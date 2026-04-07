Finançar per començar a optimitzar el flux diari de la teva empresa
El finançament és un element estratègic per garantir un flux de tresoreria sòlid, estable i alineat amb el creixement diari de qualsevol empresa. Per aquest motiu, Banc Sabadell celebra el pròxim 7 de maig un esdeveniment en què s’oferirà una visió experta sobre quan i com recórrer a les diferents eines i modalitats de finançament de circulant, així com els criteris per identificar quina s’adapta millor a cada necessitat operativa.
Durant la sessió, a càrrec d’experts en finançament empresarial, s’explorarà com una gestió eficient del circulant pot convertir-se en una palanca clau per anticipar-se a imprevistos, guanyar agilitat en la presa de decisions i reforçar la liquiditat de la teva pime. També es comptarà amb la participació de l’empresa Sharemusic, que compartirà la seva experiència sobre com les solucions de finançament l’han ajudat a impulsar la seva activitat.
Si vols obtenir un enfocament pràctic sobre com optimitzar els teus recursos i potenciar la salut financera del teu negoci, inscriu te en aquest enllaç.
Data:
7 maig
Hora:
13:00h.
Lloc:
HUB Empresa València (Plaça Porta de la Mar) + online