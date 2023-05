Comunitats solars: compartir energia i estalviar en la factura

Contingut ofert per:



Mentre la Natalia repassa la taula del 9 o estudia les parts de l'aparell locomotor, passa una cosa molt interessant a la teulada de l’escola Padre Poveda. És migdia al municipi de Jaén de Venta de los Santos, el termòmetre marca 25 graus i llu el sol. Una llum que es converteix en energia gràcies als panells solars que hi ha instal·lats a sobre la teulada de l'escola.

“A l'escola cuidem el planeta, perquè hi ha plaques solars, que són unes coses que es posen a la teulada i amb els raigs del sol creen energia perquè la utilitzem”, explica aquesta jove alumna de nou anys. “És energia renovable i això vol dir que no es gasta mai”, afegeix.

Només cal escoltar la Natàlia per adonar-se que l'aposta del col·legi Padre Poveda per l'energia fotovoltaica té nombrosos avantatges. La primera, que el centre contribueix a la generació d'energia neta i a la descarbonització del planeta. La segona, que les plaques solars serveixen també com a eina de conscienciació perquè les noves generacions comprenguin la importància de la transició energètica. I el tercer avantatge és que, gràcies a aquesta instal·lació, s'obté un estalvi considerable en la factura de la llum.

La instal·lació de plaques solars, en auge

La instal·lació de plaques solars a les teulades espanyoles està en auge. Particulars, comunitats de propietaris, empreses i institucions són cada cop més conscients dels avantatges que suposa la seva instal·lació. Tant és així que, segons xifres de la Unió Espanyola Fotovoltaica, la potència instal·lada va créixer un 108% al llarg del 2022 respecte a les xifres de l'any anterior. Un augment per al qual van ser decisives les 20.500 noves instal·lacions residencials per a autoconsum solar.

En el cas del col·legi Padre Poveda, la instal·lació de plaques solars no només alimenta el centre acadèmic d'energia renovable, sinó que, a més, els edificis veïns, ubicats a menys de dos quilòmetres de distància, també reben l'electricitat generada. "Podem compartir l'energia amb altres veïns perquè també ells tinguin cura del planeta", subratlla la Natalia. I com sol passar, la lògica infantil és aclaparadora: si compartim el planeta, per què no compartir l'energia renovable que es genera a les nostres teulades.

Comunitats solars per compartir energia renovable

Això és possible gràcies al que es coneix com a comunitats solars, és a dir, models distribuïts d'energia fotovoltaica que permeten a barris, ciutats i, fins i tot, comarques, compartir l'energia neta que generen les plaques solars instal·lades a les teulades dels edificis. "Les comunitats solars donen l'oportunitat a llars o petits comerços de poder adherir-se i consumir energia 100% renovable procedent del sol", argumenta Alfonso Flores, expert en generació distribuïda de Repsol, que ha impulsat les comunitats solars de la comarca d’El Contado, Jaén, a través del projecte Repsol Solmatch.

“És un benefici que compartim tot el poble”, exposa Faustino, un dels jubilats de la regió. Així, mentre en Faustino juga cada tarda partides de mus o de cinquet, sobre la teulada de l'Associació de Jubilats El Olivo, també es genera energia per a una altra de les comunitats solars de la zona.

“Vam arribar a un acord amb els propietaris de llars, petits comerços o fins i tot empreses, parròquies, col·legis… per utilitzar la teulada, desenvolupar aquesta comunitat solar i generar energia que després viatja cap a les cases i es comparteix entre els consumidors”, explica Flores.

Són molts els consumidors que han decidit unir-se a aquest projecte. Com Manuel González, que ha vist en l'energia fotovoltaica una manera de contribuir a cuidar el planeta que heretaran les filles, i alhora no dubta a beneficiar-se d'avantatges econòmics de l'autoconsum. "Vaig decidir connectar-me a l'energia solar per l'estalvi que obtenia a la meva factura consumint energia renovable", confessa aquest empleat d'un magatzem de materials de la construcció.

Estalviar fins a un 20% en la factura de la llum

Tal com explica l'expert en generació distribuïda de Repsol, Alfonso Flores, “un llar mitjana que consumeix al voltant dels 3.000 kWh a l'any pot estalviar fins a un 20% en la factura si forma part d'una de les comunitats solars de Repsol Solmatch”. Es tracta d'una reducció de despeses que, sens dubte, té un impacte positiu en el pressupost familiar i a la qual cal sumar-hi un altre estalvi important: no haver hagut d'invertir ni un sol euro en la instal·lació de plaques solars.

I és que és la companyia multienergètica mateix la que assumeix el cost de la col·locació de les plaques integrades en una comunitat solar. De manera que l’usuari no ha de fer cap tipus d’inversió econòmica. “Repsol ha posat a la meva localitat una comunitat solar a la qual he pogut apuntar-me sense fer cap inversió a casa meva. A cost zero”, apunta Manuel González.

Llaços pels quals flueix l'energia, com els llaços de veïnatge que uneixen també la Natalia, en Manuel, en Faustino i la resta d'habitants de la comarca d’El Contado, reforçats ara per les comunitats solars.