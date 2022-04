Repsol amplia els descomptes en combustible a les seves estacions de servei

Contingut ofert per:



Amb la Setmana Santa a tocar i el preu de la gasolina i el gasoil pels núvols, els espanyols fan números per planejar les seves escapades de vacances. Els preus disparats dels combustibles se sumen a altres conseqüències de la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna, com les vagues de transports recents, la carestia d'algunes matèries primeres i la pujada de preus generalitzada en productes bàsics de la cistella de la compra. Davant d'aquesta situació, Repsol va decidir el mes de març passat oferir els seus clients una rebaixa de 10 cèntims d’euro per cada litre. Ara, aquest descompte se suma a la bonificació aprovada pel Govern en tots els carburants des de l’1 d’abril i fins al 30 de juny, arribant a un mínim de 30 cèntims per litre.

El descompte s’aplica a tots els clients particulars que utilitzin l'aplicació Waylet per abonar l'import, a qualsevol de les més de 3.300 estacions de servei ubicades a Espanya. També, als professionals del transport i autònoms que paguin amb la targeta Solred. A més, aquells clients que no facin servir els mitjans de pagament de la companyia també es beneficiaran d'un descompte addicional a la bonificació aprovada per l'Executiu. En aquests casos, la rebaixa total serà de 25 cèntims, un respir per a les butxaques.

Repsol va ser el primer operador a prendre la iniciativa i aplicar descomptes voluntaris als seus clients i abans de l'entrada en vigor de les mesures del Govern ja s'havien beneficiat d'aquesta rebaixa més d'un milió de proveïments de clients particulars.

Com s’aplica el descompte?

La promoció funciona de la manera següent: els clients particulars de Repsol que comptin amb l'app Waylet, o que s'hi donin d'alta, comptaran amb un cupó de 30 cèntims d'euro per litre, incloent-hi la bonificació del Govern, que podran bescanviar en tots els seus proveïments fins al final de la campanya, sigui quin sigui el tipus de carburant. Per cada operació pagada amb Waylet, es rebrà un nou cupó amb les mateixes condicions.

A més, el descompte és compatible amb altres avantatges que ja ofereix Waylet als usuaris. Per exemple, la promoció de benvinguda a l'app, per la qual s'acumula un saldo de 3 cèntims d'euro per litre de carburant durant els sis primers mesos o l'oferta que tenen els clients que contracten la llum i el gas de Repsol, que pot arribar fins a 6 cèntims d'euro per litre addicionals.

Pel que fa al col·lectiu de transportistes, Repsol ofereix aquest descompte als professionals del transport que ja compten amb alguna de les targetes Solred o aquells que decideixin registrar-se com a nous usuaris d'aquest mètode de pagament. L'oferta és compatible amb altres que ja reben mitjançant aquestes targetes. Els clients professionals que ho desitgin tenen la possibilitat d'incloure la targeta Solred en Waylet i realitzar els pagaments, amb aquesta baixada de 30 cèntims, mantenint totes les seves vendes i sense cap cost addicional.

Els transportistes i professionals que no utilitzin Solred rebran una rebaixa de 5 cèntims per litre de combustible sobre la bonificació aprovada pel Govern, aconseguint un total de 25 cèntims.