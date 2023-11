Sortir de la zona de confort és dur, però compensa, i molt

Lang Lang és el millor pianista clàssic a nivell mundial i també és el nou protagonista de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica. Reconegut com un mestre de la comunicació a través de la música, parla en aquesta ocasió sobre el que ha suposat per a ell sortir d'aquesta anomenada zona de confort.

La vida professional del pianista, que ha estat anomenat pel diari ‘The New York Times’ com “l'artista més popular del planeta de la música clàssica” ha estat marcada sempre per una màxima: sortir de la seva zona de confort per arribar més lluny. Ell està segur que és positiu, però és una situació que requereix un gran esforç que, de vegades, també pot sortir malament. Per això, encara que cal tenir clar que és dur i complicat, els aspectes bons guanyen els negatius. “Compensa i molt”.

La recepta Lang Lang

Aquest artista va començar a tocar el piano als tres anys, i va triomfar en una disciplina que no està gaire estesa al seu país d'origen, la Xina. Amb dedicació, estudi i fins i tot risc, va arribar a tocar en l'obertura olímpica del 2008 a Pequín.

Aquell mateix any, amb tan sols 26 anys, va crear la International Music Foundation, per recolzar i impulsar el talent. Va voler aportar, als millors pianistes del futur, models formatius innovadors lligats a la tecnologia, per connectar amb les noves generacions a través d'altres maneres de veure la música clàssica.

Això ja dona una pista sobre la recepta de Lang Lang: talent, treball dur i molta sort. Una fórmula que necessita altres elements, i és que per a ell ha estat fonamental el suport de la família, amics i professors, però també de la societat. Ser pianista a la Xina fa anys era complicat. Ell va començar jugant en una lliga que no el feia estar predestinat a ser un dels millors pianistes del moment. Això ha canviat, i l'ambient de multiculturalitat que comença a respirar-se al seu país natal dona a la música una altra posició. Per a l'artista “sortir de les nostres quatre parets i guanyar perspectiva o donar curs a la imaginació”.

Música, tecnologia i tradició. El pianista ha estat capaç de conjugar tot això posant el focus a connectar i entendre la manera d'unir les persones. I en el seu cas “la música aporta una cosa que el llenguatge no pot explicar”. En realitat, és un objectiu complicat d'assolir, però no impossible. La clau és trobar noves maneres d'explorar i sortir de la zona de confort.

Sortir de la zona de confort. Pas a pas

Sortir de la zona de confort és el camí per assolir els objectius que cada persona es pugui marcar, fins i tot d'arribar més enllà del que es pugui imaginar. El protagonista de Mejor Conectados sap que en aquesta travessia cal fer passos.

El primer és buscar la inspiració en altres persones i aprendre dels altres. No se sap mai on pot haver-hi una gran idea. A més, abans de sortir de la zona de confort, cal empoderar-se, i, tot i que pugui fer por, cal fer el pas.

També cal cultivar noves amistats, ja que ajuden a expandir horitzons. Entrar en nous cercles d'amistats aporta nous punts de vista, cosa que permet generar una infinitat d'idees i accedir a realitats desconegudes. Si connectar amb persones és important, viatjar per connectar amb altres cultures també ho és. Descobrir llocs allunya la ignorància, ja que és una via d'entendre que hi ha realitats diferents i ofereix l'oportunitat de conèixer-les.

Finalment, cal tenir energia positiva per lluitar contra les adversitats i recórrer aquest camí lluny de la zona de confort. La passió és innegociable per a Lang Lang perquè les caigudes se superen gràcies a l'energia positiva.

Tot això fa possible assolir objectius i connectar per aconseguir coses increïbles i millorar l'entorn.

¿Què podem trobar a cada apartat de la plataforma?

A l'apartat ‘Inspírate’ es visualitzaran testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Mejor Conectados podem trobar ‘Aprende’. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” on grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.