Gisela Pulido: gestionar la frustració a través del benestar emocional

És una campiona nata i una pionera. Amb tan sols 10 anys, es va convertir en la dona més jove de la història a guanyar un Campionat Mundial de Kitesurf, cosa que va implantar aquest esport a Espanya. Des de llavors, Gisela Pulido ha guanyat 10 mundials en la disciplina Freestyle i ha participat en la darrera edició dels Jocs Olímpics, celebrada a París, en què per primera vegada s'incloïa la modalitat Fórmula Kite.

Aquest procés de canvi ha suposat una transformació important en la seva manera de preparar-se i de competir, en què ha passat de lluitar per un podi a lluitar per una classificació. En aquesta cerca de resultats a llarg termini ha hagut de deixar de banda les victòries, prioritzant el benestar emocional.

Un camí que no ha recorregut sola i, gràcies a les connexions que ha anat creant, ha aconseguit no només ser l'esportista que és, sinó també la persona que és avui dia. Una evolució sobre la gestió emocional de l'èxit i el fracàs que ens explica en un nou capítol de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica.

Els anys del canvi

Amb un marcat esperit lluitador i competitiu, des de ben jove es va acostumar a guanyar. Tot i això, als 18 anys, Gisela va viure un punt d'inflexió en quedar tercera en un mundial, i va ser una època de canvi. El seu pare, que fins aquell moment havia estat el seu entrenador, va tornar a ser simplement el seu pare, recuperant el rol de cadascú, com a pare i filla.

També es va adonar que havia perdut la il·lusió i un sentit al que havia estat fent, per això necessitava un repte, una mica més gran que ella. “He guanyat 10 mundials, necessito fer alguna cosa diferent, una cosa que em motivi". Això la va portar a provar en una modalitat i participar en els Jocs de París 2024, cosa que l'ha obligat a buscar resultats i assolir objectius a llarg termini.

Agafar impuls per seguir: el poder de les connexions

La vida de l'esportista gira al voltant del Kite i el que més gaudeix al món és la competició. "M'encanta competir", assegura. No obstant això, a la frustració de no guanyar-ho tot, se li va unir acceptar el canvi físic que exigeix ​​la modalitat olímpica: guanyar pes per poder portar taules més pesades, perquè com més pesa una “rider” més veloç és, i a la Fórmula Kite preval la velocitat. Tot això, l’ha fet adonar-se que necessita aprendre a gestionar tota aquesta incertesa, d'agafar impuls per continuar volant.

Recuperar la il·lusió de competir ha estat possible gràcies a l'important treball mental que ha realitzat juntament amb la seva psicòloga, Marta Villanueva. Des del primer moment van connectar i juntes han aconseguit redefinir el concepte d’èxit i construir una nova mentalitat competitiva per a la kitesurfista.

Gisela ha passat d’“he de guanyar” a “he de gaudir”. Per això, s'han centrat en el seu creixement vital donant prioritat a un benestar emocional que li permeti treure el millor d’ella mateixa, i buscant un equilibri entre el talent i l'esforç i la cura de la salut mental. L'esportista sap que és molt important la gent que té al voltant: sense ells no hauria arribat on ha arribat, “ni podria afrontar-ho de la mateixa manera”.

Gisela Pulido en un nou capítol de Mejor Conectados.

¿Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una iniciativa de Telefónica per visibilitzar talent i inspirar connexions perquè les persones se sentin capaces d'aconseguir allò que es proposin. A través d'històries que retraten a la perfecció la idea que “quan connectem som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es construeix Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

¿Què podem trobar a cada apartat de la plataforma?

A l'apartat ‘Inspírate’ trobem històries que posen de manifest que connectant amb altres aconseguim coses increïbles. Descobrirem quines connexions van fer possibles grans èxits i com de la mà de diferents personatges com Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també explica la història de com el jugador de futbol Keita Baldé es va implicar a millorar la situació laboral dels jornalers durant la pandèmia. De Discamino, una associació per ajudar persones amb discapacitat a aconseguir el seu somni de fer el Camí de Sant Jaume. Mares en Acció, que treballa perquè cap nen no estigui sol en un hospital. O, com la feina conjunta i la confiança de l'equip de K4 va ser el camí cap a la victòria.

Així mateix, juntament amb aquests vídeos inspiradors, a Mejor Conectados podem trobar ‘Aprende’. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” en què grans figures com Molo Cebrián, Marta Gilart, Cristina Mitre, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i d'aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.