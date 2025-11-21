¿Sabem realment com funciona un cotxe elèctric? Claus per entendre la mobilitat del futur

Contingut ofert per:
Contingut ofert per:
Conduir un vehicle elèctric és molt més senzill del que sembla gràcies a models com el Peugeot E-3008, que combina tecnologia, autonomia i confort, a més d'una garantia de 8 anys
¿Com es carrega? ¿Quant dura la bateria? ¿És realment més barat? Aquestes són algunes de les preguntes més recurrents entre aquells que pretenen fer el salt a la mobilitat elèctrica. Amb el nou SUV elèctric Peugeot E-3008 i la unió de tecnologia, estalvi, confort i sostenibilitat, entendre com funciona el futur de la mobilitat resulta més fàcil i accessible que mai.
Durant anys, la mobilitat elèctrica ha estat envoltada per una infinitat de mites sobre els vehicles i el seu funcionament. Autonomia limitada, escassetat de punts de càrrega, bateries poc potents… Totes aquestes afirmacions resulten ser fal·làcies que amb els avenços tecnològics i el creixement del mercat elèctric s'han demostrat.
El nou Peugeot E-3008 és un dels models actuals que més trenca amb tots aquests clixés. El vehicle arriba a tenir fins a 700 km d'autonomia WLTP i es pot recarregar del 20% al 80% en tan sols 30 minuts, cosa que en facilita l'ús. Així mateix, té accés a més de 850.000 punts de càrrega al llarg de tot el continent europeu. Pel que fa al manteniment i el cost econòmic que comporta, la companyia assegura que la posada a punt és fins a un 70% més econòmica que la d'un cotxe de combustió. Pel que fa a la salut de la bateria, la garantia del vehicle és de vuit anys o 160.000 km al 70% de la seva capacitat.
A diferència d'un cotxe tradicional, el motor elèctric transforma directament l'energia emmagatzemada a la bateria en moviment. En el cas del nou E-3008, es tracta d'un motor síncron amb imant permanent de 170 kW, cosa que equival a 231 cavalls de vapor. Disposa d’un parell motor instantani de 343 Nm des de 0 rpm, a diferència dels motors de combustió. Això es tradueix en una acceleració instantània, sense vibracions, embragatge ni canvis de marxa, amb una suavitat que permet gaudir d'una conducció silenciosa.
La bateria d'ion-liti NMC, amb una capacitat de 73 kWh en la versió estàndard o 96,6 kWh en la versió Long Range, està situada sota el terra del vehicle, cosa que millora l'estabilitat i allibera espai a l'interior. Disposa d'un sistema de refrigeració líquida que manté la temperatura òptima i en garanteix l'eficiència i la durabilitat. Conté un total de 12 mòduls, de 400V. La seva garantia és de vuit anys o 160.000 km al 70% de capacitat gràcies al programa Peugeot Promise.
Per carregar-la, hi ha dues opcions. La primera és la càrrega a casa, mitjançant corrent altern, en què només cal connectar el wallbox inclòs en la compra, un carregador embarcat 11 kW trifàsic de sèrie, que permet carregar la bateria en quatre hores i 30 minuts, amb una potència de 73 kWh, o en sis hores i 30 minuts, amb una potència de 96,9 kWh. Tot això, durant la nit, cosa que assegura que una vegada desperts, disposem de la bateria al 100% de la seva capacitat. La segona de les opcions és la càrrega ràpida en ruta, mitjançant corrent continu, amb una potència màxima de 160 kW. Això permet recuperar fins a 350 km d'autonomia en mitja hora, amb un temps entre 27 i 30 minuts. Aquest tipus de càrrega està instal·lada, normalment, en estacions de servei, àrees de descans o centres comercials.
Així mateix, l'E-3008 incorpora un sistema de frenada regenerativa que transforma l'energia cinètica en electricitat, cosa que augmenta l'autonomia del cotxe fins a un 20% a la ciutat. Quan el conductor aixeca el peu de l'accelerador o trepitja el fre, el motor elèctric actua com a generador i transforma l'energia del moviment en electricitat. Aquesta energia es torna a la bateria, cosa que permet prolongar la seva durada i reduir el consum del vehicle. A més, el cotxe ofereix tres nivells de frenada regenerativa, ajustables segons la preferència del conductor. Des d'una retenció suau fins a una desacceleració més pronunciada.
Finalment, ja no es parla de litres per cada 100 quilòmetres, sinó de quilowatts-hora (kWh/100km). I aquí és on el nou E-3008 demostra la seva capacitat i eficiència, ja que el consum mitjà del cotxe se situa entre 16,8 i 18,1 kWh/100km, cosa que equival a 1,7-1,8 litres de gasolina. No obstant, on més destaca és en entorn urbà, a causa del fre regeneratiu, que permet assolir de només 13,2-14,3 kWh/100 km.
Apostar per la mobilitat elèctrica no és només un compromís amb la sostenibilitat, també és benefici econòmic. I és que recórrer 100 km en el nou Peugeot E-3008 té un cost de 3 euros, davant dels 12 euros aproximats que té fer-ho en un cotxe de benzina. En un any, l'estalvi total pot arribar a ser de 1.300 euros, si el total de quilòmetres recorreguts se situa en els 15.000, de mitjana.
A més d'això, cal tenir en compte la quantitat de diners que es gasten a l'hora de mantenir un cotxe elèctric, que sol ser menor que la d'un cotxe tradicional. No requereix canvis d'oli, filtres d'aire o combustible, embragatge ni corretja de distribució, i el fre regeneratiu dura més i redueix el desgast d'un fre normal. Tot plegat, pot suposar un estalvi estimat entre un 40% i un 70% menys que un de tèrmic.
Així mateix, si ens centrem en els incentius i els avantatges fiscals, el mercat del cotxe elèctric gaudeix d'ajudes públiques com el Pla MOVES III, vigent en algunes comunitats autònomes, amb subvencions de fins a 7.000 euros. També hi ha exempcions d'impost de matriculació i avantatges en zones de baixes emissions o aparcament regulat segons la ciutat. Sumat a això, Peugeot també disposa dels Certificats d'Estalvi Energètic (CAE), que neixen per incentivar la transició al cotxe elèctric amb una ajuda directa. En essència, un CAE es pot sol·licitar per obtenir una bonificació econòmica de 1.000 euros en comprar un SUV de la gamma 100% elèctrica de Peugeot directament al concessionari, gairebé sense paperassa i de forma directa.
Més enllà del motor, el nou Peugeot E-3008 arriba al mercat com una autèntica revolució de la mobilitat elèctrica. Aquest model disposa d'un interior completament digitalitzat amb el Panoramic i-Cockpit 21", integrant la intel·ligència artificial de ChatGPT i el seu assistent de veu per interactuar amb ell en un llenguatge natural. Ofereix una doble pantalla corba HD, la més gran del segment, així com un sistema de navegació 3D amb Trip Planner EV Routing, que busca les parades de càrrega més properes de forma automàtica, i un sistema d’actualitzacions Over The Air, sense fils.
Per si no n'hi hagués prou, el cotxe integra més de 40 sistemes d'ajuda a la conducció (ADAS), com ara la conducció semiautònoma nivell 2, el control creuer adaptiu, el canvi de carril semiautomàtic, la frenada automàtica d'emergència o el VisioPark 460 amb quatre càmeres HD.
La comoditat és un dels aspectes més rellevants del vehicle. En el cas del nou E-3008, aquest es converteix en una autèntica senya d'identitat. Pensat per oferir una sensació de confort total, els seients amb certificació AGR, una organització alemanya independent formada per especialistes en medicina postural, estan dissenyats per cuidar la postura i evitar la fatiga, fins i tot en viatges llargs. A més a més, incorporen funció de massatge amb vuit programes i tres nivells d'intensitat.
El sistema Clean Cabin que incorpora el vehicle mateix afegeix també una capa extra de benestar, ja que purifica l'aire de l'habitacle en pocs minuts. A això s'hi afegeix la bomba de calor, que permet mantenir una temperatura de l'ambient agradable, reduint el consum de calefacció fins a un 30%. I com a floró, el nou E-3008 ofereix un nivell d'insonorització d'uns 65 decibels, un silenci gairebé total.
La sostenibilitat és un altre dels aspectes fonamentals del cotxe. El seu impacte mediambiental és mínim, ja que emet zero emissions durant la conducció. La petjada de carboni total, incloent-hi fabricació, es compensa després d'uns 50.000 km respecte a un model de benzina. D'altra banda, la bateria és reciclable i més del 90% dels materials són recuperables, cosa que permet una segona vida amb un emmagatzematge energètic domèstic.
De fet, des del 2024 la companyia Peugeot manté el seu total compromís per aconseguir el 100% d'electrificació de la gamma de vehicles, amb fàbriques neutres en carboni i una aposta decidida per l'economia circular, especialment en el reciclatge de bateries.
Peugeot posa a la disposició dels seus clients un total de tres programes de garantia per gaudir de la mobilitat elèctrica i el viatge sense preocupacions i amb total llibertat:
Peugeot Care: garantia estesa de fins a vuit anys o 160.000 km, transferible al nou propietari, i amb un manteniment a la Xarxa Oficial Peugeot. Inclou també el servei de subscripció de manteniment amb tot inclòs, FlexCare, amb pagaments mensuals fixos.
Peugeot Promise: programa que inclou tot el necessari per al viatge elèctric. Punt de càrrega i targeta RFID inclosos en la compra, amb accés a més de 850.000 punts a Europa; l'aplicació e-Routes, amb l'objectiu de planificar i pagar les recàrregues des del mòbil; una garantia de bateria de fins a vuit anys o 160.000 km al 70% de capacitat; i assistència específica per a elèctrics. També ofereix el servei de subscripció de manteniment amb tot inclòs, FlexCare.
Peugeot E-relax: prova de tres mesos sense compromís del nou E-3008, amb la possibilitat de canviar-lo per un híbrid o tèrmic. Inclou vuit anys de garantia, un punt de càrrega i el Charging Pass.
El road trip elèctric ha arribat per quedar-se. Aquesta nova manera de moure's pel món, silenciosa, respectuosa i sostenible, ha redefinit el concepte de mobilitat.
Ara que saps com funciona un cotxe elèctric, només queda provar-lo. Amb el nou Peugeot E-3008 i els programes Peugeot Care, Promise i E-relax, fer el pas mai havia sigut tan fàcil.
El llenguatge de la mobilitat elèctrica sol ser tècnic i una mica complicat de comprendre. Aquests són alguns dels termes bàsics per comprendre com funciona un cotxe com el Peugeot E-3008:
kWh (kilowatt-hora) - Unitat que mesura l'energia que s'emmagatzema a la bateria. Com més kWh, més autonomia i més quilòmetres pot recórrer un vehicle.
kW (kilowatt) - Unitat de potència elèctrica, és a dir, la velocitat amb què el cotxe pot carregar o lliurar energia. Com més kW, més ràpida és la càrrega.
WLTP - Sigles en anglès de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (Procediments Mundialment Harmonitzats per a Proves de Vehicles), el cicle d'homologació que mesura l'autonomia en condicions reals de conducció, combinant la ciutat i la carretera.
AC vs DC - Corrent altern (AC), que utilitzem a casa per a càrregues lentes, i corrent continu (DC), el dels carregadors ràpids a la carretera.
SOC (State of Charge) - Estat de càrrega de la bateria en percentatge.
Carregador embarcat - Dispositiu intern del vehicle que converteix el corrent altern (AC) en continu (DC) per carregar la bateria.
Wallbox - Carregador domèstic de paret, dissenyat per oferir una càrrega eficient des de casa. Peugeot l’inclou amb la compra del nou E-3008.
Cx (coeficient aerodinàmic) - Mesura la resistència del cotxe a l'aire. Com més baix és el nombre, més eficient és el vehicle. El nou E-3008 disposa d'un Cx de només 0,28, cosa que vol dir que té molta autonomia i consumeix poc.