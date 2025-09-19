Els millors plans per dir adeu a l'estiu

Els dies més llargs de l'any van arribant al final, però això no vol dir que s'acabin els plans carregats de diversió. ‘Repsol en Escena’ apropa la seva energia, donant a conèixer totes aquelles propostes culturals i musicals imprescindibles al setembre.
Els aficionats al setè art saben que el Festival de Sant Sebastià suposa una cita ineludible dins del calendari cinematogràfic. Del 19 al 27 de setembre, la preciosa ciutat del nord veurà els seus carrers animats i plens del glamur que sempre acompanya les catifes vermelles.
Repsol, partner energètic de l'edició número 73, facilita totes les experiències de què gaudeixen els assistents al festival. Entrevistes obertes amb actors i cineastes, participar en taules rodones, etc. Una manera d'apropar la brillantor de l'esdeveniment a tots els visitants, en un vals perfecte de cinema i solucions energètiques.
Kinótico, mitjà de comunicació de referència a la indústria audiovisual, durà a terme la cobertura del festival, comptant amb dos sets d'enregistrament Un, a l'hotel María Cristina; l’altre, a la plaça Okendo on se situa l’espai Repsol, que permetrà als visitants descansar, recarregar el mòbil amb energia solar i viure tota la màgia del cinema en primera persona, gràcies als nombrosos pòdcasts i les més de 90 entrevistes programades a intèrprets que assisteixin a l’esdeveniment.
Una manera única i diferent de sentir tota l'energia del cinema; i és que Repsol aporta les diferents solucions energètiques amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni del Festival, mitjançant el subministrament de combustible 100% renovable per a la Festa de Clausura del Festival. Igualment, també es farà servir aquest tipus de combustible per a trasllats de convidats i personal.
Tornant al nord, concretament a Bilbao, el musical Mamma Mia! està arrasant i esgotant funcions en el Teatre Arriaga Antzokia, on romandrà en cartell fins al 21 de setembre. Aquest reeixit espectacle, basat en les cançons del mític grup suec ABBA, ha estat vist per més de 70 milions d'espectadors a tot el món des de la seva estrena a Londres.
L'obra va celebrar recentment el seu 25 aniversari en la Gran Via madrilenya, on no ha deixat de collir èxits en les 3 temporades que ha estat en cartell. Però l'espectacle ha de continuar i el passat 5 de juliol, a Màlaga, es donava el tret de sortida a una gira que portarà a Mamma Mia! pels principals teatres de tota Espanya i que es prolongarà fins a l'estiu de 2026. En tots els seus desplaçaments, els sis tràilers que acompanyen la gira del musical transportant tot el material necessari, comptaran amb combustible 100% renovable per part de Repsol.
Aquestes propostes i moltes més les podem descobrir en Repsol en escena, un format audiovisual quinzenal emès en prime time per Atresmedia, presentat per Eva Soriano, que presenta una agenda d'oci vibrant i actual en tota Espanya. El programa connecta esdeveniments de música, cinema, cultura, esport i gastronomia amb les energies que els fan funcionar. Una aposta per una nova manera de viure l'oci, on l'energia i la cultura s'uneixen per a crear moments memorables.