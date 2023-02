Un compost d’origen marí per al càncer de pulmó metastàtic

Un assaig decisiu

El juny del 2019, PharmaMar va presentar al congrés de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), a Chicago, els resultats de la segona fase de l’assaig sobre la lurbinectedina. Aquest estudi es va fer en 105 adults amb càncer de pulmó microcític recurrent. Les dades van mostrar que, en aquest tipus de càncer, la monoteràpia amb lurbinectedina va tenir una taxa de resposta del 35%, un percentatge molt més elevat que l’aconseguit històricament. La mitjana de durada de la resposta va ser de 5,3 mesos, és a dir, el temps en què el tractament va respondre i el tumor es va reduir o va deixar de créixer. I la mitjana de supervivència global –temps fins que la persona mor– va ser de 9,3 mesos.

És important destacar que aquest medicament es proporciona únicament per al tractament en segona línia, és a dir, després de la químio o la immunoteràpia. És per als pacients que recauen en menys d’un any per la mala resposta al tractament en primera línia.

Primer mercat, els EUA

El desembre del 2019, PharmaMar i Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited van firmar un acord de llicència exclusiva per introduir el fàrmac al mercat nord-americà.

“Amb Jazz hem trobat un soci compromès per portar la lurbinectedina als pacients dels Estats Units. Es tracta d’un fort candidat per convertir-se en una alternativa terapèutica per als pacients amb càncer de pulmó microcític recurrent, per als quals hi ha escasses opcions de tractament”, va afirmar el president de PharmaMar, José María Fernández Sousa-Faro.

El juny del 2020, PharmaMar va anunciar, juntament amb Jazz Pharmaceuticals, que l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) va aprovar el compost antitumoral sota la marca Zepzelca per al tractament de pacients adults amb càncer de pulmó microcític metastàtic. Aquesta aprovació accelerada per part de la FDA suposava el primer canvi en 22 anys en el tractament de pacients pulmonars amb aquestes característiques.

Davant d’aquesta notícia, el cap del Servei d’Oncologia Toràcica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el doctor Charles Rudin, va al·legar que «la comunitat oncològica donava la benvinguda a la lurbinectedina com una nova opció estàndard per a pacients amb càncer de pulmó microcític».

Actualment, aquest fàrmac és l’opció més escollida per al tractament en segona línia de càncer de pulmó metastàtic, als Estats Units.

Plans de futur

Avui dia, PharmaMar espera rebre’n l’aprovació completa als Estats Units. Amb aquesta acceptació es podrà distribuir també a Europa, que és a la fase III de l’assaig. A més a més, la farmacèutica té altres assajos a l’espera de resultats, com per exemple el que combina la lurbinectedina amb la immunoteràpia per fer front al càncer i el que proposa el fàrmac per al tractament del mesotelioma.