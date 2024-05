Barcelona, destinació turística ideal al juny: música, cultura i diversió

Barcelona s'estableix al juny com una destinació turística ideal, gràcies a un mes ple d'activitats de tota mena, que comprenen des de la cultura fins a la música, representant una gran varietat d'opcions per al viatger.

Barcelona mostra les seves credencials com a destinació ideal per a una escapada, gràcies al seu caràcter cosmopolita, que es combina amb una sèrie d'activitats musicals i culturals variades . D'aquesta manera, la ciutat es constitueix com una destinació excel·lent per escapar-se de la rutina.

Un dels plats forts que ofereix la ciutat és el 31è aniversari del festival musical Sónar ; que durant els dies 13, 14 i 15 de juny brindarà als visitants tres jornades plenes de celebració de la música electrònica, juntament amb una sèrie d'esdeveniments culturals. El festival s'ha consagrat com un dels referents de la música de ball a nivell mundial.

El festival tindrà lloc a la Fira de Montjuïc i oferirà la possibilitat de gaudir d'artistes com Aïsha Devi + Emmanuel Biard, Bikôkô, Blackhaine, Surgeon & Speedy J, Tomás Saraceno y VMO a.k.a. Violent Magic Orchestra, ASIANDOPEBOYS, EMPTYSET, Gabber Eleganza, horsegiirL, Jehia, Lee Gamble, Loraine James, Natural Wonder Beauty Concept, Stacey Hotwaxx, per posar alguns exemples. Un autèntic qui és qui de la música electrònica actual.

El festival Sónar es caracteritza per anar més enllà d'una sèrie de concerts musicals, per la qual cosa en el seu espai Sónar+D es pretén mostrar la col·laboració, l'experimentació i l'exploració de les últimes tendències en la cultura digital, mitjançant una sèrie de xerrades i esdeveniments imprescindibles per als visitants.

Un altre esdeveniment musical que arriba amb pas ferm és el Share Festival Negrita, celebrat del 7 al 9 de juny, al Parc del Fòrum. Es tracta d'un festival jove, el creixement del qual va en paral·lel a l'auge de la música urbana i del pop de contingut més juvenil. A més, representa una aposta com a model de festival sostenible i solidari, aspecte totalment necessari al nostre present.

El Share Festival, que afronta la sisena edició, presenta un cartell molt potent, tenint com a principal reclam la participació d'Aitana. Però no és l'única bomba de l'edició del 2024, ja que també trepitjaran els escenaris artistes tan sol·licitats com Granada Maka, Lola Índigo o el cantante de reguetón JC Reyes. El elenco de artistas se ve completado con nombres como Myke Towers, Ayax y Prox, Juan Magán, Ptazeta, Chanel, Belén Aguilera, Julieta, Lia Kali, Queralt Lahoz, Mamá Dousha, Trapella i Jim, en una autèntica representació dels sons més urbans i actuals.