Com estalviar fins a 20 cèntims per litre de combustible en els teus desplaçaments de Setmana Santa

Aquesta Setmana Santa, les projeccions apunten a un nou rècord turístic amb milions de desplaçaments previstos a les nostres carreteres. Amb les ajudes estatals al combustible de l'any passat gairebé oblidades, les polítiques de descompte de les estacions de servei agafen una rellevància especial en un dels moments de l'any amb més consum de gasolina i dièsel.

Tot i la carestia de la vida, amb els preus un 3,3% més cars que fa un any segons l'última dada d'inflació de l'INE, els espanyols necessiten vacances. A les xarxes proliferen consells per a una conducció eficient que permeti optimitzar el consum mitjà dels vehicles mentre alguns es tornen a plantejar la idoneïtat de comprar cotxes híbrids, elèctrics o propulsats per gas davant la constatació del cost dels desplaçaments.

Repsol ha anunciat un nou esquema de descomptes que permetrà alleujar un dels principals punts de fricció dels pressupostos familiars, la factura de l'energia que ens mou, ens escalfa i alimenta les artèries de casa nostra.

Aprofitant el seu perfil multienergia, Repsol ha presentat la primera oferta a clients a Espanya que integra en una sola empresa tots els serveis energètics, amb descomptes creixents en funció dels serveis contractats.

“A Repsol hem connectat l'energia que mou el teu cotxe amb totes les energies de casa teva (llum, calefacció, solar) per estalviar i fer la teva vida més fàcil”, explica Valero Marín, director general de Client sobre els Plans Energies.

La nova oferta continua prioritzant l'ús de les estacions de servei de Repsol per a aquells clients que ho siguin exclusivament del proveïment o la recàrrega dels seus vehicles elèctrics, amb un estalvi mínim de 5 cèntims d'euro per litre de carburant i un 3 per cent en recàrregues elèctriques. Es basa en una regla senzilla: com més gran sigui la relació amb Repsol, més grans seran els avantatges.

Estalvis anuals d'entre 130 i 1.300 euros

Sota el lema d''Energies Connectades', la iniciativa vincula els descomptes a l'ús de les estacions de servei (Pla Cotxe) i que va incrementant-se amb la contractació d'altres serveis com productes energètics, la llum (Pla Cotxe i llum), el gas (Pla Cotxe, Llum i Calefacció), o l'energia solar (Pla Energia solar).

Es tracta de quatre plans principals amb uns estalvis que escalen en funció dels productes contractats, des dels 5 cèntims d'euro de descompte per litre de combustible i tres per cent de les recàrregues elèctriques per a usuaris exclusivament d'estacions de servei a 20 cèntims d'euro per litre i recàrregues gratuïtes per a vehicles elèctrics per als que, a més de proveir o recarregar les bateries, tinguin contractats serveis d'electricitat i gas amb la companyia i hagin instal·lat o s'hagin sumat a les iniciatives fotovoltaiques d'autoconsum.

Per establir un ordre de magnitud, amb el Pla Cotxe i sota un supòsit de consum anual de 2.000 litres de carburant i 2.000 kWh en recàrregues per a automòbil pagant amb Waylet, l'estalvi estimat és de fins a 100 euros en proveïments i 33 euros en recàrregues elèctriques. Sota l'esquema del pla cotxe-llum, amb contractació de llum i el mateix consum de carburant i recàrregues, l'estalvi estimat arriba fins a 200 €/any en proveïments i fins a 545 €/any en recàrregues elèctriques.

Si a aquest supòsit s’hi suma l'ordre de subministrament de la calefacció de la llar, el benefici econòmic puja a 300 €/any en proveïments i fins a 817 €/any en recàrregues elèctriques.

En cas que el client tingui, a més, contractat algun dels plans solars que ofereix Repsol, l'estimació es dispara fins als 400 €/any en proveïments i fins a 1.089 €/any en recàrregues elèctriques.

Des que el març del 2022 es van disparar els preus dels combustibles com a conseqüència de la tensió del mercat després de la invasió d'Ucraïna, Repsol ha mantingut una política de descomptes als seus clients que, segons Marín, han generat estalvis estimats en uns 500 milions d'euros euros amb càrrec als marges. “Som molt conscients del nostre rol a la societat. Volem fer compatible la rendibilitat i els compromisos amb els accionistes amb una contribució a un futur millor i més sostenible”, explica.

Estrenyent el llaç digital

L'empresa vol aprofitar l'apogeu de la seva popular aplicació de pagament Waylet -mitjançant la qual interactua amb una comunitat de sis milions d'usuaris-, per estrènyer la relació digital amb els clients. La campanya inclou la creació d'una àrea de client específica a la web per simplificar i personalitzar més la gestió. En aquest espai, Repsol aglutinarà tots els serveis de consultoria, calculadora de descomptes i assessorament energètic a través d'un bloc dedicat.

Els estalvis obtinguts a través dels plans poden ser utilitzats en pagaments futurs tant en estacions de servei i punts de recàrrega elèctrica com en les factures de llum i gas de Repsol, bombones de butà, comandes de gasoil, targetes de regal o qualsevol dels més dels 4.400 establiments adherits a Waylet.

Així que, ja ho saben, aprofitin aquest inici de primavera per viatjar connectats i continuar estalviant.