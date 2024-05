Patricia Felipe, consultora de selecció del Grup Adecco, ens dona les claus per elaborar un currículum atractiu i creatiu que ens obri les portes a una entrevista feina.

Quan ens trobem en la recerca activa de feina, hem de tenir en compte que el nostre currículum és un més dels molts que reben els consultors o departaments de recursos humans. Aquests professionals, els que han de garbellar i seleccionar un perfil, avaluen centenars de candidats, per la qual cosa hem de trobar la manera que el nostre currículum destaqui davant de la resta. Un estudi dut a terme per The Ladders sobre el procés de presa de decisions per part dels reclutadors va revelar que triguen una mitjana de 6 segons a examinar cada currículum.

Aquest és el temps amb què comptem per aconseguir que el reclutador ens esculli per concertar una entrevista de feina. Però ¿com ho aconseguim?

No us perdeu aquests consells per elaborar un currículum guanyador.