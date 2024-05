Annemiek van Vleuten: com portar el ciclisme femení a un altre nivell

El ciclisme és una disciplina que, tot i que es disputa en solitari, sense un equip que doni suport, el resultat no pot ser brillant. En aquest esport, la suma dels esforços individuals és capaç de multiplicar els resultats col·lectius. Per això, la connexió líder i equip ha de rodar en la mateixa direcció i amb la mateixa ambició.

Sobre la importància d'aquest enllaç ens en parla l'exciclista holandesa Annemiek van Vleuten en un nou capítol de Mejor Conectados, iniciativa de Telefónica. Ella va debutar sobre la bicicleta entre el 2007 i el 2008, i la seva tenacitat i ambició l'han portat al pòdium per guanyar sis medalles d'or i cinc de plata en competicions com els Jocs Olímpics, Jocs Europeus o al Campionat del Món i el Campionat Europeu. Perquè aquesta dona està feta d'una altra pasta.

Un nou repte i una revolució en el Movistar Team

A la recerca d'un nou repte, i ja sense necessitat de demostrar res en l'escena esportiva, el 2020 l'exciclista entra a l'equip espanyol per convertir-lo en un conjunt de referència internacional i portar el gran grup femení al mateix nivell que el masculí. En aquell moment, amb 38 anys, molts veien a prop la seva retirada. No obstant això, el que al principi podia semblar un retir daurat, es va transformar en un canvi en el ciclisme femení.

Precisament, la seva arribada va suposar un gran impacte en el grup. Un canvi de cicle que va ser totalment revolucionari per al ciclisme femení espanyol i un impuls per al Movistar Team.

Annemiek van Vleuten en un nou capítol de Mejor Conectados.

La importància de tenir un pla

Tenir un pla i unes metes per assolir grans objectius és fonamental per a l'exciclista. I va veure que l'equip espanyol tenia un pla, però necessitaven un referent per seguir. Per aquest motiu, per a Jorge Sainz, director de Movistar ciclisme, treballar amb algú que s'exigeix tant, implica un canvi en la manera de preparar cada entrenament, cada carrera, cosa que implicava que tot l'equip s'exigís més.

Entre els anys 2021 i 2023, Annemiek ha representat un exemple de lideratge per a tots els companys, a través de la filosofia del màxim esforç. En aquest temps i després de guanyar el Tour, el Giro la Vuelta i el Campionat el Món, no només ha impulsat l'equip a dalt de tot, també ha aconseguit que el ciclisme femení arribi a totes les generacions.

La força de l'equip

I si Annemiek ha fet gran l'equip gràcies a la seva capacitat per exigir-se més en cada entrenament i en cada competició, la companyonia i la capacitat de sacrifici de l'equip l'han fet gran a ella.

Jorge Sainz, director de Movistar ciclisme.

Per a Sheyla Gutiérrez, integrant del Movistar Team femení l'arribada d'Annemiek a l'equip va ser un repte, “perquè sabia que aniríem a les grans curses a guanyar, i a guanyar en gran”, i afegeix, “ens ha fet ser millors i donar una mica més del que teníem, per intentar ajudar-la”.

I gràcies a la companyonia l'equip es va tornar una sola persona. Com diu Sheyla, “ella ha pujat al pòdium, però nosaltres hi hem pujat amb el cor”. Perquè quan connectem amb un objectiu comú, cap repte no és impossible.

Annemiek van Vleuten, al costat de Sara Martín i Sheyla Gutiérrez, integrants del Movistar Team femení.

¿Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una iniciativa de Telefónica per visibilitzar talent i inspirar connexions perquè les persones se sentin capaces d'aconseguir allò que es proposin. A través d'històries que retraten a la perfecció la idea que “quan connectem som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es construeix Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

