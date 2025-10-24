Repsol en Escena: cinema, ensurts i molta energia per a un octubre inoblidable

Octubre és el mes més terroríficament divertit de l’any. L'ocasió perfecta per disfressar-se del nostre monstre preferit i passar una bona estona amb els amics.
Contingut ofert per:
El terror i la por s'apoderen del calendari. A Parque Warner Madrid, personatges terrorífics fan un lloc a la seva agenda per poder gaudir de l'experiència de Halloween. Per la seva banda, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya també ha celebrat aquestes dates plenes d'emoció i ensurts. Repsol és present als dos escenaris per fer possible que tothom s'ho passi de por.
Cada Halloween és una nova oportunitat per a viure una experiència inoblidable (o no) i “Repsol en escena” no ha faltat a la cita. Presentat per Eva Soriano, el novè capítol del magazín ha reunit dues noves propostes d'oci: una ja viscuda a Sitges (Barcelona) i una altra que continua en marxa a Madrid.
Gossos que veuen fantasmes, invasions de dimonis o germanastres amb gust per la cirurgia anyenca. Una desfilada de fantasies que va sadollar els paladars “cinéfagos” dels assistents al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, celebrat del 9 al 19 d'octubre, que va omplir els carrers de Sitges d'aficionats al terror, la ciència-ficció i el cinema de gènere en la seva màxima expressió.
Precisament un dels moments més esperats del festival és la Zombie Walk, que reuneix centenars de participants caracteritzats com a criatures sortides d'una pel·lícula de terror. Aquest any, Repsol va sumar una proposta original: un espai de maquillatge professional a la King Kong Area que va ajudar els assistents a convertir-se en zombis, llestos per desfilar pel passeig marítim i formar part d'aquesta experiència única.
En aquesta edició, Repsol va tornar a estar al costat del festival com a partner energètic. Ho va fer de diverses maneres: amb combustibles 100% renovables per moure la flota de furgonetes encarregades del trasllat de convidats i alimentar els grups electrògens situats en diversos punts del recinte, amb un punt de recàrrega ràpida a l'estació de Sant Pere de Ribes i amb l'ús de plaques solars per il·luminar l'escenari principal de la King Kong Area pel·lícules.
Sitges no és només cine, també és experiència. I Repsol hi va ser de nou per aportar un toc especial: el Desafiament King Kong, un repte que va posar a prova el pols ferm del públic; dos bancs solars per recarregar el mòbil entre pel·lícula i pel·lícula; la degustació d'un gelat creat especialment per al festival a l'espai de Guia Repsol, i fins i tot la recollida de l'oli usat als food trucks per convertir-lo en combustibles 100% renovables.
Amb la proximitat de Halloween, els plans terrorífics es multipliquen i Parque Warner Madrid és una excel·lent opció per viure jornades inoblidables entre ensurts i rialles.
El parc manté els seus habituals passatges i àrees del terror, i ha organitzat novament les Halloween Scary Nights, que aquest any tindrà la seva última edició el 31 d'octubre. Aquell dia, a més de l'obertura en horari de 12 h a 00 h, el parc obrirà les portes fins a les 5 h per a tothom qui hagi aconseguit entrada per a aquesta cita especial. La nit esdevé així l'escenari perfecte per portar les Scare Zones a un nou nivell de diversió i sobresalts, envoltats de personatges de terror. Halloween és sinònim de diversió i Parque Warner el lloc ideal.
A més, del 29 d'octubre al 3 de novembre, dia que finalitza la temporada de Halloween al parc, el “Gritómetro” de Repsol posarà a prova la potència dels crits dels visitants, que s’emportaran de record una foto d'aquest moment inoblidable. I com a extra, qui cridi amb més energia, guanyarà un premi molt especial.
Per continuar immortalitzant moments terrorífics amb el mòbil, el públic tindrà a la seva disposició les estacions de recàrrega instal·lades per Repsol, que estan alimentades amb plaques solars. Només és un exemple de les energies que la companyia aporta a Parque Warner, on atraccions i instal·lacions funcionen amb electricitat i gas natural amb garantia d'origen. A més, tots els vehicles que es mouen pel recinte funcionen amb combustibles d'origen 100% renovable, els mateixos que fan servir els cotxes de l'espectacle de Loca Academia de Policia.
Presentat per Eva Soriano i emès cada dues setmanes a les 21:30 a Atresmedia, aquest format audiovisual continua funcionant com a agenda dels millors plans de cultura i entreteniment de tot Espanya. Un resum de tot allò que no et pots perdre.
Festivals de música, inoblidables cites cinematogràfiques o esdeveniments imprescindibles; tots els plans troben lloc a Repsol en Escena, tenint sempre l'energia com a companya d'aventures. Ganes de més? El canal de YouTube de Repsol ofereix contingut exclusiu, com les agendes secretes dels artistes i tot tipus de materials inèdits i exclusius.