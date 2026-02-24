Un reconeixement a l'excel·lència empresarial
Els Premis Empresa i Empresari de l'Any 2026 del Banc Sabadell s'ha consolidat com un esdeveniment emblemàtic en el panorama empresarial espanyol.
Enguany, la cerimònia es va dur a terme en un entorn espectacular, on es va celebrar la 46a edició d'aquests prestigiosos guardons, que reconeixen la labor i el compromís de les empreses i els seus líders en el desenvolupament econòmic i social d'Espanya.
L'esdeveniment va tenir lloc en el Palauet Casades, un edifici històric situat a l'Eixample de Barcelona, que ha estat testimoni de l'evolució empresarial de la regió. Aquest espai, amb la seva arquitectura modernista i el seu ambient acollidor, va proporcionar el teló de fons perfecte per a una nit dedicada a la celebració de la innovació i el lideratge.
Els Premis Empresa de l'Any no sols destaquen a les empreses més excel·lents, sinó que també serveixen com un far d'inspiració per a altres emprenedors. Enguany, es van atorgar premis en diverses categories, incloent-hi el d'Empresa de l'Any, que va ser concedit a Damm, i el d'Empresària de l'Any, que va recaure en Núria Cabutí, directora de Penguin Random House Grup Editorial.
Innovació i tradició: un doble compromís
Durant la gala, Demetrio Carceller Arce, president de Damm, va emfatitzar la necessitat d'innovar i cuidar el producte, recordant a tots els presents la importància de no oblidar les arrels de cada empresa. Aquest enfocament en la tradició, combinat amb la cerca constant de la innovació, és el que ha permès a Damm mantenir-se rellevant en un mercat en constant canvi.
La Visió de Núria Cabutí
Per part seva, Núria Cabutí va compartir la seva visió sobre el paper de l'empresa en la societat. En el seu discurs, va destacar que ser empresari implica no sols generar beneficis, sinó també crear un impacte positiu en la comunitat. La lectura, segons Cabutí, és un vehicle fonamental per a fomentar el diàleg i la cohesió social, un missatge que va ressonar profundament entre els assistents.
Una trobada de líders
La gala va reunir més de 300 representants del teixit empresarial, polític i social de Catalunya. Aquesta trobada no sols va ser una oportunitat per a celebrar els assoliments individuals, sinó també per a enfortir la xarxa de contactes entre líders de diferents sectors. Entre els assistents es trobaven figures destacades com Josep Oliu, qui també va compartir la seva experiència sobre la importància de la resiliència en el món empresarial. La col·laboració entre empreses i la creació de sinergies van ser temes recurrents durant la nit. La consellera delegada de Tous, Rosa Tous, va subratllar la importància de treballar amb els millors artesans i mantenir l'essència de la marca, un enfocament que ha portat a Tous a ser reconeguda com una de les empreses més internacionals del sector de la joieria.
La sostenibilitat va ser un altre dels eixos centrals de la gala. La Cambra de Barcelona, que recentment es va unir al Pacte Mundial de l'ONU, va reafirmar el seu compromís amb el desenvolupament sostenible. Aquest pacte, que promou principis en matèria de drets humans, medi ambient i lluita contra la corrupció, és un clar exemple de com les empreses poden contribuir a un futur més just i sostenible.