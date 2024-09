Marco Sansavini i Xavier Comerma

Compartim visió

Marco Sansavini, recentment nomenat CEO i president d'Iberia, va ser guardonat amb el Premi Empresari de l'Any Banc Sabadell per la seva anterior etapa com a president de Vueling. En aquest espai, comparteix visió amb Xavier Comerma, director general adjunt de Banc Sabadell i director de la Territorial Catalunya sobre el lideratge, la gestió d'equip i les oportunitats de transformació de les empreses.

Xavier Comerma, director territorial Catalunya a Banc Sabadell i Marco Sasanvini, president de Vueling

¿Quina és la seva visió sobre la transformació empresarial al segle XXI i com ha liderat la seva organització a través d'aquests canvis?

Marco Sasanvini La societat i les persones esperen cada cop més de les empreses. Les empreses no tenen ja únicament com a missió produir un bé o prestar un servei, sinó que han de respondre a les expectatives socials, promoure el benestar i contribuir activament al desenvolupament dels països a tots els nivells: econòmic, social i mediambiental. Per aconseguir-ho, és fonamental articular de manera molt clara el propòsit de l'empresa i també els seus valors, per aplicar-los després amb coherència i rigor. Aquesta és la base de l'orgull de pertinença i de la motivació de les persones que treballen a la companyia. I això és el que fa possible que els qui formen part de la companyia estiguin compromesos amb la generació de valor per als clients i per a la societat, cosa que, alhora, genera resultats econòmics i garanteix el futur de l'empresa.

Xavier Comerma Estem en un entorn de canvi constant, per la qual cosa és clau anticipar-se i adaptar-se. En aquesta adaptació hem de mantenir el client com a eix central en el procés de transformació. Així, en el sector bancari, per exemple, un dels reptes continua sent assolir els millors estàndards d'oferta i qualitat de servei, i més, després dels darrers anys d'una reducció molt significativa d'entitats, oficines i professionals. Un altre aspecte fonamental en liderar qualsevol transformació són els valors propis de l'organització i que forgen precisament la identitat. En el nostre cas, valors tan “Sabadell” com el compromís, la professionalitat, l'eficàcia o l'empatia han estat sempre presents en qualsevol transformació i han contribuït decisivament a consolidar-nos com un actor fonamental en el panorama socioeconòmic i empresarial català i espanyol.

¿Quins considera que han estat els reptes més grans que ha enfrontat com a líder empresarial i com els ha superat?

Marco Sasanvini Sens dubte, la pandèmia del Covid. Va ser una cosa que ens va canviar a tots, en l'àmbit personal i també en l'àmbit empresarial. Jo vaig viure aquesta etapa al capdavant de Vueling, i vaig compartir amb els meus companys d'Iberia i de la resta del Grup IAG el desafiament que va suposar per al sector del transport aeri. De la nit al dia vam passar de fer centenars de vols diaris a tenir tots els avions a terra i posar-los a volar només per ajudar en el que vam poder en aquests dolorosos moments. Les persones, com va passar en altres àmbits, van ser fonamentals per superar aquesta etapa. Van ser exemple de sacrifici i de resiliència. Això ens va permetre no només sobreviure a aquesta situació extraordinària, sinó també sortir-ne reforçats i transformats per poder afrontar el futur amb molta més solvència.

Xavier Comerma N'esmentaria dos, encara que de diferent importància i impacte: un, la crisi financera del 2008 i, sens dubte, la pandèmia del Covid. Les persones, el treball en equip i la col·laboració global més enllà de la pròpia empresa són claus per a la superació de reptes d’aquesta magnitud. En el Covid, per exemple, la reacció davant d'una situació tan extraordinària va ser exemplar. En el cas de la banca, es va poder posar a disposició d'empreses, negocis i famílies en un temps rècord més de 140 mil milions d'euros en préstecs ICO, així com 91.000 milions d'euros en moratòries hipotecàries. Un cas d'èxit sense precedents, que probablement no ha tingut prou reconeixement.

¿Quin és l'enfocament per identificar i aprofitar les oportunitats en un entorn empresarial cada cop més canviant i incert?

Marco Sasanvini És imprescindible estar molt atent al que passa dins de la companyia: escoltar, planificar, mesurar, reorientar quan cal. I és importantíssim estar atent també al que passa fora, començant pel que volen els teus clients, preguntar-los i avançar-se a les necessitats. A més, com demostra la nostra experiència, és important tenir el propòsit i els valors com a guia. Cal no oblidar mai qui ets i en què consisteix el teu negoci, tot i que l'entorn sigui tan líquid. Això és el que fa que la companyia funcioni. Jo presidia Vueling quan, en plena pandèmia, vam decidir reformular els nostres valors, la nostra missió i la nostra visió, i aquesta va ser la guia que ens va permetre definir clarament les prioritats i sortir reforçats de la crisi del Covid. De la mateixa manera, a Iberia, el propòsit i els valors no són un conjunt de lemes buits, sinó que formen part de l'ADN dels milers de persones que treballem a la companyia. Tots els tenim clars i interioritzats i això fa que tots puguem contribuir al desenvolupament d'Iberia, que camini en la bona direcció, adaptant-se a les noves circumstàncies, però sense perdre el sentit del negoci.

Xavier Comerma Anar més enllà, mirar cap enfora, entendre què necessiten el mercat i els clients i, a partir d'aquí, anticipar-se. Amb això podrem oferir millors respostes i adaptar-les a les seves particularitats. Banc Sabadell és un bon exemple d'aquest enfocament: contribuir, mitjançant l'acompanyament a empreses i negocis, a identificar i aprofitar oportunitats com ara la internacionalització, la digitalització o nous reptes com la ciberseguretat o la transició cap a una economia cada cop més sostenible, i millorar així també la seva competitivitat. Aquesta és la nostra forma de “ser-hi” i que ens dona aquest reconeixement com a banc de referència per a les empreses. En aquest sentit, reafirmar aquest compromís de Banc Sabadell per acompanyar el teixit empresarial afrontant amb ells els reptes i oportunitats que puguin aparèixer.

¿Com valoreu la importància del capital humà i el treball en equip en l'èxit d'un projecte empresarial i com ha influït estar ben acompanyat per un equip sòlid i competent en la trajectòria com a líder?

Marco Sasanvini És la clau, sens dubte, perquè el propòsit sigui una realitat i perquè el negoci funcioni. Les persones ho són tot. És l'equip que aconsegueix l'èxit de les organitzacions. La suma de cadascuna de les persones treballant en una direcció comuna és allò que fa que els problemes es puguin superar. Per mi, els equips són el més important. És la meva manera de treballar i afrontar les dificultats. No vull grans estrelles que treballen soles. Vull equips coordinats on s'aprofiten els talents de tothom. Jo només soc l'entrenador que intenta organitzar-los de manera que ells puguin donar el millor de si mateixos. Parlàvem abans del lideratge i la importància de l'equip. Estic convençut que sense el segon no es pot tenir el primer. El meu desenvolupament al capdavant de diferents organitzacions ha estat i està lligat al talent i la dedicació dels que formen part dels meus equips. Per mi és important que cadascú pugui aportar la seva perspectiva en la presa de decisions. Aquesta diversitat d'opinions i experiències són les que permeten abordar els desafiaments i trobar solucions innovadores, cosa que aconsegueix que seguim sent eficients i competitius. Després hi ha una altra qüestió crucial: envoltar-se de bones persones, que mirin pel bé col·lectiu, que siguin capaces de posar-se a les sabates de l'altre i que tinguin cura dels seus propis equips. Com deia abans, cal liderar l'exemple. En el comportament professional i també en l'actitud personal.

Xavier Comerma Les persones són allò que ens fa diferents com a empresa i constitueixen l'ànima d'una organització. A Banc Sabadell és el nostre valor diferencial d'èxit empresarial. Una valoració que també posen de manifest els nostres clients a les enquestes de satisfacció any rere any, reconeixent aquesta manera de ser, de relacionar-se i de trobar solucions. No entenc una trajectòria d’èxit com aquesta sense un equip de gent bona i de bona gent. Em sento molt orgullós de l’equip humà que forma l’entitat.

¿Des de la seva perspectiva, com definiria un lideratge efectiu en el context actual?

Marco Sasanvini El lideratge és el que permet cohesionar un equip perquè pugui desenvolupar el màxim potencial. Es nota que m'agrada el bàsquet perquè acostumo a utilitzar aquest esport com a exemple. Crec que és una imatge que s’ajusta molt bé a com veig jo el lideratge. El paper del líder seria el de l'entrenador que està a la banqueta i que ajuda l'equip que jugui de manera unida. És qui identifica quin és el potencial dels jugadors i indica com i on pot contribuir millor cadascun que l'engranatge funcioni. Sempre, amb la guia d’uns valors adequats i uns objectius que responguin a la missió compartida. L'estil de lideratge que m'agrada és clar: fomentar la cohesió dels equips, donar-ne exemple, escoltar, col·laborar. Cadascun dels directius hem de ser capaços de fer partícips els nostres equips en l'evolució de la companyia. Tothom ha de saber per què fem les coses cada dia perquè tothom pugui remar en la mateixa direcció.

Xavier Comerma Al meu entendre, no hi ha una definició de lideratge que doni resposta a la realitat tan diversa a què estem exposats. Hi ha molts matisos i alguns valors o objectius han de sobrepassar-ne d'altres en funció del moment en què estiguem, dels objectius que tinguem i de l'entorn on ens trobem. El líder ha d’ajudar a cohesionar les fortaleses de cada membre de l’equip perquè, units, formin un millor conjunt. Saber il·lusionar, treballar amb aquesta ambició de millora contínua, ser capaç d'atreure i mantenir el talent i tenir focus en l'objectiu pel qual treballen. Al meu entendre, la capacitat d'adaptar-se, l'escolta activa, el positivisme i la proximitat agafen una rellevància especial en el management actual.

¿Quin paper tenen les relacions amb altres empreses i la construcció d'una xarxa de contactes en el desenvolupament i el creixement de la seva empresa i com ha gestionat la col·laboració i la sinergia amb altres empreses per impulsar el creixement i la innovació en el seu sector?

Marco Sasanvini Som una empresa que connecta persones a tot el món, cosa que ens porta tenir una extensa relació amb altres companyies. Això ens permet generar noves oportunitats de col·laboració i creixement amb els nostres ‘stakeholders’ amb què cultivem la confiança i la transparència. Hi ha una dada significativa. La nostra activitat i la relació que tenim amb altres companyies genera només 160.000 llocs de treball a Espanya i aporta 9.300 milions d'euros al PIB. Això només s'aconsegueix si la col·laboració és bona. I ho és. En un sector com el nostre hi ha molts actors necessaris que aporten allò necessari perquè un avió pugui volar i transportar persones i mercaderies. Això implica forçosament tenir sinergies en àmbits molt diversos: organitzacions sindicals, fabricants d'avions i motors, altres aerolínies que formen part del nostre grup o amb què compartim aliances, productors de combustibles per buscar carburants més sostenibles, els aeroports, les agències de viatge , start-ups que innoven, inversors… És un ecosistema molt complex on la col·laboració és imprescindible i la practiquem cada dia.

Xavier Comerma En un entorn cada cop més globalitzat, teixir una bona xarxa de contactes i relacions és essencial. A Banc Sabadell hem aconseguit que dues de cada tres empreses catalanes confiïn en nosaltres, o gestionar més del 35% del crèdit a l'exportació, o més del 20% dels TPV de comerç, per posar algun exemple. Aquestes fites són fruit d'un model basat en molts aspectes que he comentat: la proximitat, la professionalitat, la transparència, l'escolta i el suport constant demostrat dia rere dia. Però també, sens dubte, de la col·laboració i les sinergies establertes amb associacions empresarials, col·legis professionals, gremis, cambres de comerç… que des de fa molts anys ens proporcionen una proximitat i coneixement del territori i dels diferents sectors que tenen un valor incalculable.

¿Quina considera que és la clau de l'èxit per a un empresari en el panorama actual?

Marco Sasanvini Abans parlàvem de la necessitat que les empreses siguin capaces d'adaptar-se a entorns en canvi constant. Doncs amb els empresaris passa el mateix. La tecnologia avança a passos de gegant i, de vegades, inesperats, els mercats són variables, les demandes dels consumidors, la geopolítica… Tot es mou molt ràpid. El que és important és saber què vols aconseguir i tenir la flexibilitat necessària per adaptar-te ràpidament als canvis que ens demana la societat. Només així es pot, en primer lloc, sobreviure i, en segon terme, tenir èxit.