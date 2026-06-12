Els noms propis del lideratge empresarial de la Regió
Prosur, Pedro Cánovas, Nueva Cocina Mediterránea, Cementos La Cruz, Nacho Vilar Producciones, OdinS, García Carrión, Sancal y CarHub han sido premiadas por Prensa Ibérica, La Opinión de Murcia y Banco Sabadell por su contribución al crecimiento, la innovación, la internacionalización y el dinamismo del tejido empresarial de la Región de Murcia.
Text: Juan Daniel González
L'economia de la Regió de Múrcia es va tornar a citar ahir al voltant d'algunes de les seves companyies i empresaris més destacats durant la gala dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell 2026, una convocatòria que s'ha consolidat com una de les grans trobades del calendari econòmic regional. Organitzats per La Opinión de Murcia, Prensa Ibérica i Banc Sabadell, els guardons van reunir a Promenade prop de 200 representants de l'àmbit empresarial, institucional i social per reconèixer projectes i trajectòries que reflecteixen la fortalesa, la diversitat i la capacitat d'adaptació del teixit productiu murcià.
Innovació, internacionalització, sostenibilitat, arrelament familiar, generació d'ocupació i compromís amb l'entorn van estar presents en una nit que va tornar a actuar com a aparador del dinamisme econòmic de la Regió i com a punt de trobada entre els que n'impulsen el creixement dins i fora de les fronteres.
La jornada va arrencar amb una trobada prèvia entre els premiats, representants de Banc Sabadell, Prensa Ibérica, La Opinión de Murcia i entitats col·laboradores (Hefame, Aguas de Murcia, Grup Orenes, Victoria Crea, Úbico, Auren, Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i Ajuntament de Múrcia). A partir de les 19.30 hores van començar a arribar els convidats al saló de celebracions Promenade, on els assistents van passar pel photocall abans de compartir una copa de benvinguda en els moments previs a l'inici de la cerimònia.
Cap a les vuit del vespre va començar la gala, conduïda per la periodista i presentadora Beatriz Salazar, encarregada de guiar una vetllada que va tornar a reunir bona part dels protagonistes de l'economia regional.
«Només et pots fiar d’aquella gent que assumeix les conseqüències de les coses que fa, que s’hi juga la pell». Amb aquesta reflexió, inspirada en el concepte del llibre 'Skin in the Game' de l'escriptor Nassim Nicholas Taleb, el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, va reivindicar durant el discurs de benvinguda el paper dels empresaris com a figures que assumeixen riscos i responsabilitats de manera quotidiana.
Durant la seva intervenció, va destacar que els guardonats representen històries de "tenacitat, esforç, assumpció de riscos" i de persones que mantenen l'esperança "quan sembla que tot s'acaba".
«Som aquí per defensar i per posar en valor l’empresari». Amb aquesta declaració, el director general adjunt de Banc Sabadell i director territorial est, Fernando Canós, va començar la seva intervenció. El directiu va destacar l'aportació de les empreses i els empresaris en el desenvolupament econòmic i social de la regió i va posar en valor la capacitat d'adaptació del teixit productiu murcià.
Així mateix, Canós va destacar el paper de Banc Sabadell com a entitat financera propera al teixit empresarial. «Des de Banc Sabadell tenim el privilegi d'acompanyar-vos en aquest procés, un procés en què cada vegada és més important comptar amb un soci financer que entengui el negoci, que aporti solucions i que realment estigui a prop», va afirmar.
«A molts, a Espanya, els interessa fer una caricatura de l’empresari. Els interessa assenyalar-los i desprestigiar-los. Però nosaltres al Govern regional no creiem en aquestes caricatures». Amb aquest missatge, el conseller de Presidència, Joventut, Acció Exterior i Emergències de la Regió de Múrcia, Marcos Ortuño, va defensar el paper dels empresaris durant el seu discurs.
Ortuño va sostenir que "les empreses constitueixen una de les principals fortaleses de la comunitat" i va vincular l'evolució econòmica regional a la feina desenvolupada pel teixit productiu.
Respecte al paper del Govern regional, va assegurar que la seva funció és «acompanyar, facilitar, abaixar impostos, eliminar càrregues burocràtiques, continuar oferint estabilitat i seguretat jurídica» i mantenir-se al costat dels que creen ocupació i riquesa.
Després de les intervencions institucionals va començar el lliurament dels guardons. El primer de la nit va ser el Premi Empresa +Sostenible, concedit a Cementos La Cruz, reconeguda per la seva aposta per la innovació, l'economia circular i els ciments de baixa petjada de carboni. A continuació va arribar el torn del Premi Empresa +Internacional, que va reconèixer la trajectòria de Sancal, distingida per la seva capacitat per projectar internacionalment una marca de disseny nascuda a Yecla i reconeguda avui en mercats de tot el món.
El reconeixement a la millor trajectòria empresarial va recaure en García Carrión, reconeguda per una trajectòria empresarial de més d'un segle marcada per la innovació, el creixement i la seva projecció internacional des dels seus orígens a Jumilla. La cerimònia va continuar amb el lliurament del premi a la Millor Start-up de l’Any a CarHub, pionera per digitalitzar la importació de vehicles d’ocasió a Europa, simplificant tot el procés de compra, matriculació i entrega al client.
El Premi Empresa Familiar va ser per a Nueva Cocina Mediterránea, empresa que ha esdevingut un referent de l'alimentació preparada, combinant creixement, innovació i tradició. Seguidament es va reconèixer Nacho Vilar Producciones amb el Premi Empresa +Impacte Social, reconeguda per la seva contribució al desenvolupament de les arts escèniques i la cultura, amb una trajectòria de més de dues dècades impulsant projectes, festivals i iniciatives amb impacte social des de la Regió.
OdinS va rebre el Premi Empresa + Innovació, com un reconeixement a la seva capacitat per transformar la innovació tecnològica en solucions aplicades a àmbits com l'agricultura, les ciutats intel·ligents, la sostenibilitat i la ciberseguretat.
En la recta final de la cerimònia es va concedir el guardó d'Empresari de l'Any Banc Sabadell a Pedro Cánovas, fundador i director general de Limcamar, reconeguda per una trajectòria empresarial construïda des de la cultura de l'esforç, que l'ha portat a transformar Limcamar en un referent nacional del sector de la neteja professional. L'últim reconeixement de la nit el va lliurar la presidenta de l'Assemblea Regional, Visitación Martínez, acompanyada de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibèrica, i Fernando Canós, director general adjunt de Banc Sabadell, i va ser per a Prosur, distingida com a Empresa de l'Any Banc Sabadell 2026 per la seva capacitat per transformar una empresa familiar murciana en un referent internacional d'innovació alimentària, combinant investigació, tecnologia i projecció global.
Conclòs el lliurament de premis, la gala va donar pas a l'actuació de Musical Mastia, que va posar el colofó artístic a la cerimònia, interpretant amb violins la instrumental del tema 'La Salvación' d'Arde Bogotá.
La tradicional foto de família va reunir posteriorment tots els guardonats i representants de les entitats organitzadores i col·laboradores. A partir d'aquell moment va començar el còctel, un any més convertit en un espai per a la trobada i l'intercanvi d'impressions entre empresaris, directius, representants institucionals i agents econòmics, tancant una edició que va tornar a confirmar el paper d'aquests premis com un dels principals aparadors del talent empresarial de la Regió de Múrcia.