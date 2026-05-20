La vetllada exhibeix l'impuls, el talent i el creixement del teixit empresarial aragonès
Aura Restaurant reuneix 200 convidats en una gala que distingeix a companyies i empresaris amb projecció nacional i internacional
Text: El Periódico de Aragón
Aragó ha tornat a reivindicar-se com a motor empresarial en sectors estratègics amb projecció nacional i internacional. Va ser en la tercera edició dels Premis Empresa de l'Any, uns guardons organitzats per EL PERIÓDICO D'ARAGÓ, pertanyent al grup Premsa Ibèrica, i Banc Sabadell, que van reunir uns 200 convidats en Aura Restaurante. Els premis han distingit el talent, la innovació, la sostenibilitat, l'impacte social, la trajectòria i la vocació internacional d'empreses i empresaris que s'han consolidat com a referents dins i fora de la comunitat autònoma.
La vetllada ha començat amb una copa de benvinguda i fotoreclam, abans que els assistents accedissin al Saló Aura Cristal, un espai en el qual han pogut seguir la cerimònia amb vista a les ribes de l'Ebre i a la Basílica del Pilar. Amb la periodista d'aquest diari, Laura Carnicero, com a presentadora de la gala, i després dels discursos de benvinguda de Sergi Guillot, director general de Premsa Ibèrica, i d'Iñaki Navarro, director general adjunt i director Territorial Nord de Banc Sabadell, seha desenvolupat el lliurament dels premis. La vicepresidenta i consellera de Presidència, Justícia i Cultura d'Aragó, Mar Vaquero, ha tancat l'acte institucional.
Els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell han tornat a convertir-se en un lloc de trobada d'institucions i el teixit empresarial aragonès. L'esdeveniment ha comptat amb la presència de la presidenta de les Corts, María Navarro; el president de CEOE Aragó, Benito Tesier; la presidenta de Cepyme Aragó, María Jesús Lorente; la vicepresidenta de ADEA, Gema Español; el president d'Aragó Exterior, Javier Camo; i el director del IAF, Daniel Rey. També han assistit responsables d'empreses com BSH, Grup Costa, CAF, DXC Technology, Lacasa, Eigo Construccions, Ebroacero, La Saragossana i Querqus, entre altres, així com representants de les companyies premiades: Grup MLN, Pastisseria Ascaso, Lobe, Carreras, Fundació Rei Ardit i París 64, la startup Augan i Víctor Alfaro que, al costat del seu germà, va ser distingit com a Empresari de l'Any al costat del seu germà Javier Alfaro.
Viki Lafuente ha amenitzat la vetllada amb una actuació que va captivar als assistents. La cantant saragossana ha interpretat una versió de Lady Marmalade de La Belle i una altra de Think de Aretha Franklin, en les quals ha deixat patenti el seu talent i versatilitat. Lafuente porta temps demostrant el seu *orginal proposta marcada per la mescla d'estils i la cerca constant d'una veu pròpia, movent-se amb naturalitat entre el soul, el rock, el jazz i les músiques d'arrel.
Després del lliurament de premis, guardonats, finalistes, patrocinadors, col·laboradors i convidats van gaudir d'un còctel-sopa a la terrassa. Les delicioses creacions elaborades per Aura Restaurante han permès als assistents degustar muntat de pernil ibèric, salmorejo amb terra d'ibèrics, ensaladillaura amb escuma de maionesa, taules d'ibèrics amb pics de Huelva, piruleta de salmó amb formatge de tramezzini, croqueta de curats, llagostí kataify, fideuá amb calamarsets, macaron de formatge de Letux i sorbet de llimona.