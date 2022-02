Un dels llançaments més esperats de l’any és la nova sèrie de Samsung Galaxy S22 que s’ha presentat avui. Descobriu totes les novetats dels nous dispositius

La companyia Samsung Electronics Co, Ltd ha presentat avui Galaxy S22 i S22+, construïts amb un disseny atrevit i materials sostenibles, estan dissenyats per ser bonics i responsables amb el medi ambient. Tots dos dispositius porten incorporades càmeres dinàmiques amb un avançat processament intel·ligent d'imatges perquè cada moment sigui èpic. TM Roh, president i director de MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics, ha assegurat que “les càmeres dels nostres smartphones han transformat la nostra manera de crear, compartir i comunicar. A través de les fotos i els vídeos, ens expressem i ens connectem amb les persones que ens importen”.

La càmera més revolucionària del mercat

Galaxy S22 i S22+ ofereixen experiències de càmera de nivell superior, perquè les persones puguin connectar-se i compartir des de qualsevol lloc. Gràcies a les revolucionàries funcions de Nightography de la sèrie Galaxy S22, com el sensor un 23% més gran que S21 i S21+ i la tecnologia Adaptive Pixel, la seva càmera està dissenyada per deixar entrar més llum, treure detalls i capturar colors que facin que el seu contingut destaqui, fins i tot a les fosques.

Tots dos dispositius compten amb una potent càmera principal de 50 MP, un teleobjectiu de 10 MP i un objectiu ultra gran angular de 12 MP, per aconseguir fotografies de la màxima qualitat. A l'hora de gravar vídeos, la nova funció d'enquadrament automàtic detecta i segueix un màxim de 10 persones i ajusta automàticament l'enfocament de la càmera, perquè capti tothom amb claredat. A més, incorpora l'avançada tecnologia VDIS, que minimitza les vibracions, amb l'objectiu d'aconseguir uns enregistraments fluids i nítids fins i tot encara que hi hagi moviment.

Amb les funcions de càmera d’IA de nivell professional de la darrera sèrie Galaxy S, els usuaris poden crear, capturar i compartir els seus millors moments

Galaxy S22 i S22+ estan equipats amb la darrera tecnologia d’IA de Samsung que porta les fotos al següent nivell. A més, es facilita la tasca d'aconseguir la foto perfecta amb el mode de retrat gràcies al nou mapa de profunditat estereoscòpic d'IA i un sofisticat algorisme d'IA que fa que els detalls més petits apareguin molt més nítids i clars. Els subjectes de les imatges es veuran millor que mai. I això ho pots apreciar quan vulguis retratar la teva mascota, ja que aquest mode evita que el pèl de les mascotes es barregi amb el fons.

Tecnologia intel·ligent

El processador 4nm és el més avançat fins avui en matèria d’IA i ML, i ofereix un rendiment inigualable per a totes les necessitats de ‘streaming’ i productivitat dels nostres usuaris. L'anàlisi del comportament de la xarxa agilitza el rendiment de les aplicacions detectant automàticament quina aplicació s’està utilitzant i dirigint-hi gran part de l'energia, perquè l’‘streaming’, la navegació per la web i les aplicacions siguin més fluides que mai.

A més del processador ultraràpid, Galaxy S22 porta incorporada una gran bateria per a tot el dia i una càrrega ràpida de 25W, i Galaxy S22+ compta amb una bateria superpotent que pot durar fins i tot més d'un dia amb una sola càrrega i també compta amb càrrega superràpida de 45W.

La pantalla dels dos smartphones és Dynamic AMOLED 2x adaptativa de 120 Hz, dissenyada per gaudir al màxim dels jocs i l’‘streaming’. El Galaxy S22 ve equipat amb una pantalla premium 6,1 polzades i el Galaxy S22 Plus amb una de 6,6 polzades. Cada pantalla està construïda amb la tecnologia intel·ligent Vision Booster que ajusta automàticament la pantalla a la il·luminació de l'entorn i millora el contrast de color perquè l'usuari pugui gaudir de la millor visió possible dels seus continguts. A més, les millores en el rendiment del maquinari han corregit la brillantor de la pantalla: l’S22 té una brillantor màxima de 1.300nit mentre que l’S22+ presenta un pic de 1.750nit.

També permeten estar sempre connectats i ser productius més temps. Gràcies a la col·laboració amb Google, els usuaris poden gaudir de la funció Google Duo live Sharing per veure fotos a la Galeria amb amics o escriure notes de reunió amb companys de treball a Samsung Notes, fins i tot quan es troben a llocs diferents.

Disseny perfecte i durador

Tant Galaxy S22 com S22+ compten amb l'icònic disseny Contour-Cut de la Sèrie S, favorit dels fans, que integra la càmera a la perfecció a la part posterior. Per crear un aspecte més elegant i refinat, Samsung ha construït tots dos dispositius amb una pantalla plana distintiva, amb un luxós acabat de vidre mat. Ara, la càmera de la sèrie S s'ha dissenyat perquè coincideixi amb el color del cos del dispositiu, amb un marc metàl·lic prim i simètric per aconseguir un aspecte perfecte. El resultat és un disseny equilibrat i unificat que és modern, elegant. Tant Samsung Galaxy S22 com S22+ estan disponibles en Phantom Black, Phantom White, Green i Pink Gold.

A més, aquest disseny està fet per durar: la sèrie Galaxy S22 presenta els dispositius mòbils més duradors de Samsung fins ara. Galaxy S22 i S22+ són els primers models de la Sèrie S fabricats amb Armor Aluminum, el nostre marc d'alumini més resistent, perquè l'usuari pugui portar el telèfon a qualsevol lloc amb tota tranquil·litat. Els telèfons de la sèrie Galaxy S22 també són els primers smartphones que incorporen el nou vidre Corning® Gorilla® Victus®+. Estan equipats amb aquest resistent vidre a la part davantera i posterior, perquè els usuaris no s'hagin de preocupar tant per les caigudes accidentals.

Així mateix, ofereix als usuaris el millor rendiment i experiència mòbil possibles, tota la sèrie Galaxy S22 serà compatible amb fins a quatre generacions d’actualitzacions del sistema operatiu Android. D'aquesta manera, milions d'usuaris de Galaxy poden augmentar encara més el cicle de vida del telèfon intel·ligent sense perdre's les últimes novetats en matèria de seguretat, productivitat i altres característiques interessants. Samsung ampliarà aquest esforç en tota la seva gamma de productes per garantir que l'usuari rebi un suport complet en tot el seu ecosistema Galaxy.

La sèrie Galaxy S també fa que sigui fàcil personalitzar cada dispositiu al màxim. L’usuari pot utilitzar la nova interfície d’usuari neta i intuïtiva One UI de Samsung per personalitzar l’aspecte de la seva pantalla inicial i els ‘widgets’. Podeu adaptar a les vostres preferències personals des dels colors de les icones, els ‘widgets’, la paleta de colors i molt més, i crear una experiència mòbil que reflecteixi la vostra veritable personalitat. One UI també permet accedir fàcilment a una gran quantitat d'emojis, GIF i ‘stickers’ directament al teclat, perquè l'usuari pugui comunicar a l'instant exactament com se sent sense haver d'escriure ni una sola paraula.

Galaxy for the Planet: el futur sostenible

Com els dispositius més ecològics de Samsung, la sèrie Galaxy S22 és pionera en tecnologia mòbil alhora que dona suport al planeta. La contaminació per plàstics suposa una greu amenaça per al medi ambient, i les xarxes de pesca rebutjades són especialment perjudicials per a la vida marina i els oceans. Mitjançant la col·laboració amb organitzacions capdavanteres, Samsung ajuda a recuperar les xarxes de pesca rebutjades i les transforma en un material d'alt rendiment per als seus ‘smartphones’. Aquest material —utilitzat en el suport de les tecles de la sèrie Galaxy S22— conté un 20% de plàstic reciclat procedent de xarxes de pesca rebutjades. La sèrie Galaxy S22 també incorpora material reciclat postconsum al mòdul d'altaveus, així com a les parts internes de les tecles d'encesa i volum.

A més dels plàstics d'origen oceànic, s'ha fet servir paper 100% reciclat per a l'embalatge de Galaxy S22, juntament amb una pel·lícula protectora feta de plàstic reciclat. Totes les carcasses també estan dissenyades amb materials ecològics amb certificació UL, com ara plàstics reciclats postconsum o substàncies d'origen biològic. Aquestes innovacions intencionades són el darrer exemple del compromís de Samsung de fer més amb menys com a part de Galaxy for the Planet.

Seguretat per confiar-hi

La sèrie Galaxy S22 està protegida per la plataforma de seguretat Knox Vault de Samsung, que inclou un processador i una memòria segurs que aïllen completament les dades sensibles, com ara contrasenyes, dades biomètriques o claus de Blockchain, del sistema operatiu principal del telèfon. El panell de privadesa i l'indicador de One UI faciliten la visualització de les aplicacions que accedeixen a les dades i a la càmera, perquè els usuaris puguin decidir si concedir o denegar el permís a cada aplicació. La sèrie Galaxy S22 també introdueix diverses funcions de seguretat noves, com ara la microarquitectura ARM, que evita els ciberatacs dirigits al sistema operatiu i la memòria.

A més, la sèrie Galaxy S22 arriba al mercat amb Samsung Wallet, una experiència perfecta, còmoda i segura per facilitar el dia a dia dels nostres usuaris. Samsung Wallet combina el pagament digital, la identificació, les claus i la gestió d'actius en una eina per simplificar les diferents rutines de cada usuari, des de mostrar el carnet d'estudiant fins a recopilar els documents de viatge abans d'un vol.

Sempre connectat

A més de la nova sèrie S22, Samsung presenta una nova línia de tauletes i un paquet de funcions actualitzades de Galaxy Watch4, perquè els usuaris de Galaxy puguin estar connectats en tots els aspectes de la seva vida. Creada per a una nova era de connectivitat, la sèrie Galaxy Tab S8 —que inclou Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra— és la línia de tauletes més versàtil de Samsung, construïda i dissenyada per satisfer les necessitats sempre canviants dels que treballen, estudien, juguen i creen.