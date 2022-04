Telefónica obre una nova era d’Universitas dins del seu Hub d'Innovació i Talent

Contingut ofert per:





En la seva aposta decidida pel talent intern de l'organització, Telefónica ha inaugurat el nou campus de la seva universitat corporativa, Universitas, a la seu central de la companyia, com a espai per al desenvolupament del talent, el progrés i la diversitat dins del Hub mundial d'Innovació i Talent que la companyia va llançar a l'octubre.

Aquesta iniciativa connecta amb les noves formes de treball, que consoliden models híbrids, recolzats en la tecnologia i noves metodologies, que permetran accelerar la transformació que s'està produint a la companyia amb l'execució del pla estratègic anunciat el novembre del 2019.

Així Universitas es reinventa, acompanyada pel gran bagatge adquirit durant els seus 15 anys de camí, liderant i innovant cap a un ecosistema d'aprenentatge en què reimagina la formació del futur i l'aula, alineant-se amb l'entorn canviant de la digitalització i es converteix en pedra angular per al talent de l'organització com a motor del canvi.

La universitat corporativa de Telefónica reforça el Hub d'Innovació i Talent, centre neuràlgic del coneixement de la companyia i que disposa d'una inversió prevista de 100 milions d'euros fins al 2024 i les prestacions i potencial que proporcionen els 140.000 metres quadrats dels edificis situats a la seu de Madrid, oferint un centre pioner amb què donar una resposta global a les necessitats de la societat digital, en abastar totes les disciplines i àrees amb l'objectiu de brindar les millors oportunitats a les 100.000 persones que el Hub podrà formar cada any en noves capacitats digitals.

Nou campus interactiu

El nou campus d'Universitas disposa d'un espai d'aprenentatge físic, zonificat i reconfigurable de més de 2.000 m2 a Districte Telefònica, alhora que acull la tecnologia més avançada que permet incorporar nous recursos i metodologies que impulsin les noves maneres d'aprendre per abordar la transformació personal que requereixen els reptes del futur.

Les aules en si mateixes ja suposen una experiència d'alt impacte en comptar amb un equipament tecnològic completament disruptiu, al nivell de les escoles de negoci internacionals més capdavanteres, que creen una experiència d'alumne immersiva tant de forma presencial com en línia.

Així, el nou campus compta amb tres aules interactives. D’elles, una mereixeria anomenar-se l'Aula Magna del futur, on podran concórrer més de 120 persones connectades, a través de l'entorn virtual d'aprenentatge, que es projecta sobre una multipantalla de 27 m amb 56 alumnes més in situ, amb interacció completament síncrona i amb un espai obert en grades per seguir la formació com a oient.

Una altra aula, exclusivament per a classe en línia d'unes 80 persones, i una tercera sala amb màxima capacitat presencial a través d'una distribució modular de les necessitats del procés d'aprenentatge amb la possibilitat de connectar fins a 10.000 persones.

Tot això, sense oblidar espais comuns i dotacionals, com ara la sala d'enregistrament i cabina de traducció, que permeten l'intercanvi i la interacció com a espais multiusos, aules, lobby, cafeteria, etc.

Aquest model híbrid d’aprenentatge habilita que tot el talent de la companyia pugui accedir, des d’un únic punt d’accés al Learning Tech Ecosystem que actuarà de porta d’entrada a tot el pla formatiu corporatiu de Telefónica, incorporant tant l’oferta local com global, sense importar que els usuaris es trobin al Brasil, Espanya, Alemanya o a qualsevol dels països on la ‘telco’ compta amb operacions.

L'oferta formativa abastarà des d'aprenentatges sobre els nous coneixements digitals fins a les habilitats toves o soft skills que permetran alinear-se en la cultura i valors de la companyia que es converteixen en la palanca clau per abordar l'execució dels reptes i objectius que com a companyia es proposa.

Per això, i coincidint amb la inauguració del campus Universitas, es llançarà el programa Power of Connections dirigit a tots els empleats amb l'objectiu d'inspirar, connectar i alinear al voltant del propòsit, visió i cultura de la ‘telco’.

El campus es converteix així en un espai d'aprenentatge líquid, col·laboratiu i cooperatiu que possibilita connexions entre diferents equips, àrees, persones… de tot l'univers Telefónica, més de 121.000, sota esquemes flexibles en aquesta hibridació de formació de noves competències que serà capaç de treure el millor del talent intern.