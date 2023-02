Suport emocional per superar dificultats

Avui, quan moltes situacions de gran duresa han quedat enrere, en el seu perfil d'Instagram parla sobre el càncer, la seva pròpia vivència, els moments durs que comporta i les situacions difícils a què es va haver d'enfrontar. També ofereix eines per aprendre a fer front a una situació tan complexa i a més aprendre a tirar endavant. La Marta fa una crida sobre l'aspecte necessari de l'ajuda psicològica i sobre la necessitat de «com demanar ajuda». «La vulnerabilitat no és una cosa dolenta, si no pots amb tot no passa res», insisteix la Marta. Demanar ajuda és la clau.

Quan estàs desbordada

El suport psicològic és bàsic en un procés de tractament de malaltia, però també ho és en moltes situacions del dia a dia que ens desborden. Marta Gilart comenta els molts tabús que hi ha al voltant del càncer i tot el que comporta la malaltia en si.



“Sense ajuda psicològica i suport emocional és molt més complicat superar moments difícils a la vida. Hem de ser conscients que hi ha molta gent que ens pot acompanyar”.



Des de la seva experiència afirma que gràcies a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) les persones que inicien un procés de tractament comencen a entendre certes coses que potser abans no entenien. Un dels mètodes més útils de què parla la Marta són les teràpies grupals, que ajuden a conèixer altres persones que estan en la mateixa situació i aporten perspectiva per gestionar emocions.

Creant connexions

«Acompanyar persones que s'ho estan passant malament és molt complicat», se sincera la Marta. Tot i això, hi ha moltes coses senzilles que podem fer per ajudar-los en el seu procés i dona alguns exemples del dia a dia: ajudar a comprar, crear una ‘playlist’ per escoltar durant el tractament, convidar a un berenar a casa…

"No estem sols, sempre hi ha algú que ens pot ajudar", amb aquest esperit, la Marta ha creat, sense esperar-ho, una xarxa de suport emocional per als moments difícils a través d'Instagram. «Quan connectem, podem fer coses increïbles, no en tinc cap dubte. (...) La individualitat no va enlloc», afirma.

És primordial tenir un grup amb qui connectar, parlar de forma natural, expressar-te sense restriccions, empatitzar i així entendre't millor tu i el teu entorn.

Aquest procés recíproc ajuda a gestionar les emocions, entendre-les, tractar que no ens desbordin en els moments difícils i tenir un objectiu principal a assolir, com ens comentava quan parlàvem amb Teresa Perales, medallista paralímpica i reconeguda amb el Premi Príncep d'Astúries dels Esports.

I és que quan connectem som més forts.

Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es llança Mejor Conectados i l'objectiu del qual no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

Què podem trobar en cada apartat de la plataforma?

A l'apartat ‘Inspírate’ es poden visualitzar testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Mejor Conectados podem trobar ‘Aprende’. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” on grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions al nostre dia a dia.