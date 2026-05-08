Més estalvi per als conductors: Repsol amplia els descomptes en combustibles fins al 31 de maig

Repsol segueix donant suport als seus clients en el seu dia a dia. La companyia mantindrà durant tot el mes de maig els descomptes en combustibles, cosa que permetrà als usuaris de l'app Waylet acumular estalvis de fins a 40 cèntims per litre, en funció de les energies que tingui contractades.
Qualsevol mesura que ajudi a reduir la despesa diària cobra encara més importància en el context actual, marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Per això, Repsol ha decidit perllongar fins al proper 31 de maig, inclòs, la campanya de descomptes en combustibles per a clients particulars, cosa que els permetrà continuar estalviant, de manera senzilla, cada vegada que repostin en qualsevol de les seves més de 3.300 estacions de servei.
Gaudir d'aquests descomptes és molt senzill: el conductor només ha d'utilitzar Waylet, l'aplicació gratuïta de pagament de Repsol, per pagar els seus proveïments. En fer-ho, el descompte habitual que obté per ser client de la companyia es duplica de manera automàtica, acumulant-se en forma de saldo per a les compres següents.
Només per ser usuari de Waylet aconseguirà 10 cèntims per litre en cada proveïment, en lloc dels 5 cèntims habituals. A partir d'aquí, l'estalvi dependrà de les energies i els serveis que cada usuari tingui contractats. Si teniu la llum amb Repsol, el descompte s'eleva de 10 a 20 cèntims per litre. I els que compten amb més serveis i energies poden assolir fins a 40 cèntims per litre. Un estalvi real per a milers de conductors.
Els descomptes poden ser encara més grans per als que compten amb altres serveis de la companyia: els titulars de la nova targeta Waylet poden arribar fins a 45 cèntims per litre, i aquest descompte pot arribar fins a 50 cèntims per litre si, a més, tenen contractada una assegurança de llar o de cotxe a través de la pàgina web de Repsol.
Facilitar l'estalvi dels clients és una prioritat per a Repsol. La companyia va posar en marxa aquesta campanya abans de Setmana Santa, coincidint amb l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà i anticipant-se a un dels períodes de més mobilitat de l'any. Ara ha decidit ampliar aquests descomptes per continuar facilitant els desplaçaments diaris dels conductors i mitigar els efectes del context actual sobre l'economia domèstica.
Amb més de 10 milions d'usuaris, Waylet s'ha consolidat com una de les aplicacions de referència en el pagament digital, en permetre abonar el proveïment de forma ràpida i segura a les estacions de servei de Repsol i centralitzar tots els seus serveis en una sola plataforma.
Cada compra genera un saldo que es pot utilitzar tant en proveïments i recàrregues posteriors com en les factures de llum, gas i energia solar. A través de Waylet és possible repostar sense passar per caixa, gestionar la recàrrega de vehicles elèctrics, contractar serveis de rentat i aspirat Repsol Klin, pagar l'estacionament regulat en 32 localitats i més de 46 pàrquings privats, i comprar en una àmplia xarxa de comerços físics i en línia.