DisCamino: el somni d'un viatge lliure de barreres

Un camí de connexions

Aquesta ONG treballa per convertir el Camí en una experiència accessible, i ajudar persones amb problemes a convertir-se en un pelegrí més, gràcies no només a la implicació de molta gent, sinó també al suport tècnic per fer coses increïbles. Així, connectar persones, somnis i tecnologia és bàsic per assolir els seus objectius ja que la discapacitat existeix només quan la persona ha d'enfrontar-se a qualsevol mena de barrera.

Javier Pitillas. Pitillas destaca que DisCamino va néixer a través de connexions amb gent que va anar coneixent pel camí, i durant aquests 14 anys que fa que roden, han fet 89 camins i han arribat a Santiago amb l'organització més de 400 persones amb diferents discapacitats, “continuem fent realitat el somni de Gerardo, ja que és el somni d'un munt de gent”.



Javier va connectar el 2015 amb David Gil, i ell va començar a DisCamino com a copilot de tricicle tàndem i pilot de handbike-cadira. Li va enviar un WhatsApp en què li deia si volia fer una volta en un tricicle i des de llavors ha fet almenys un camí per any excepte durant la pandèmia.



El cas d'Antonio Muriel és diferent. És pare de copilot i pilot de tricicle tàndem. Té un fill amb paràlisi cerebral i en el moment que va veure passar els tricicles de l'ONG va dir “impressionant he de posar-me en contacte com pugui amb ells. La sensació de portar l’Adrián, el meu fill, va ser tan gran que vaig dir jo vull seguir amb això”.

Ensenyant a caminar junts

Actualment hi ha un grup de 40 pilots que van creixent dia a dia. Però aquest camí no acaba en assolir la meta, va més enllà de la plaça de l'Obradoiro. Ensenyar la realitat de la discapacitat és una altra de les tasques importants que s'ha proposat Javier. “Anem a les escoles a fer xerrades i a explicar als xavals què és el que fem perquè coneguin la realitat de la discapacitat, normalitzin la situació de la discapacitat. Que no s'estranyin de veure algú així, que s'animin a donar un cop de mà i s'adonin que la vida no és fàcil per a tots, però tot i ser difícil, no ha de deixar de ser feliç”.

Ser feliç i viure experiències, com les que explica David: “mai vaig pensar que tornaria a sentir la velocitat a la cara, ni aquella enorme satisfacció que proporciona ser conscient que el que has aconseguit és el resultat de la gran feina feta al llarg de tot un any”.

En definitiva, es tracta de ser capaços de superar les dificultats. Perquè tal com diu Javier: “que ningú no et digui que no pots això és realment el que ha de ser i pel que cal lluitar. No pensar-ho tu i que ningú no et digui que no pots. Ara mateix el camí és una manera de gaudir i de fer gaudir, d'acompanyar la felicitat d'altres persones”.

Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea o el violinista Kamran Omarli retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es llança Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això recolzem el talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

Què podem trobar en cada apartat de la plataforma?

En l'apartat ‘Inspírate’ es visualitzaran testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Mejor Conectados podem trobar ‘Aprende’. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” on grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.