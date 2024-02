Telefónica, la tecnologia més futurista al servei de la societat

Telefónica està a punt de fer 100 anys i la companyia ara s'assembla poc a la de fa un segle. Els seus vells temps de coure per portar la veu fins al darrer racó són ara intel·ligents d'última generació per liderar la nova era digital. Però el que sí que s'ha mantingut és l'ADN de la companyia: Telefónica i la tecnologia estan al servei de les persones.

La tecnologia promou una societat més competitiva, eficient i sostenible. És sinònim de progrés perquè elimina barreres, apropa les persones i millora el dia a dia. Permet que les persones es comuniquin, s'obrin al món, treballin en remot de manera segura, prenguin millors decisions de negoci a partir de l'anàlisi de dades, millorin processos i, en definitiva, permet fer realitat la missió de Telefónica: “Fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones”.

Aquest dilluns comença a Barcelona una nova edició del Mobile World Congress (MWC), referent a la indústria pel gran nombre de companyies que hi assisteixen, per les propostes innovadores que es presenten i per demostrar amb casos concrets que la tecnologia està concebuda per resoldre els problemes de la societat.

Telefónica acudirà un any més al MWC per mostrar les seves capacitats tecnològiques i reivindicar el paper important que té la digitalització per millorar la vida de les persones. La tecnologia permet, entre d'altres prestacions, les comunicacions amb latències mínimes, controlar de manera intel·ligent els consums d'aigua i llum, analitzar la qualitat de l'aire, monitoritzar maquinària per a manteniment preventiu i millorar els serveis de salut amb tècniques predictives.

Vivim la revolució tecnològica més gran de la història de la humanitat. No es tracta d'una única tecnologia, sinó d'una suma perquè mai n'havien conviscut tantes en tan poc temps. Acaparen l'atenció les oportunitats infinites que genera tenir una fibra òptica i una xarxa mòbil 5G d'alta qualitat com la que Espanya té, però també del futur que s'està construint gràcies als milions de dispositius connectats compartint dades tota l’estona, a l'anàlisi avançada amb big data i intel·ligència artificial, a la computació al núvol, a la robòtica, a l'’edge computing’...

La digitalització és el present i el futur. És la via per assegurar el progrés econòmic i social i garantir la resiliència dels negocis. Però aquest desenvolupament tecnològic ha de ser inclusiu, just i sostenible per no deixar ningú enrere i garantir un impacte positiu al planeta.

Aquesta nova era digital s'ha de construir amb valors, posant les persones al centre, i ha de ser extremadament respectuosa amb la privadesa i la seguretat. És temps de Telefónica.