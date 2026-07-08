Els III Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell, el millor aparador d'històries d'èxit a Castella i Lleó
Els guardons, impulsats per Banc Sabadell de la mà de L'OPINIÓ-EL CORREU DE ZAMORA i Premsa Ibèrica, compleixen la seva tercera edició amb l'ambició de continuar en el temps.
Text: B. Blanco García | Tania Sutil
Castella i Lleó ha tornat a posar aquest dimecres la mirada en el seu teixit empresarial amb la celebració dels III Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell, una cita impulsada per tercer any consecutiu per l'entitat bancària, La Opinión-El Correo de Zamora i Prensa Ibérica per reconèixer el talent, la capacitat de creixement, la innovació i el compromís dels negocis que contribueixen al desenvolupament econòmic de la comunitat autònoma.
Així t'hem explicat el lliurament dels premis al nostre fil d'X:
🎉 ¡Todo listo para celebrar una nueva edición de los #PremiosEmpresaAñoBSabadell!— LA OPINIÓN DE ZAMORA (@opiniondezamora) July 8, 2026
Hoy reconocemos el talento, la innovación y el compromiso de las empresas de Castilla y León junto a @bancosabadell como socio impulsor.
La gala está presentada por la periodista Alba Villalba. pic.twitter.com/9DXxkrpP3v
La primera a prendre la paraula va ser Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica a Astúries i Castella i Lleó, que va donar la benvinguda a tots els convidats a un lliurament de premis «que ens brinda l'oportunitat d'aturar-nos en una cosa que, massa vegades, passa desapercebuda: el talent, l'esforç, la capacitat d'innovar i la perseverança dels qui cada dia prenen decisions difícils, inverteixen, exporten, creen ocupació i generen oportunitats», va detallar.
Entre aquestes, hi ha les guanyadores d'enguany «que demostren que des de ben a prop, des de Zamora, des de Castella i Lleó, es pot competir als mercats més exigents i arribar molt lluny», va assegurar, tot subratllant que aquests reconeixements «contribueixen a enfortir l'autoestima col·lectiva. Són un magnífic aparador d'històries d'èxit amb nom i cognoms i permeten projectar la millor imatge, més justa, equilibrada i reconfortant, del que Zamora i Castella i Lleó són capaces de fer».
D'altra banda, va destacar el fet que aquests guardons neixin de la col·laboració entre Banco Sabadell i un grup de comunicació com Prensa Ibérica, ja que «no n'hi ha prou de fer les coses bé, també cal explicar-les. Les empreses necessiten finançament, confiança i talent. Però també necessiten visibilitat. Perquè allò que no es coneix difícilment pot convertir-se en un referent, obrir mercats o inspirar altres», va justificar. I explicar les històries de totes aquestes empreses «és fer bon periodisme, a més d'una manera de contribuir al desenvolupament econòmic i social del territori», va afegir.
«Diuen que una societat progressa quan és capaç de reconèixer els qui la fan avançar. Aquesta tarda distingim empreses i empresaris excel·lents, sí. Però també estem afirmant que a Zamora i a Castella i Lleó hi ha futur», va concloure.
LLEGEIX AQUÍ EL DISCURS D'ÁNGELES RIVERO, DIRECTORA GENERAL DE PRENSA IBÉRICA (ASTÚRIES I CASTELLA I LLEÓ)
Tot seguit va prendre la paraula el director general adjunt de Banco Sabadell, Pablo Junceda, que va assegurar que, després de tres edicions d'aquests premis, es demostra que Castella i Lleó «és molt més que una comunitat autònoma, un lloc extraordinari per viure, per emprendre o per invertir. És una manera d'entendre la vida, una forma d'afrontar els reptes amb serenitat, de complir la paraula donada, de treballar amb discreció i de mirar sempre una mica més enllà de l'horitzó immediat», va considerar. I és la gent que viu en aquest territori «la que construeix cada dia el seu present i el seu futur», va indicar.
Un futur al qual serveix el mateix Banco Sabadell. «Servir és exactament el que intentem fer cada dia i és, exactament, el que fan cada dia els empresaris i els directius que avui premiem. I servim transformant idees en empreses, empreses en ocupació, ocupació en benestar i benestar en esperança i futur per a aquesta terra», va concloure.
Les veritables protagonistes de la jornada van ser les empreses guardonades aquest any, començant per Hiberbaric (Empresa + Sostenible), per continuar amb Grupo Entrepinares (Empresa amb Més Impacte Social), DareMapp (Millor Startup), Innova Chef (Empresa Familiar), Grupo Tecopy (Trajectòria), AyB Hislabor (Empresa + Internacional), Rocío Hervella, CEO i cofundadora de Prosol (Empresària de l'Any) i Cobadu (Empresa de l'Any).
L'encarregada de cloure l'acte va ser la vicepresidenta de la Junta de Castella i Lleó, la zamorana Isabel Blanco, que va assenyalar que aquests premis «el que fan és reconèixer l'excel·lència de les moltes i bones indústries que tenim, independentment de la seva mida», incidint, a més, que Castella i Lleó «és una terra atractiva per a la inversió, les empreses hi aposten perquè ofereix dues qualitats: certesa i estabilitat per invertir», va resumir. Factors als quals cal afegir tant el creixement continu del PIB com l'aposta de la Junta per aquestes indústries a través de diferents línies d'actuació, com ara l'obtenció de finançament «amb més de 1.900 milions durant la passada legislatura», va calcular, així com ajudes directes, que es van traduir en 180 milions més.
«Continuarem treballant en aquesta línia perquè les cooperatives tinguin més socis, per a la modernització i la innovació de les empreses», va posar com a exemples, per anunciar que també està en marxa un important pla d'internacionalització «per atraure inversions estrangeres amb l'objectiu de continuar potenciant el teixit empresarial i el teixit productiu de Castella i Lleó». Una tasca per a la qual la vicepresidenta va reconèixer que, a més del finançament autonòmic, «és necessària la presència d'empreses tractores, com les que avui són aquí, i uns serveis de qualitat com els que s'ofereixen a la comunitat, referent capdavanter en educació, en sanitat i en la prestació de serveis socials».
La cirereta del pastís empresarial té forma de música, concretament, d'aquell mític "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat i del trencador "Blowin' in the Wind" de l'irrepetible Bob Dylan. Màgia. Totes dues peces seran interpretades per l'artista zamorana Lucía Gonzalo.
Els premis: més que un honor
Aquests són els guardonats aquest dimecres pels Premis Empresa de l'Any Banco Sabadell. Repassem per a tu les seves trajectòries una per una:
PREMI EMPRESA + SOSTENIBLE: Hiperbaric
L'empresa burgalesa líder mundial en tecnologies industrials d'altes pressions està especialitzada en equips de processament per a alimentació i begudes, compressió d'hidrogen verd i premsatge isostàtic en calent. Des de la seva seu a Burgos, la companyia ha construït una posició internacional de referència que la fa mereixedora del guardó. El president de CEOE Zamora, José María Esbec, és l'encarregat de lliurar el premi a Andrés Hernando Sáiz, conseller delegat d'Hiperbaric.
EMPRESA AMB + IMPACTE SOCIAL: Grupo Entrepinares
L'empresa familiar val·lisoletana del sector agroalimentari, fundada el 1984, es dedica a la fabricació de formatges i derivats lactis. La seva producció supera els cent milions de quilos anuals i té presència en més de mig centenar de països d'arreu del món. De mans d'Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica a Astúries i Castella i Lleó, és el CEO del grup, José Manuel García Bejines, qui recull el premi.
PREMI A LA MILLOR STARTUP DE L'ANY: DareMapp
Quatre han estat les candidates a Startup de l'Any de Banco Sabadell 2026 per la seva capacitat d'innovació, el seu impacte socioeconòmic i la seva aposta per la transformació tecnològica sostenible. Els mateixos lectors de La Opinión-El Correo de Zamora han votat la seva preferida entre les quatre candidates: AstraSpec, Invicsa Airtech, Modular DS i DareMapp. Aquesta última (DareMapp), ubicada al Parc Científic de la Universitat de Salamanca, està especialitzada en programari turístic per a viatgers, destinacions i entitats del sector. La seva aplicació ofereix visites autoguiades, audioguies GPS interactives, reptes gamificats i continguts culturals en diferents ciutats perquè el viatger descobreixi els llocs al seu propi ritme, sense horaris i gaudint d'una experiència més flexible, lúdica i digital.
PREMI EMPRESA FAMILIAR: Innova Chef
José Miguel i Vanesa Fidalgo, president i directora general d'Innova Chef, recullen aquest guardó lliurat per Marian Hidalgo, secretària general del Consell de Cambres de Comerç de Castella i Lleó. Un reconeixement a una companyia dedicada a la fabricació i distribució de gastronomia d'alta qualitat (quarta i cinquena gamma) per als professionals de l'hostaleria des de Zamora.
PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL: Grupo Tecopy
Enginyeria, innovació i formació. Amb més de 40 anys de trajectòria, Tecopy destaca per la generació d'ocupació qualificada, la seva aposta sostinguda per la innovació i la seva capacitat d'internacionalització, contribuint al desenvolupament d'infraestructures i serveis tecnològics. El gerent de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carlos Zardaín, lliura el premi a Roberto García García, conseller delegat.
PREMI EMPRESA + INTERNACIONAL: AyB Hislabor
Especialitzada en la fabricació, importació, exportació i distribució d'articles de merceria i costura. Un referent per als fabricants de moda, confeccionistes i merceries professionals amb una història que es remunta al 1994. Lliura el premi Luis Garrido, director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que recull Elena Fernández, directora financera d'AyB Hislabor.
PREMI A L'EMPRESÀRIA DE L'ANY: Rocío Hervella
La CEO i cofundadora de Prosol és qui rep aquest reconeixement de mans d'Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica a Astúries i Castella i Lleó; Pablo Junceda, director general adjunt de Banco Sabadell; i Isabel Blanco, vicepresidenta segona de la Junta de Castella i Lleó. Hervella ha consolidat des de Venta de Baños una empresa cafetera viable, internacionalitzada i amb un creixement acreditat gràcies a una forta inversió en modernització i sostenibilitat.
PREMI EMPRESA DE L'ANY: Cobadu
El premi més important de la gala és per a una empresa zamorana de cap a peus, tot un referent del cooperativisme agroalimentari de Castella i Lleó i actor clau en el desenvolupament econòmic i social del medi rural zamorà. Leoncio Viejo, president de Cobadu, i Rafael Sánchez Olea, director general, recullen el premi que lliuren Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica a Astúries i Castella i Lleó; Pablo Junceda, director general adjunt de Banco Sabadell; i Isabel Blanco, vicepresidenta segona de la Junta de Castella i Lleó.
Una raó per creure en el futur
El reconeixement a aquestes empreses ha portat fins als Jardins del Rey de Zamora representants de les esferes socioeconòmiques de Castella i Lleó i, en particular, de la província, un territori acostumat a lluitar contra la despoblació, la manca d'oportunitats i la distància respecte dels grans centres de decisió. Cada projecte empresarial que creix, innova o genera ocupació és una raó més per creure en el futur d'aquesta terra.
Amb aquesta ambició, els III Premis Empresa de l'Any Banco Sabadell són molt més que la celebració del mèrit empresarial. Són també la reivindicació del potencial de Castella i Lleó. Motius de sobres per creure-hi i tenir ja la mirada posada en el 2027 quan, si res no ho impedeix, d'aquí a 365 dies tindran lloc els IV Premis Empresa de l'Any Banco Sabadell. I que així sigui!