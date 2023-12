Compte Easy, una nova manera d’estalviar i invertir

La innovació d’estalvis inclou un compte que combina la inversió i la liquiditat immediates, sense comissions ni condicions amb el revolucionari compte Easy de Renta 4 Banco.

Amb l’augment de tipus que hem tingut el 2023, han retornat alguns productes financers dissenyats per a estalviadors que havien fallat en les darreres dècades: dipòsits i comptes de pagament. Aquests productes ofereixen als estalviadors una remuneració a canvi de mantenir els seus diners retinguts (en el cas dels dipòsits) o per contractar altres productes i/o enllaçar algun rebut o nòmines (en cas de comptes remunerats). En aquest escenari econòmic, ha arribat un producte financer revolucionari, el compte Easy Renta 4 Banco, que com el seu nom indica té l’objectiu que els beneficiaris estalviïn inversions “fàcilment”.

Invertir mai no va ser tan "fàcil"

El compte Easy és un compte de verificació vinculat al fons d’inversions per a la Renta 4 Foncuenta Ahorro FI. Cada vegada que es guanyen ingressos, els diners s’inverteixen automàticament en aquest context. Però el que és veritablement nou és la liquiditat immediata que ofereix, que permet tenir fins a un 90% del capital de manera instantània a través de transferències, bizum o targeta de dèbit.

Un dels grans avantatges del compte fàcil és que no té comissions ni condicions. No hi ha penalitzacions per retirar diners o tancar el compte. A més a més, a partir del novembre de 2023, té una rendibilitat prevista del 3,30% de TAE.

El compte Easy està vinculat al Renta 4 Foncuenta Ahorros FI, un fons de renda fixa amb un perfil conservador amb una cartera d’actius composta per bonificacions sobirans de crèdit d’alta qualitat i lletres a curt termini. Aquests actius financers ofereixen a l’inversor una caducitat curta i una rendibilitat fixa, de manera que, encara que en la inversió, no es pot garantir la rendibilitat, en aquest cas, els gestors de fons poden estimar-la tenint en compte la reinversió d’actius a curt termini i la previsió de variació de tipus d’interès.

Així mateix, l’organisme regulador per oferir aquestes dades requereix tres estimacions: un neutre, un positiu i un altre negatiu. En el cas del compte fàcil, la rendibilitat estimada fins al 18 de novembre és del 3,30% de TAE per a un escenari més probable; 4,04% en un escenari optimista; i un 2,57% per a un escenari pessimista.

Inverteix fàcil, inverteix amb cap

El compte bancari Easy Renta 4 es presenta com una opció innovadora en el panorama d’estalvis i inversions. La seva combinació de facilitat d’ús, liquiditat immediata i rendibilitat esperada la converteixen en una proposta atractiva per a aquells que busquen una manera senzilla i accessible de fer créixer els seus diners. Tanmateix, és crucial tenir en compte que, com en qualsevol inversió, hi ha un risc associat i la rendibilitat està subjecta a fluctuacions del mercat.

Tot i que la rendibilitat del compte Easy prové d’un fons d’inversió i, per tant, no se’n pot garantir la rendibilitat. El fons Renta 4 Foncuenta FI és el fons vinculat al compte, amb un indicador de risc conservador (2 de cada 7).

També cal destacar que el compte Easy no cobra les comissions dels clients, però els diners que s’hi introdueixen s’inverteixen automàticament en el fons Renta 4 Foncuenta Ahorro FI, que té comissions de gestió (0,20%) i dipòsit (0,10%). Aquestes comissions són la font d’ingressos de Renta 4 Banco. I, tot i que els clients tinguin invertits els seus diners, el compte Easy els permet retirar fins a un 90% dels actius a l’instant gràcies a un avançament de Renta 4. El 10% restant segueix el procés habitual de retirada de fons, que pot trigar entre 3 i 4 dies. A més, no té terminis, de manera que s’hi pot entrar i retirar diners en qualsevol moment.