Gràcies al voluntariat professional, Missatgers de la Pau aconsegueix un estalvi energètic d'uns 7.000€

Després d'una auditoria energètica, l'entitat va posar en marxa algunes mesures d'eficiència energètica amb la finalitat d'invertir aquest estalvi en més projectes socials.

José Manuel De Pedre sentia que les seves habilitats com a delegat comercial de Repsol a la Corunya i els seus coneixements sobre eficiència energètica podien ser útils per ajudar fora del seu àmbit professional, en projectes socials. És per això que va recórrer a la Fundació Repsol per abordar un projecte desafiador: aconseguir que Missatgers de la Pau aconseguís reduir els seus costos energètics.

El 2021 va començar el projecte en què José Manuel, juntament amb dos companys més de feina, van auditar la seu de Missatgers de la Pau a Madrid, entitat que té com a objectiu desenvolupar projectes socials dirigits a persones en risc d'exclusió. Com indica De Pedre, “vèiem que hi havia, d'una banda, inversions en eficiència energètica que es podien fer, i de l'altra, calia conscienciar els voluntaris i els treballadors de l'entitat”.

Després d'un estudi energètic es van posar en marxa algunes mesures, com ara canviar la il·luminació convencional per sistemes de llums LED, adquirir electrodomèstics de baix consum i xerrades formatives a membres de Missatgers de la Pau sobre com fer un ús més responsable de l'energia. En un any van aconseguir un estalvi d'uns 7.000 euros, uns diners que van passar a destinar-se a projectes socials. Atès l'èxit aconseguit a la seu, actualment s'estan replicant aquestes mesures en altres centres de què disposa l'entitat.

La història de José Manuel De Pedre és només un exemple del que es coneix com a "voluntariat professional", en què empleats d'empreses com Repsol aporten els seus coneixements i experiència en projectes socials. Per a José Manuel, aquesta experiència va ser enriquidora tant a nivell personal com professional, i com ell mateix afirma: “Aquest projecte m'ha permès descobrir que hi ha altres mons que de vegades desconeixem, però que hi són. El futur passa per una societat més justa i més inclusiva".