Miyabi, yūgen, shibui, johakyū, geidō, wabi sabi… mai una cultura ha tingut tantes paraules per definir els diferents conceptes de bellesa. I és que la bellesa en si mateixa és un art per als japonesos que a més han aconseguit exportar al món. En la cultura oriental la cura de la pell és tan important que els remeis per mantenir un cutis nivi es passaven de mares a filles des de temps ancestrals.

Un dels màxims exponents d'aquesta bellesa amb majúscules és Shiseido, la firma de cosmètica de luxe basada a Ginza (el barri amb més glamur de Tòquio) que celebra aquest any el 150è aniversari. Ho fa, a més, mantenint intacta la seva manera única d'entendre la bellesa, empoderant les persones perquè visquin plenament les seves vides, aportant solucions pioneres en la cura de la pell i ajudant a crear un futur sostenible per al planeta.

Amb un ADN on són presents, com no podia ser altrament, la cultura i l'esperit japonès; Shiseido combina el nivell més alt de coneixement científic i la filosofia oriental de l'Omotenashi, la tradició d'hospitalitat, que ubica el client al centre de tot el que fan.

Una perfecta fusió de tecnologia i creativitat. I és que cadascun dels rituals de la firma és una experiència sensorial que reflecteix l'equilibri entre l'esperit i la bellesa de la pell.

Arinobu Fukuhara. Un recorregut per la història Corria l'any 1872, Arinobu Fukuhara, cap de Farmàcia de l'Armada Imperial Japonesa obria la primera farmàcia d'estil occidental a Ginza (avui encara és una botiga i punt clau de pelegrinatge d'adeptes, tokiotes i visitants a la recerca dels productes estrella de la signatura).

En comptes de fer servir el seu nom per a l'establiment, com era habitual a l'època, Fukuhara en va triar un que expressés l'ànima de l'empresa, la seva raó de ser. L'anomenaria Shiseido, que significa “La casa que contribueix a millorar la qualitat de vida”.

Sense saber-ho iniciava una cosa que canviaria el panorama de la bellesa mundial..

Seves són les fites d'introduir la pasta de dents i la seva coneguda font de soda dins de la farmàcia de Ginza. Un petit racó amb aquest sortidor, que introduïa, per primera vegada al país, la soda com a refresc. Després d'un viatge pels EUA i Europa, el fundador va donar a conèixer al públic nipó altres productes que mai no havien vist i que ràpidament es van convertir en supervendes, com les primeres pols d'arròs per al rostre amb colors naturals (no blancs) i el primer producte cosmètic, Eudermine, una loció facial que més de 100 anys després se segueix comercialitzant (no disponible a Espanya).

Pasta de dents, pols d'arròç i la primera loció facial de Shiseido.

Tota la família es va involucrar en el negoci i Shinzo Fukuhara, tercer fill del fundador, va ser nomenat primer president de la companyia. A ell se li atribueix la creació de l'estil Shiseido i és la figura clau en el desenvolupament posterior de la companyia.

J-Beauty, un concepte revolucionari Si alguna cosa no ha canviat en aquest segle i mig d'història són els valors que avui continuen presents en la filosofia de la marca: avantguarda, fusió d'orient i occident i investigació i desenvolupament.

N'és una bona mostra el revolucionari concepte de J-Beauty o Japanesse Beauty, la filosofia del qual ha estat sempre assolir l'homeòstasi, ajudar la pell a assolir la seva autoregulació, el seu constant equilibri malgrat les agressions que pugui patir.

Per això els seus investigadors s'han afanyat sempre a tractar l'origen dels problemes i no els seus símptomes. Amb això s'aconsegueix una recuperació a llarg termini basada en el coneixement profund del funcionament natural de la pell.

Aquest enfocament únic en recerca ha valgut a Shiseido el reconeixement a nivell mundial. I és que, amb 29 guardons, és la marca més premiada als IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists), considerats els Nobel de la cosmètica i que tenen com a objectiu principal presentar les tecnologies més avançades del món relacionades amb els cosmètics i la pell.

Alguns dels seus èxits

Entre les fites cosmètiques aconseguides per Shiseido cal destacar Bio Performance Advanced Super Restoring Cream, el primer producte cosmètic amb àcid hialurònic biotecnològic. Body Creator Aromatic Sculpting Gel, primer producte aprimant propulsor de l'aromacologia i que després ha donat nom a tota una gamma de cura corporal (de la qual aquesta redactora es confessa absoluta fan). Seu també és ULTIMUNE, que ha marcat el començament d'una via única de recerca en la pell a través de la immunitat i la circulació sanguínia. I pioners són també en neurociència gràcies a Essential Energy, una línia que millora el diàleg entre la pell i el cervell per accelerar els beneficis del tractament.

Bio Performance Advanced Super Restoring Cream, ULTIMUNE, Body Creator Aromatic Sculpting Gel i Essential Energy són algunes de les fites cosmètiques aconseguides per Shiseido.

120 països 1200 investigadors

Avui l'avantguarda de la bellesa continua estant al centre d'una companyia present a tot el món. Shiseido és sinònim d'excel·lència i el seu compromís es reflecteix en la ferma aposta per la investigació més avançada i innovant amb el desenvolupament dels tractaments més capdavanters.

El primer grup cosmètico japonès compta amb més de 1.200 investigadors i 8 centres d'investigació repartides per tot el món.

Convertits en el primer grup cosmètic japonès, són presents a 120 països, compten amb més de 1.200 investigadors i 8 centres de recerca repartits per tot el món. Shiseido, a més, ha signat aliances amb el prestigiós Cutaneous Biology Research Center, el Massachussets General Hospital i el Harvard Medical School.

El 2019 van inaugurar el Shiseido Global Innovation Center a Yokohama; un laboratori amb la missió d'innovar en el sector de la bellesa per aconseguir un món millor i en què promouen la comunicació i col·laboració integral entre consumidors, investigadors, socis comercials i experts.

Al 2019 van inaugurar el Shiseido Global Innovation Center (GIC) a Yokohama.

Mirant cap al futur

Què podem esperar de la marca a partir d'ara? L'última tecnologia i els principis de la filosofia oriental mantindran la seva sinergia perfecta sota el segell Shiseido per sorprendre les consumidores amb nous llançaments a l'avantguarda de la tecnologia cosmètica. I és que, com diuen des de la companyia, avui celebren el seu 150è aniversari mantenint intactes l'esperit i la missió que va fer triomfar el seu fundador: “innovar en bellesa per a un món millor”.