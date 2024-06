Marquesines intel·ligents per combatre l'Espanya buidada

Quatre joves estudiants de la Universitat de Saragossa s'emporten el premi “Transició ecològica i societat” en el Challenge Universitari de la Fundació Repsol per idear unes parades de bus per evitar la despoblació

Gerardo és un estudiant de 21 anys procedent de Lucena de Jalón, un petit poble de 222 habitants proper a Saragossa. De la seva etapa a l'educació infantil, recorda que a l'aula es barrejaven alumnes de diverses edats i tenien una sola professora per a tota la primària. Quan va passar a l'institut, havia de desplaçar-se diàriament a un altre poble amb autobús. I quan va decidir estudiar la carrera universitària d'Enginyeria de Disseny Industrial, no va tenir més opció que canviar la seva residència a Saragossa. “Aquesta decadència en els serveis fa que la gent se'n vagi, són limitacions que afecten i fan que la població vagi a menys”, ens explica Gerardo.

Motivat per la seva experiència i tenint com a objectiu crear solucions per als desafiaments a què s'enfronten les comunitats rurals, s'ha unit als seus companys d'estudis Adrián Almoyna, Gerardo Artal i Daniel Baya per crear l'equip “Los Amigos” i desenvolupar un projecte de marquesines intel·ligents per a parades d’autobús amb la intenció d’afavorir el transport en aquest tipus de pobles. A través de TikTok, els quatre amics es van assabentar del ‘hackathon’ que organitzava Fundació Repsol en el Challenge Universitari i van decidir provar sort. “La idea va sorgir força ràpid”, admet Gerardo, i és que, tots tenien una cosa en comú: venien de pobles que pateixen la despoblació rural. Dirigit a estudiants de Grau, Màster i Doctorat del territori nacional, el Challenge Universitari és una competició que busca trobar solucions a cinc de les problemàtiques més grans de la transició energètica: ciutats descarbonitzades, mobilitat sostenible, economia circular, indústria descarbonitzada i transició energètica i societat. Los Amigos ha estat l'equip guardonat per Fundació Repsol en la categoria 'Transició energètica i societat'.

Gerardo Cambra és membre de “Els Amics”, l'equip guardonat per Fundació Repsol en la categoria ‘Transició energètica i societat’.

El projecte ‘Marloquines: marquesines intel·ligents a l'Espanya rural’ proposa implementar als pobles de l'Espanya rural unes marquesines d'autobús que continguin totes les funcions que ofereix una estació d'autobusos (venda de bitllets, informació del viatge, temps estimat d'arribada, etc.) i que el consum d'energia es gestioni a través de plaques solars. A més, disposarien d'unes taquilles o ‘lockers’ on els residents podran rebre o enviar els seus paquets que seran transportats pels autobusos interurbans, sent els mateixos autobusos encarregats del repartiment d'aquests paquets i optimitzant el servei. "D'aquesta manera, donem un incentiu a les empreses d'autobusos perquè puguin aconseguir més diners i no optin per la desaparició d'aquestes rutes de bus als pobles petits", explica Gerardo.

Aposta pel talent jove

Aquest challenge recull les idees d'estudiants universitaris de tot Espanya i pretén facilitar la seva incorporació al mercat laboral. Els guanyadors de cadascun dels cinc reptes van obtenir un premi de 12.000 euros, i se’ls va oferir també la possibilitat d'incorporar-se als programes de talent jove de Repsol. D'aquesta manera, es pretén garantir que les idees dels participants puguin arribar a implementar-se, tenint un impacte real a la societat.

Guanyadors del Challenge Universitari.

La darrera edició va comptar amb un total de 1.702 participants, corresponents a 342 equips de 83 universitats públiques i privades de tot Espanya, dels quals se'n van classificar 93, organitzats en 25 equips procedents de 29 universitats diferents i de 12 comunitats autònomes.