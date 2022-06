La vida infinita d’un matalàs: com s’ha de reciclar

Contingut ofert per:





Des de la Revolució Industrial, ha regnat un model de producció i consum lineal. Una economia que fabrica productes perquè siguin usats i rebutjats. L’economia circular fa un gir a aquest sistema, amb una nova proposta de consum més responsable i que aprofita els residus, transformant-los en matèries primeres amb les quals elaborar nous productes.

En aquesta transició cap a un model respectuós amb l’entorn, institucions, companyies i ciutadans comencen a ser conscients de les conseqüències mediambientals de certes pràctiques, i és que queda molt per aprender pel que fa al reciclatge i al valor dels materials.

Per incentivar el desenvolupament de tecnologies que facilitin que els recursos es puguin mantenir durant el màxim temps possible en els cicles productius, el Consell de Ministres va aprovar el 8 de març passat el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica d’Economia Circular (PERTE). Aquest pla busca accelerar l’evolució cap a un sistema més eficient i sostenible en la utilització de matèries primeres, un objectiu difícil d’assolir si prèviament no es realitza una gestió adequada dels residus.

Com a usuaris, tenim clar on dipositar envasos, ampolles de vidre i cartró per al seu reciclatge. Però encara ens sorgeixen dubtes de com desfer-nos d’altres elements que tots tenim a casa nostra. ¿Què passa quan ens hem de desprendre d’objectes voluminosos o electrodomèstics en mal estat?

Els matalassos en són l’exemple perfecte. Sempre s’ha dit que el més recomanable és canviar de matalàs cada 10 anys. Amb el pas del temps, el pes del matalàs augmenta per l’acumulació de pols i cèl·lules mortes i arriba el moment de comprar-ne un de nou, però poques vegades ens parem a pensar què passa amb els matalassos que ja no podem utilitzar.

Una vegada que acaben el seu cicle de vida útil, és habitual que els matalassos vagin a parar a un abocador, cosa que genera un problema mediambiental. Es tracta d’un residu de mida gran compost per un grup de materials diferents com ara goma, espuma, acer i tela, que, si s’extreuen i reciclen per separat poden formar part de nous matalassos o altres productes. Per al seu aprofitament, els matalassos passen per un procés específic de reciclatge que arrenca en el moment en just què surten de casa nostra.

El reciclat químic d’espuma de poliuretà permet fabricar nous poliols que s’aplicaran a la indústria del confort

Actualment, a Espanya el més habitual és que el matalàs es traslladi a un punt net i els serveis municipals s’encarreguin de la seva gestió. Una altra possibilitat és que el matalàs el retiri l’empresa que subministra el nou i l’entregui a un gestor de residus. Però, avui dia, les xifres de recuperació i posterior reciclat són encara molt baixes, a causa de la complexitat que comporta recuperar alguns dels seus components.

L’espuma de poliuretà n’és un. Aquest material cel·lular de baixa densitat, semblant a l’esponja, abunda en els matalassos i altres peces de mobiliari. No es pot fondre i tornar a processar. Tampoc és biodegradable. Fins ara, el més habitual era engrunar-lo mecànicament per donar-li una aplicació secundària com a farciment o aïllant, si bé ja s’està treballant en una altra alternativa més nova per donar-li una segona vida: el reciclat químic. “Es tracta d’un procés en el qual, mitjançant una reacció química, s’aconsegueix transformar el poliuretà de nou en una matèria primera que pot tornar a utilitzar-se en el procés de producció d’espuma”, explica Raquel Sánchez Magdaleno, gerent sènior de productes intermedis al Technology Lab, el centre d’innovació de Repsol.

Com a resultat, s’obté un poliol circular que pot ser incorporat en els processos habituals de producció de nova espuma, que s’aplicaria majoritàriament en la indústria del confort. Un procés que reporta molts beneficis mediambientals ja que gràcies a ell s’evita l’enviament de residus voluminosos als abocadors, tancant el cicle de l’economia circular i ajudant a la reducció de la petjada de carboni.

Raquel Sánchez explica que, dins de la seva estratègia d’economia circular, Repsol està construint al Complex Industrial de Puertollano la primera planta de reciclat químic d’espuma de poliuretà a Espanya. “S’espera produir-hi 5.000 tones de poliols circulars a l’any, a partir d’uns 200.000 matalassos usats”, assenyala. El projecte és un exemple de com la innovació i la tecnologia permeten noves possibilitats perquè els principis de l’economia circular s’obrin pas també en els processos de transformació industrial.