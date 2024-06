Bilbao: Música en viu per a tots els gustos

Durant els dies 11, 12 i 13 de juliol es podran veure a Kobetamendi formacions capdavanteres de l'electrònica, com Massive Attack i Prodigy, llegendes nacionals, com Albert Pla, i internacionals, com Grace Jones, i grups rock consolidats, com Arcade Fire. Un dels plats forts és l'actuació de Los Planetas, mítica banda de l'indie espanyol, que celebraran sobre l'escenari els 30 anys de Super 8.

Un festival imprescindible, que ofereix el valor afegit del caràcter únic dels seus escenaris, com l'experiència immersiva que suposa el bosc electrònic, l'espectacle èpic que representa l'escenari Nagusia i el caràcter intimista de l'escenari Txiki, amb unes vistes precioses a l'interior de la muntanya Kobetamendi.

D'altra banda, els amants dels sons més clàssics tenen una cita imprescindible al Bilbao Blues Festival, celebrat del 25 al 28 de juliol a l'Arenal. Una celebració internacional del blues que, de manera totalment gratuïta, oferirà als visitants una gran varietat d’actuacions i activitats.

L'edició d'aquest any compta amb un cartell simplement increïble amb formacions com Rick Estrin & The Nightcats, The Cinelli Brothers, Bette Smith, The Big Flyers, Koko-Jean and The Tonics i Los Mambo Jambo Arkestra, The Original Blues Brothers Band, Vasti Jackson and the Mississippi Trinity, Tia Carroll, Shakura S’Aida, Anthony Paule Soul Orchestra i Ghalia Volt.