Els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell 2026 reconeixeran la trajectòria empresarial a Castella i Lleó
La tercera edició dels guardons arriba el 8 de juliol a Zamora per a reconèixer la innovació i l'esforç de les empreses de Castella i Lleó
Text: B. Blanco García
Zamora tornarà a ser el pròxim 8 de juliol l'epicentre de Castella i Lleó gràcies a la celebració d'una nova edició —la tercera ja— dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell 2026, on es reconeixerà la trajectòria d'empreses de diferents àmbits que treballen pel futur de la regió, dotant-la de la força necessària per a continuar avançant.
Els guardons d'enguany es divideixen en Premi Empresa de l'Any, Premi Empresari de l'Any, Empresa + Familiar, Empresa + Sostenible, Empresa + Internacional, Empresa + Impacte Social i Empresa + Trajectòria Empresarial.
Per a l'elecció dels premis d'enguany s'ha comptat amb un jurat que es va reunir recentment en les instal·lacions de L'OPINIÓ-EL CORREU DE ZAMORA, conformat per Fernando Manuel Alonso, director de Icecyl a Zamora; Pablo Junceda, director general adjunt de Banc Sabadell; Marta Villaverde, client manager en Úbico; Carlos Zardaín, gerent de L'OPINIÓ-EL CORREU DE ZAMORA; Luis Garrido, subdirector del diari; Marina Hidalgo, secretària general del consell de Cambres de Comerç de Castella i Lleó i José María Esbec, president de CEOE-Cepyme Zamora.
A part d'aquests guardons, triats per aquest jurat especialitzat, tornarà a incorporar-se la categoria de Startup, per a destacar a aquella empresa jove que està despuntant a Castella i Lleó. Per a l'elecció d'aquest premi es comptarà amb la col·laboració dels lectors de L'OPINIÓ-EL CORREU DE ZAMORA, que des d'aquest mateix divendres podran accedir a la pàgina web (www.laopiniondezamora.es) per a triar a la seva empresa favorita entre les tres seleccionades.