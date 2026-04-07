Històries inspiradores: Columbus Venture Partners, el fons espanyol que converteix la ciència en indústria i teràpies reals
El proper 28 d’abril, Hub Empresa de Banc Sabadell organitza una nova sessió del cicle Històries Inspiradores, en la qual conversaran amb Damià Tormo, General Partner de Columbus Venture Partners i president de la Fundació Columbus, una de les figures més influents de l’ecosistema biotecnològic i de la inversió en ciències de la vida a Espanya.
Columbus Venture Partners s’ha consolidat en menys d’una dècada com un dels grans motors de la biotecnologia a Espanya i a Europa, un fons capaç de transformar descobriments científics en teràpies, indústries i llocs de treball qualificats. La seva missió és clara i ambiciosa: impulsar la biotecnologia que canvia vides mentre genera rendiments sòlids.
Columbus combina dos elements poc habituals en un mateix vehicle d’inversió:
Aposta primerenca per teràpies disruptives, amb una validació científica sòlida.
Creació d’infraestructures bioindustrials, que permeten fabricar medicaments avançats, escurçar terminis i construir cadenes de valor completes a Espanya.
Fins avui, Columbus acumula més de 40 inversions realitzades i una quinzena d’exits rellevants, incloent-hi empreses destacades com AskBio, Viralgen, PTS/Curapath o Sanifit, adquirides per farmacèutiques globals com Bayer o Vifor.
L’esdeveniment conclourà amb un esmorzar i networking, durant el qual hi haurà l’oportunitat d’intercanviar impressions entre els assistents un cop finalitzada la sessió.
Si vols conèixer l'estratègia i els plans de futur d'aquest fons, la trajectòria del qual ha estat reconeguda amb guardons com el Premi Rei Jaume I a la Revelació Empresarial, el Premi Fundació Biogen, el MIT TR35 o el Premi Princesa de Girona.
Data:
28 ABRIL
Hora:
09:45h - 10:45h
Lloc:
HUB Empresa València (Plaça Porta de la Mar)