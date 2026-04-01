Els guanyadors dels Premis Sabadell 2026
València s'ha tornat a convertir en aparador del talent, la innovació i l'empenta empresarial de la Comunitat amb una nova edició dels Premis Sabadell 2026, uns guardons que concedeixen Banc Sabadell i Prensa Ibérica per reconèixer companyies i referents que destaquen per la seva aportació al desenvolupament econòmic, social i empresarial del territori.
En aquesta edició, els premis distingeixen trajectòries i projectes que representen una manera de fer empresa basada en la solidesa, la innovació, la sostenibilitat, la projecció internacional i el compromís amb les persones. Des de grans grups industrials fins a companyies familiars, passant per perfils empresarials de llarg recorregut, els guardonats del 2026 reflecteixen la diversitat i la fortalesa del teixit productiu valencià.
Premi Empresa de l'Any: Nealis
Nealis ha estat reconeguda amb el Premi Empresa de l'Any per representar de manera exemplar allò que avui s'exigeix a una gran companyia: solvència, capacitat d'innovació, impacte social i compromís amb el territori.
Amb arrels a Castelló i més de 150 anys de trajectòria, la firma ha sabut evolucionar fins a esdevenir un grup diversificat, integrat per més de 40 empreses, amb més de 60 delegacions, més de 7.000 professionals i una facturació superior a 600 milions d'euros. Tot això, mantenint el focus en activitats essencials per a la vida quotidiana, com l'aigua, el medi ambient, les infraestructures i els serveis.
El seu creixement, a més, no només es mesura en dimensió sinó també en transformació. Nealis impulsa una gestió més sostenible dels recursos, dona accés a l'aigua a més d'1,6 milions de persones, gestiona més de 300.000 tones de residus i aposta per l'economia circular, la digitalització i l'eficiència en els serveis urbans. A això s’hi suma la seva Nealis Innovation Hub, una ambiciosa plataforma orientada a desenvolupar R+D, atraure talent i inversió i generar ocupació de qualitat des de la Comunitat Valenciana.
La companyia destaca també per la visió a llarg termini i per una cultura corporativa centrada en les persones. Manté 18 plans d'igualtat actius, ha reforçat la presència femenina en llocs directius i projecta continuar creixent amb noves inversions, ocupació i desenvolupament tecnològic. En definitiva, Nealis és una empresa útil, moderna i amb propòsit capaç de projectar el nom de la Comunitat Valenciana com a referent d'innovació, sostenibilitat i lideratge empresarial.
Premi Empresari de l'Any: Adolfo Utor
El Premi Empresari de l'Any recau en Adolfo Utor, una figura que simbolitza com poques el lideratge empresarial valencià i la seva capacitat per generar indústria, ocupació i prestigi.
Sota la direcció, Grupo Pamesa s'ha consolidat com el primer productor ceràmic d'Europa i el cinquè del món, amb un pes decisiu en un sector estratègic per a Castelló i per a l'economia de la Comunitat Valenciana. Aquest lideratge es tradueix en resultats tangibles: el 2024 el grup va facturar 1.132 milions d'euros, va superar els 3.000 llocs de treball i va mantenir un 99,2% de contractes indefinits.
Però, a més dels números, representa una manera de fer empresa basada en la visió de futur. El grup continua invertint en innovació, en noves capacitats productives i en transició energètica, amb adquisicions, nous projectes i mesures que ja eviten 23.600 tones de CO2 a l'any. El seu perfil reuneix tres virtuts poc comunes en un mateix empresari: lideratge industrial, impacte real al territori i una mirada estratègica que combina competitivitat i compromís.
Premi Empresa Familiar: Inelcom
El Premi Empresa Familiar distingeix Inelcom, exemple de continuïtat generacional, arrelament territorial i transformació empresarial.
Amb 45 anys de trajectòria i la família Quilis al capdavant, la companyia ha sabut convertir una empresa d'origen familiar en un grup tecnològic amb presència a Espanya, Alemanya i Llatinoamèrica. Des de Xàtiva, Inelcom ha construït un model de creixement sostingut basat en la innovació i el desenvolupament de projectes clau en mà en àmbits com l'electrònica, les telecomunicacions i les infraestructures.
El guardó reconeix precisament aquesta capacitat per créixer i internacionalitzar-se sense perdre la connexió amb les arrels. A això s'hi afegeix una visió empresarial que transcendeix l'activitat estrictament econòmica, com demostra també el seu compromís amb la cultura a través de la Col·lecció Inelcom. Tot plegat, Inelcom encarna el millor de l'empresa familiar: estabilitat, identitat, evolució i vocació de futur.
Premi Empresa + Sostenible: SP-Berner
SP-Berner rep el Premi Empresa + Sostenible per haver convertit la sostenibilitat en un model industrial real, mesurable i competitiu.
La companyia, referent en producció i reutilització de plàstics, fabrica més de 20.000 tones anuals de plàstic reciclat a la seva pròpia planta i ja incorpora material reciclat postconsum i postindustrial en més del 40% dels seus productes. El seu objectiu és assolir una capacitat de 50.000 tones a l'any, reforçant així un esquema d'economia circular poc habitual en el sector.
Aquest compromís també es reflecteix en el pla energètic i operatiu. La planta fotovoltaica genera 5,6 milions de kWh anuals i evita l'emissió de 1.500 tones de CO2, alhora que reutilitza aigües residuals en els seus processos productius. No és una acció puntual, sinó una estratègia sostinguda i auditada: el 2025 va reforçar la traçabilitat i reciclabilitat de la seva planta de Torrent amb noves certificacions i manté un pla d'inversió de més de 100 milions d'euros per guanyar eficiència, innovació i lideratge en plàstic sostenible al sud d'Europa.
Premi Internacionalització: Power Electronics
El Premi Internacionalització reconeix Power Electronics, una companyia que ha fet de la vocació exportadora una de les seves grans dades d'identitat.
Nascuda a Llíria, l'empresa s'ha convertit en una multinacional industrial capaç de competir als mercats més exigents del món. Actualment compta amb 22 filials, més de 3.000 empleats i presència operativa a més de 100 països, una dimensió exterior a l'abast de molt poques companyies valencianes.
Aquest abast internacional té una traducció directa en els seus resultats. El grup va tancar el 2025 amb una facturació superior a 1.300 milions d'euros i un EBITDA de més de 250 milions, amb els Estats Units com a principal motor del creixement en aportar al voltant del 70% del negoci. A això se suma la seva expansió en mercats estratègics com Austràlia i el Regne Unit, confirmant una internacionalització sòlida, diversificada i sostinguda.
Més enllà de vendre fora, Power Electronics ha aconseguit situar tecnologia industrial desenvolupada des de la Comunitat Valenciana al centre de la transició energètica global, un mèrit que justifica plenament aquest reconeixement.
Premi Empresa amb Impacte Social: Aquaclean Group
Aquaclean Group ha estat distingida amb el premi Empresa amb Impacte Social per demostrar que el creixement industrial pot anar de la mà del valor social i del compromís amb les persones.
La companyia ha impulsat mesures concretes en l'àmbit laboral i social que en reforcen la contribució al territori. Destina el 80% del pressupost de formació a millorar l'ocupabilitat interna, fixa un salari mínim al grup almenys un 15% per sobre de l'SMI, promou la conciliació de les famílies monoparentals i incorpora persones amb discapacitat a través de centres especials d'ocupació.
A això se suma la seva aposta pel planter industrial de la comarca, amb convenis de pràctiques i formació dual juntament amb la UPV d'Alcoi i diferents centres educatius, així com la seva col·laboració amb projectes solidaris com els desenvolupats amb Novaterra, entitat que precisament va reconèixer el seu compromís amb la inclusió social. No és casualitat que Interfabrics, capçalera d'Aquaclean Group, hagi estat distingida també per ATEVAL per les polítiques de responsabilitat social. El seu exemple demostra que competitivitat, ocupació de qualitat i impacte social poden avançar de la mà.
Premi Trajectòria: Agnès Noguera
El Premi Trajectòria distingeix Agnès Noguera, referent d'un lideratge empresarial serè, sòlid i de llarg termini.
Vinculada a Libertas 7 des del 1988 i consellera delegada des del 2004, Noguera ha guiat l'evolució d'un grup fundat el 1946 que combina activitat immobiliària, turística i inversió financera, tres àmbits especialment exigents que ha sabut gestionar amb prudència, diversificació i visió estratègica.
Els resultats més recents donen suport a aquesta trajectòria. El primer semestre del 2025, la companyia va elevar la xifra de negoci fins a 9,2 milions d'euros, amb un notable creixement de l'EBITDA ajustat i del benefici net, reflex d'una gestió consistent i resilient. A la seva tasca al capdavant de l'empresa s'hi afegeix a més el seu paper com a vicepresidenta de l'Associació Valenciana d'Empresaris, des d'on ha contribuït també a reforçar la veu i la competitivitat del teixit productiu valencià.
El reconeixement posa en valor una carrera construïda des de la constància, el compromís i la capacitat d'adaptació, mantenint viu el llegat d'una històrica empresa familiar valenciana i projectant-lo cap al futur.
Un retrat del moment empresarial valencià
Els Premis Sabadell 2026 dibuixen, en conjunt, un retrat molt precís del moment que viu l'empresa valenciana: companyies amb arrels i vocació global, negocis que innoven, que transformen els seus sectors, que generen ocupació de qualitat i que entenen la sostenibilitat i l'impacte social com a part central del model.
A València, Banc Sabadell i Prensa Ibérica han tornat a posar nom propi a aquesta realitat. Els guardonats d'aquesta edició no només destaquen per les xifres o per les trajectòries, sinó també per representar una manera de créixer connectada amb el territori i amb els grans reptes del present.