Sónar: 31 anys sent el far de la cultura contemporània

El Sónar fa 31 anys el 2024 i ho celebra amb tres jornades plenes d'esdeveniments culturals, que confirmen el seu paper imprescindible com a referent dels esdeveniments festivalers a Barcelona i també a tot Espanya.

Una oportunitat única per gaudir de la música d'avantguarda i electrònica, juntament amb diverses activitats que reflecteixen la cultura contemporània en la seva màxima expressió.

El festival tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de juny i la celebració es durà a terme a la Fira de Montjuïc, a Barcelona. Però la festa s'allargarà divendres a la matinada i dissabte, amb les celebracions de Sónar de Nit a la Fira Gran Via.

L'any passat, el festival va celebrar les tres dècades d'existència, però lluny d'adormir-se, ha tornat a organitzar tres dies plens d'autèntics referents de la música electrònica més actual. El festival no es conforma a ser un simple aparador musical; seguint fidel a la seva màxima música, innovació i creativitat, ha farcit les seves jornades d'activitats de tota mena i interès cultural.

El dijous 13 de juny el festival acollirà una llarga llista de noms com Aïsha Devi + Emmanuel Biard, Bikôkô, Blackhaine, C.O.U, Dyce, Folamour A/V, Huda, Judeline, Marta Verde, Meritxell de Soto, Myriam Bleau & Nien Tzu Weng, Nicole L’Huillier, Olof Dreijer, Pablopablo, Peter Kirn, Rumbler, Sevdaliza, SHYBOI, Skin On Skin, Surusinghe, Team Rolfes, Toya Delazy, Valentina Magaletti & Theresa Baum, ØU$UK€ ¥UK1MAT$Ui yunè , que permetran ballar fins que el cos aguanti.

I la fi de festa, en la modalitat Sónar Nit, tindrà com a protagonistes Charlotte de Witte, Cinthie live, Club Cringe, Floating Points, Héctor Oaks b2b Partiboi69, Kerri Chandler, KI/KI live, LaFrancesssa, Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance, Reinier Zonneveld live, The Martinez. Brothers i Vince Staples.

El festival tanca la seva 31ª edició el dissabte 15 de juny , dia que comptarà amb la presència sobre la pista d'ASIANDOPEBOYS, EMPTYSET, Gabber Eleganza, horsegiirL, Jehia, Lee Gamble, Loraine James, Natural Wonder Beauty Concept, Stacey Hotwaxx Hale b2b DJ Paulette, TAAHLIAH, TOMMY CASH i TORO.

La festa continua a la nit, amb les actuacions d'Air Play Moon Safari, Ben Böhmer live, CASISDEAD, Eliza Rose b2b Dan Shake b2b Sally C, Jessie Ware, Kaytranada, Spacer, TNTC i Toy Tonics Jam: Kapote & Sam Ruffillo.

Més enllà de la música: Sónar+D

El festival no pretén ser simplement una sèrie d'actuacions musicals en directe, per això hi té cabuda l'activitat de Sónar+D, que pretén mostrar les innovacions que estan donant forma al futur de les indústries creatives.