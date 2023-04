L'app per estalviar fins a 20 cèntims per litre de carburant

Contingut ofert per:



Les ofertes són múltiples. No obstant això, fins ara no n'hi havia cap que connectés totes les energies de la nostra llar i l'energia que necessita el nostre vehicle per moure's. Fa pocs dies Repsol va llançar la seva nova oferta de descomptes sota un innovador sistema que connecta totes les necessitats energètiques dels seus clients i ofereix fins a 20 cèntims de descompte per litre de combustible i fins al 100% en les recàrregues dels vehicles elèctrics.

La proposta, instrumentalitzada a través de Waylet, una de les aplicacions de mobilitat més grans del país amb sis milions d'usuaris, vincula l'obtenció de saldo Waylet a l'ús de les estacions de servei (Pla Cotxe) i es va incrementant amb altres contractes d'energia com la llum (Pla Cotxe i Llum), el gas (Pla Cotxe, Llum i Calefacció), o l'energia solar (Pla Energia Solar).

Per establir un ordre de magnitud, amb el Pla Cotxe i sota un supòsit de consum anual de 2.000 litres de carburant i 2.000 kWh en recàrregues per a automòbil pagant amb Waylet, l'estalvi estimat és de fins a 100 euros en proveïments i 33 euros en recàrregues elèctriques.

Sota l'esquema del Pla Cotxe i Llum, amb contractació de llum i el mateix consum de carburant i recàrregues, l'estalvi estimat arriba fins a 200 euros a l'any en proveïments i fins a 545 euros a l'any en recàrregues elèctriques.

Si a aquest supòsit s’hi suma l'ordre de subministrament de la calefacció de la llar, el benefici econòmic puja a 300 euros l'any en proveïments i fins a 817 euros l'any en recàrregues elèctriques. En el cas que el client tingui, a més a més, contractat algun dels plans solars que ofereix Repsol, l'estimació es dispara fins als 400 euros a l'any en proveïments i fins a 1.089 euros a l'any en recàrregues elèctriques.

"A més d'acumular estalvi, aquests plans permeten a l'usuari gaudir dels avantatges de comptar amb un sol proveïdor energètic gràcies a la nostra proposta de valor única i amb avantatges competitius que ens permeten oferir un servei global diferencial", assenyala Valero Marín, director general de Client.

Estalvia mentre mires una pel·lícula

Els descomptes no queden aquí. Waylet ofereix una sèrie de descomptes addicionals que es poden generar amb una potència que no es mesura en quilowatts o litres consumits, sinó en compres relacionades amb l'oci i el temps lliure.

Entrades de cinema, mobles d'Ikea, compres a Amazon, Decathlon, Zalando o MediaMarkt, entre moltes altres propostes, també acumulen estalvis que l'usuari pot bescanviar en futurs pagaments en estacions de servei i punts de recàrrega elèctrica, així com per a factures de llum i gas, en la compra de bombones de butà, comandes de gasoil, targetes de regal i en qualsevol dels més de 4.400 establiments adherits a la xarxa Waylet, com El Corte Inglés.

Al marge dels Plans Energies, Waylet ha guanyat gran popularitat entre els usuaris amb una experiència d'ús senzilla que va molt més enllà d'una aplicació de pagament i permet proveir sense baixar del cotxe o pagar el parquímetre.

Amb més de sis milions d'usuaris (equivalent a una fila de persones entre Madrid i Lapònia si assumim que cadascuna cobreix 70 centímetres d'espai) l'aplicació de referència en mobilitat ha esdevingut un canal de trobada entre els usuaris i la multienergètica, on, a més, un sistema de reptes i nivells premia la fidelitat, amb beneficis exclusius.

"Connectar amb la gent és més important que mai i entendre les necessitats del món que ens envolta encara més", explica Marín. "Volem acompanyar els ciutadans en el seu dia a dia i facilitar-lo la vida, encara que sigui amb petites contribucions i Waylet, ja consolidada com l'aplicació de referència, ens permet mantenir el client al centre".