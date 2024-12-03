Reconeixement honorífic a l'emprenedoria catalana
Des d'avui fins diumenge es pot participar en la votació popular per escollir la Millor StartUp dins dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell
Durant més de quatre dècades, els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell s'han consolidat com un dels grans referents del reconeixement empresarial a Catalunya. Impulsats per EL PERIÓDICO, aquests guardons posen en valor el paper transformador de les empreses, no només des del punt de vista econòmic, sinó també per la contribució a la innovació, la sostenibilitat i el progrés social.
Possiblement les dues categories principals d'aquests guardons –el premi dels quals lliura personalment Banc Sabadell– són les d'Empresa de l'Any i Empresari/ària de l'Any. Amb aquestes categories, el certamen reconeix la diversitat i la riquesa del teixit productiu català amb premis que abasten des de l'empresa familiar fins a la innovació tecnològica o l'impacte social. Tot i això, hi ha una categoria que es distingeix de la resta per la seva singularitat. Es tracta del Premi a la Millor StartUp de l'Any que, a diferència dels altres guardons, no és la decisió d'un jurat professional, sinó que és elegit per la ciutadania, mitjançant una votació popular on line que estarà oberta del 5 al 8 de febrer.
Aquesta categoria pretén visibilitzar el talent emprenedor emergent i donar veu al públic per escollir el projecte que representa millor la innovació, l'ambició i la capacitat de generar impacte en la societat. Les tres startups candidates reflecteixen, a més a més, la pluralitat de l'ecosistema emprenedor català, amb propostes que van des del benestar i la salut fins a la logística i la biotecnologia.
Las tres candidates
Una de les finalistes és Superlativa Botanicals, una startup barcelonina fundada l'any 2019 per Teresa Pueyo i especialitzada en el desenvolupament de complements naturals per al maneig de l'estrès i l'equilibri hormonal. Amb un enfocament clar al benestar femení, l'empresa combina ciència moderna i medicina herbal tradicional per oferir suplements basats en adaptògens. La seva proposta ha aconseguit connectar amb una comunitat digital activa i guanyar credibilitat al canal farmacèutic, on ja confien centenars de professionals. Superlativa representa una nova generació de marques de wellness que aposten per la innovació, la divulgació i un enfocament holístic de la salut.
La segona candidata és Amphora Technologies, que ha revolucionat la logística per a petits i mitjans comerços electrònics. Fundada el 2020 a Barcelona, la companyia ofereix una solució integral que externalitza tota la cadena logística de l'e-commerce, des de l'emmagatzematge fins al lliurament final. Gràcies a una xarxa de magatzems i transportistes recolzada per una plataforma tecnològica potent, la companyia ajuda a millorar els temps de lliurament i l'experiència del client. En només quatre anys, Amphora Technologies ha aconseguit un creixement exponencial, ja opera en diversos països europeus i s'ha convertit en un aliat clau per competir en un mercat cada vegada més exigent.
Completa la terna Gate2Brain, una startup biotecnològica amb seu al Parc Científic de Barcelona. Aquesta companyia ha desenvolupat una tecnologia patentada basada en pèptids capaços de travessar barreres biològiques tan complexes com la hematoencefàlica. El seu objectiu inicial és millorar el tractament de tumors cerebrals pediàtrics, un dels grans reptes de la medicina actual, encara que el potencial de la plataforma s'estén a múltiples malalties del sistema nerviós central. Gate2Brain exemplifica com la investigació científica es pot transformar en innovació amb impacte real en la salut de les persones.
Així, el premi Banc Sabadell a la Millor StartUp de l'Any convida la ciutadania a participar activament en el reconeixement del talent emprenedor. Des d'avui fins diumenge que ve, ja es pot votar quin projecte mereix aixecar-se amb un guardó que simbolitza el futur de l'economia i la innovació a Catalunya.