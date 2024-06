Actitud positiva: clau per connectar amb un mateix i amb els altres

Tenir una actitud positiva és estar bé amb un mateix i estar bé amb els altres. Això que sembla tan fàcil de vegades cal treballar-ho, perquè de vegades passem per moments complicats. Tot i això, relativitzar i projectar-se cap a un futur millor, ens recorda que tot a la vida passa, però amb un somriure, passa millor.

Així ens ho explica director d'orquestra Lucas Vidal, el nou convidat de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica, i ho explica des de la nova faceta com a compositor. Vidal és un dels 100 personatges creatius més influents segons Forbes el 2019, i ha posat banda sonora a sèries tan reeixides com ‘Élite’ i ‘Palmeras en la Nieve’ i la pel·lícula ‘Fast and Furious’. Fins i tot, la música corporativa de LaLiga i Telefónica porten el seu segell.

La positivitat, una palanca per continuar avançant

El seu avi va ser el fundador d'una empresa discogràfica anomenada Hispavox, i per això era lògic que Lucas Vidal volgués ser músic. Amb només tres anys va començar a tocar el piano, i als 16 anys va tenir la sort de viure una experiència que li va canviar la vida: va aconseguir una beca per anar al Berklee College of Music. Després de 5 setmanes de formació va saber que volia fer música de cinema, i ara és un compositor de bandes sonores d'èxit, premiat amb diversos premis Goya i un premi Emmy.

Lucas ha nascut amb una actitud positiva, però també ha hagut de treballar aquest aspecte al llarg dels anys. Ha viscut alguns episodis a la seva vida que l'han marcat. Amb 21 anys va ser diagnosticat de càncer, una situació que li va fer prendre consciència que, a més dels tractaments mèdics i la quimioteràpia, l'actitud positiva va suposar una part important de la recuperació.

I això és una cosa que l'ha acompanyat des de llavors. Perquè després d'aquest sotrac pel camí, el compositor va apostar més que mai per la positivitat, una palanca que l'ha impulsat per continuar avançant en el seu projecte professional i esdevenir el referent que és avui dia.

La màgia de convertir un “no” en un “sí”

Lucas Vidal recorda com durant els seus anys d'estudiant va començar a treballar per transformar cada “no”, en un “sí”, i com després de cada “no, no ho pots fer”, aconseguir provocar un “sí” en la gent. Tot això sense oblidar la importància de cercar l’equilibri entre ser positiu i ser realista.

Perquè tots tenim moments bons i dolents, i és normal sentir-se trist. Davant d'aquestes circumstàncies, la fórmula del compositor és molt clara: la clau és intentar “ser conscient que es tracta d'un moment limitat i que hi pot haver un moment millor”. És important relativitzar i aprofitar el temps des d'una actitud positiva. I si hi ha alguna cosa que ens pugui afectar, intentar capgirar-la i projectar-se a un futur millor. “Aquest és un exercici important que podem fer cada dia”, assenyala Vidal.

La importància dels detalls en els entorns de treball

La música plasma la màgia del que és humà, també de la imperfecció, i com a director d'orquestra, Lucas sap que, en els entorns laborals és molt important cuidar tant el factor professional com l'humà i tenir empatia per connectar amb els equips. En el seu cas l'ajuda molt tenir aquesta empatia amb els músics, donar importància als petits detalls, i acompanyar-los sempre amb un somriure.

A més de connectar amb un somriure, Vidal connecta compartint i reconeixent el valor del temps de les persones que treballen amb ell, i que fa possible tirar un projecte endavant entre tots. Sap que quan connectem amb nosaltres mateixos i som capaços de reconeixe’ns i veure el valor del que ens envolta, podem aconseguir coses increïbles.

Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una iniciativa de Telefónica per visibilitzar talent i inspirar connexions perquè les persones se sentin capaces d'aconseguir el que es proposin. A través d'històries que retraten a la perfecció la idea que “quan connectem som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es construeix Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

¿Què podem trobar a cada apartat de la plataforma?

A l'apartat ‘Inspírate’ trobem històries que posen de manifest que connectant amb els altres aconseguim coses increïbles. Descobrirem quines connexions van fer possibles grans èxits i com de diferents personatges com Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també explica la història de com el jugador de futbol Keita Baldé es va implicar a millorar la situació laboral dels jornalers durant la pandèmia. De Discamino, una associació per ajudar persones amb discapacitat a aconseguir el seu somni de fer el Camí de Sant Jaume. O, com la feina conjunta i la confiança de l'equip de K4 va ser el camí cap a la victòria.

Així mateix, juntament amb aquests vídeos inspiradors, a Mejor Conectados podem trobar ‘Aprende’. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” en què grans figures com Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i d'aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.