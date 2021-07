Diego García: "Les beques Podium són una peça fonamental per a l'esport espanyol"

Parlem amb Diego García, atleta de 20 quilòmetres marxa i María Xiao, jugadora professional de tennis de taula. Tots dos han viatjat a Tòquio per representar Espanya en els Jocs Olímpics.

Diego García, campió d'Espanya de 20 km marxa, i María Xiao, 6 vegades campiona d'Espanya en tennis de taula, enguany compliran un somni representant Espanya en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Això serà possible perquè quan començaven a despuntar en seves respectives disciplines algú va apostar per ells. Aquest "algú" va ser el programa de beques Podium, un projecte del Comitè Olímpic Espanyol i Telefónica que des del 2014 dona suport als joves talents esportius del país i els impulsa dia a dia per facilitar-los el camí per complir el seu somni: competir en els Jocs Olímpics.

El programa de beques Podium

Diego García ara està en el programa ADO, però recorda Podium amb especial afecte. "El seu suport va ser la clau perquè en el moment en què vaig acabar d'estudiar i havia de decidir si sortir al món laboral o invertir en la meva carrera esportiva, la balança es decantés per l'esport", recorda l'atleta. El projecte ofereix als esportistes suport econòmic perquè no tinguin preocupacions i puguin invertir en tot el necessari per continuar entrenant i puguin viatjar a les competicions. "Les beques Podium són una peça fonamental en la carrera dels esportistes i és d'agrair que Telefónica assumeixi aquesta responsabilitat i els esportistes segueixin sent un mirall de valors per a tot el país". L'atleta espanyol afegeix que "els estaré eternament agraït perquè si no hagués decidit seguir desenvolupant la meva carrera esportiva tot el que estic aconseguint no hauria estat possible".

Per la seva banda, María Xiao, gràcies a les beques Podium, podrà complir el seu somni i el dels seus pares, i viatjar a Tòquio. La jugadora de tennis de taula és una de les 88 becades de Podium i assegura que "estic molt agraïda pel seu suport". María Xiao ja fa cinc anys que compta amb el seu suport i, gràcies a això, ha pogut anar a més tornejos. "Ens ajuden en tot el que necessitem perquè si un esportista no pot entrenar-se en bones condicions o no pot anar als tornejos, no pot prosperar". A més, la jove que conviu amb gent de tennis de taula, admet que el programa li ha permès "conèixer gent d'altres esports i saber una mica de més d'altres disciplines".

Complint un somni: de gran seré olímpic

Diego García va començar en l'atletisme provant totes les disciplines, però es va decantar pels 20 quilòmetres marxa. Va conèixer l'atletisme gràcies als Jocs Olímpics quan era molt petit però la seva passió per aquest esport va començar als 11 anys. "Vull ser olímpic des que tinc 8 anys", recorda. Aquest any serà la primera vegada que vagi a uns Jocs Olímpics, ja que a l'anterior cita a Rio no hi va poder acudir per una lesió. Simplement acudir només a la cita és un somni per a ell, però una vegada que sigui allà, l'atleta assegura que farà tot el possible per emportar-se una medalla a casa.

Per preparar-se el jove segueix una rutina molt exigent. "Ara a l'estiu els entrenaments es fan més durs per les temperatures i hi ha sessions dobles, al matí i a la tarda. A part d'això hem de tenir en compte la prevenció de lesions, que part es fa en l'entrenament i part és feina del fisioterapeuta. També és important treballar la part mental, sobretot en competicions tan llargues com la marxa". I s’ha de descansar un mínim 8 hores al dia i tenir una correcta alimentació. "Totes aquestes coses condicionen la nostra vida, especialment com més a prop estem de la competició", explica. Però tot això val la pena quan s’està a punt de complir un somni.

A més, Diego està molt orgullós de competir en un esport com és l'atletisme on destaquen valors com el respecte i la companyonia i "saber que aquests valors estan per sobre de la competició".