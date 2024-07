Amb entorns laborals cada cop més competitius, el moment de l'entrevista es pot convertir en una gran oportunitat per destacar sobre altres candidats a l'hora d'accedir a un lloc de treball.

Tant si t’acabes de llicenciar com si vols créixer dins de la teva companyia o reinventar-te en el món laboral, és important que coneguis bé quins perfils són els més demanats per les empreses. D'aquesta manera, et podràs orientar cap a aquelles alternatives que t'ofereixin més oportunitats.

L'entrevista et brinda l'oportunitat de comunicar de manera clara i dins d'un ‘storytelling’, les teves habilitats, formació i experiència, a més de donar a conèixer trets de la teva personalitat que poden encaixar amb la vacant. D'altra banda, l'entrevista et pot ajudar a establir una connexió més personal i autèntica amb l'entrevistador per crear un llaç que pot jugar a favor teu.

Un dels aspectes en què posar el focus de cara a abordar una entrevista de feina és la manera d'expressar-nos. Aprendre tècniques de comunicació i evitar els errors més comuns, ens pot ajudar a transmetre seguretat i credibilitat al nostre interlocutor, cosa que augmenta les nostres possibilitats d'èxit.

En conclusió, saber com fer front a una entrevista de feina és vital per a aconseguir les teves metes laborals, per això és convenient preparar-la adequadament sense deixar res a l'atzar.

No et perdis aquest vídeo on Rubén Montesinos, mentor i formador en Employer Brànding, RR.HH i Marca Personal, et dona les claus per a sortir reeixit de la teva pròxima entrevista de treball.