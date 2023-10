Així estan transformant la digitalització i la sostenibilitat el mercat de treball

El 80% dels llocs de treball que encapçalaran la llista dels més demandats el 2030 no existeixen o no existien fins fa poc.

Contingut ofert per:



Texto: Daniel Chana

La revolució tecnològica que vivim actualment accelerarà el procés d'evolució de la nostra societat i, en particular, de les nostres feines. Concretament, la digitalització -IA, big data, Internet de les Coses, ciberseguretat, blockchain...- està provocant una obligada transformació de l'entorn laboral, tant que el 2030 el Fòrum de Davos estima que el 80% dels llocs de treball més demanats seran ocupats per perfils de creació recent o que avui dia no existeixen.

Dins de la digitalització, potser la Intel·ligència Artificial és l'exemple paradigmàtic que serveix per il·lustrar aquesta porta plena de noves possibilitats que s'acaba d'obrir. “Utilitzar bé la IA és una oportunitat per al futur del treball i la revolució industrial 4.0. Ara, la intel·ligència artificial és intel·ligència i és artificial, però no és talent. El talent el posem les persones en el dia a dia i això és –i continuarà sent– insubstituïble. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat per multiplicar la nostra capacitat com a humans, i per fer més humana la feina”, explica Guillermo Lorbada, gerent d'Organització i de Noves Formes de Treballar de Repsol.

I sí, la remor de fons que se sentia els últims anys sobre l'impacte que tindrà l'automatització en el món de l'ocupació s'ha convertit en ‘trending topic’. És cert que a peu de carrer se senten xifres alarmants, es repeteix que la IA eliminarà 83 milions de llocs de treball fins al 2027 a tot el món, segons el Fòrum Econòmic Mundial. Tot i això, no sempre s'emfatitza que, a canvi, aquesta nova tecnologia i el nou escenari laboral que arriba de la seva mà crearan 69 milions de llocs de treball, tal com també apunta el Fòrum.

Noves oportunitats per a nous desafiaments

El món està a les portes d'una profunda transformació laboral i, en aquest punt, Lorbada assenyala que a la comentada revolució digital s'hi ha unit l'interès mediambiental i la incipient transició energètica. Un punt que recull àmpliament l'estudi de la Universitat San Pablo CEU juntament amb Ranstad Research, publicat al juny i titulat ‘Joves universitaris i empleabilitat: qualificació, professions en auge i transició laboral’. Aquest informe analitza tant l'ocupabilitat de les titulacions universitàries com les tendències de futur. Els autors deixen clar que es produirà "la creació d'ocupació per part de fenòmens com la digitalització i la transició mediambiental". A més, destaquen que “altres tendències de canvi donaran lloc a una alta demanda sobre ocupacions concretes que previsiblement tindran una elevada ocupabilitat els propers anys”.

Exemple de (r)evolució digital

"Hem creat un nou model de treball començant amb el 'digital workplace' i farem un pas en l'adopció de noves pràctiques que facin que els empleats col·laborin de manera més eficient, enfortint la cohesió entre equips i millorant el balanç entre la vida professional i personal, la IA està cridada a tenir un paper central en aquest canvi de model ajudant-nos a aconseguir que el nostre temps de treball sigui, cada cop més, temps de qualitat”. Guillermo Lorbada, gerent d'Organització i Noves Formes de Treballar de Repsol

Ara bé, ¿quines seran aquestes professions i tasques del futur de què parla l'estudi de la Universitat San Pablo CEU i Ranstad Research? ¿Quins requisits, aprenentatge i noves aptituds es necessitaran?

Per enumerar alguns llocs de treball concrets, s'estima que entre el 2023 i el 2027, el 58% de les empreses necessitaran perfils d'anàlisi de big data, el 49,5% especialistes per migrar la seva tecnologia cap a la sostenibilitat energètica i el 45,8% treballadors amb fonaments en tecnologies de gestió ambiental. "Són necessaris per aconseguir una economia cada cop menys contaminant i respectuosa amb el medi ambient en àrees com l'eficiència energètica, les energies renovables, la mobilitat sostenible, la gestió de l'aigua o de recursos...", afirmen els autors de l'estudi.

I, des del punt de vista empresarial, ¿quin serà el model de treball del futur? “La recepta per a una transformació amb èxit és la interrelació entre quatre ingredients: lideratge amb visió clara i alineada; organització plana i flexible; espai de treball digital i pensament molt adaptable i mètodes àgils”, comenta Lorbada.

L'expert treballa en una companyia que il·lustra quin serà el nou paradigma de l'ocupació de cara als propers anys. Així, dels 5.000 milions d'euros que Repsol preveu invertir aquest any, un 35% aniran destinats a projectes baixos en carboni. Concretament, a impulsar solucions innovadores com els combustibles renovables per descarbonitzar la mobilitat, apostar per les energies renovables. ciència energètica i el desplegament de projectes d'hidrogen renovable. Però, també, perquè fa temps que treballa en una profunda transformació digital per impulsar el seu compromís de ser zero emissions netes el 2050. Així, des del 2017 ha posat en marxa més de 500 productes digitals vinculats amb algunes d'aquestes tecnologies que es consideren grans nínxols d’ocupació per al futur. Per exemple, el big data, l'Internet of Things (IoT), la robotització, el blockchain i la IA.