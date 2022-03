Una nova era de treball, requereix un nou tipus d’ordinador portàtil, un que pugui funcionar des de qualsevol lloc. Perquè quan la vida es torna impredictible, aquells que s'hi adapten són els que prosperen. Estem aprenent noves formes de flexibilitat. Ara sabem que les reunions no sempre s’han de fer en sales, ni en aules. I esperem que la tecnologia estigui a l'alçada de les circumstàncies. La potència s’ha de tornar portàtil i els nostres dispositius, més versàtils, sempre assegurant la nostra connexió en qualsevol lloc.

Portabilitat

Porta'l a qualsevol lloc sense preocupar-te per la connexió. Samsung Galaxy Book2 Pro Series està fet per moure's amb un disseny prim i lleuger, i la connectivitat 5G/LTE del telèfon. Tria entre un potent 2 en 1, que és tan prim com un telèfon intel·ligent, o opta per una coberta forma que és la més prima del món de la seva classe. Cap dels models et demanarà que sacrifiquis el poder.

5G, Fi i lleuger, bateria duradora i trucades de vídeo FHD.

Potència i Seguretat

Amb l’S Pen per crear i un processador Intel Core per fer-ho realitat, aquest portàtil tan potent és també l’ordinador Windows més segur de Galaxy.

Windows 11, generació 12 Intel Evo, Emmagatzematge extensible, S Pen.

Facilitat

Es connecta fàcilment a tots els dispositius Galaxy. Sincronitza els teus Galaxy Buds, Tab i telèfon amb el teu Samsung Galaxy Book2 Pro Series per a una experiència més enriquidora i fluida.

Els ordinadors ens han servit molt al llarg dels anys. Però els que fem servir ara no treuen tot el partit per avui dia. És hora de modernitzar l’ordinador portàtil amb una nova potència. Un portàtil construït per a la realitat d’ara, i per als propers 5 anys. Amb Samsung Galaxy Book2 Pro Series, estàs preparat per al que vingui.

Quick share, Private shre, link a windows, samsung notes, bixby, smarthings…

Samsung utilitza el procés d'incorporació de Smart Switch per ajudar a transferir fitxers d'un Galaxy Book anterior als nous models, i inclou les seves pròpies utilitats patentades per extreure fitxers que has emmagatzemat al PC. Samsung també té la seva pròpia versió d’inici de sessió únic, que se centra en la línia Galaxy de tauletes, telèfons i PC. Tant aquesta capacitat com Link to Windows de Samsung només són versions millorades del que ja proporciona Windows 11, encara que en l'últim cas, Link to Windows ofereix una versió superior de les capacitats de Your Phone de Windows.

Galaxy Book2 Series, la revolució dels portàtils.