consumidors de PlantBased

L’oferta de begudes vegetals és enorme, no obstant, ¿als lineals hi ha productes d’origen no animal que ofereixin una experiència sensorial similar? «Vam veure que no», explica el director d’R+D de Pascual. I ell i el seu equip van posar fil a l’agulla per buscar una solució que deixés satisfets aquests flexilactians. El primer, segons González, va ser traçar el perfil del consumidor: «Li agrada la llet i derivats, els inclou en la seva dieta, però busca noves experiències o complementar-ho amb productes plant-based. La seva barrera és sensorial, el sabor. Per això vam decidir acceptar el repte i crear una nova marca sobre tres eixos: un de nutrició, un de sabor i un de versatilitat».

El resultat és Mimik, una nova marca de Pascual que neix sota el paraigua de ViveSoy, que arriba al mercat amb una beguda vegetal que està «inspirada en el món lacti i que suposa una alternativa el més pròxima possible en sabor, en nutrició i en versatilitat. La marca té l’ambició de liderar el mercat plant-based a través de nous conceptes de producte i fent el salt a altres categories».

Mimik té gust de llet, però no és llet. I, ¿quina és la seva fórmula? «En la part de nutricional hem combinat civada per aportar fibra, i soja, que ens dona un nivell de proteïna similar a la llet, a més hi hem posat calci, vitamines i, el repte més important, no hi hem afegit sucres», explica González.

Ja tenim el sabor i la recepta, però, ¿i la versatilitat? ¿Com es testa si un nou producte és o no és versàtil? Al ser preguntat, l’expert respon: «Buscàvem un sabor que fos més neutre que el de les begudes vegetals convencionals i que combini molt bé amb el cafè i el cacau». I continua amb un somriure: «També vam fer croquetes i ¡¡¡van sortir bones!!!».

La ‘NO llet’ de Pascual

Mimik, que arriba al mercat com una beguda vegetal que té gust de llet, introdueix nous conceptes de productes que repliquen la llet, però basada en ingredients vegetals. Mimik fuig de convencionalismes i d’extremismes oferint un producte bo, nutricionalment molt interessant i amb el qual és possible des de fer un cafè fins a fer croquetes delicioses. En el futur sorprendrà el consumidor plant-based ampliant el seu catàleg amb altres productes.

