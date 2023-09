Revelem les claus de Pau Gasol per integrar-se amb èxit en qualsevol equip

Mejor Conectados és una iniciativa de Telefónica per visibilitzar talent i inspirar connexions perquè les persones se sentin capaces d'aconseguir allò que es proposin. A través d'històries que retraten a la perfecció la idea que “quan connectem som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es construeix Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes, on és possible trobar històries que posen de manifest que connectant amb altres aconseguim coses increïbles, descobrint quines connexions van fer possibles grans èxits de diferents personatges, com és el cas de Pau Gasol, una història d'èxit i integració, aconseguint metes aparentment inassolibles. ¿Quines són les claus de Pau Gasol per integrar-se en diferents equips de treball i assolir l'èxit?

Com integrar-se en un grup de treball o esportiu

El 23 de febrer del 2008 quedarà gravat a la memòria de Pau Gasol per sempre. Després de setmanes d'especulacions i rumors, finalment era al vestidor dels Lakers, a punt per conèixer els seus nous companys d'equip.

L'atmosfera estava carregada de ganes i il·lusió, ja que tots sabien que el seu fitxatge podria marcar un abans i un després a la temporada.

El moment en què Pau va creuar la porta del vestidor per primer cop va ser veritablement especial. Va encaixar la mà dels seus nous companys, un instant que marcaria l'inici d'una gran associació a la pista. Gasol els admirava des de feia molt de temps, i encara que en aquell moment no sabia com encaixaria a l'equip, estava ansiós per descobrir-ho.

Mentre conversava al vestidor, Pau Gasol va poder apreciar la diversitat de personalitats i habilitats dels seus companys. Hi havia jugadors experimentats i veterans com Kobe Bryant o Derek Fisher, així com joves talentosos com Andrew Bynum. Era una barreja fascinant que tenia com a objectiu aconseguir el cobejat anell. La integració en un grup com el vestidor de Los Angeles Lakers és un desafiament en majúscules per a qualsevol, fins i tot per a algú considerat el millor jugador de bàsquet espanyol. ¿Com es pot arribar a un nou equip i ser respectat? ¿Com t’has d’integrar en un grup de treball o esportiu? ¿Com s’aconsegueix que individus amb diferents personalitats i caràcter s'integrin en un grup? Pau Gasol, l'exjugador de bàsquet, membre del Comitè Olímpic Internacional, fundador i president de la Gasol Foundation, filantrop i el nou convidat de Mejor Conectados (iniciativa de Telefónica) ens dona les claus essencials per respondre aquestes i altres qüestions inspiradores.

L'art d'integrar-se en un equip

Quan ingressem en un nou equip, ja sigui a nivell laboral o esportiu, és essencial sentir-nos acollits i valorats. L'ambient de benvinguda i el suport inicial dels nostres companys són fonamentals per establir una base sòlida on construir relacions efectives. La companyonia, en essència, rau a saber quan s’ha de fer un pas endavant, quan s’ha de cedir el protagonisme i quan cal donar suport als nostres col·legues.

La qüestió primordial és: ¿com es pot aconseguir aquesta integració de manera efectiva? Segons Pau Gasol, la resposta és la maduresa i comprendre el valor del treball en equip. Però ¿com guanyar-se el respecte en un nou entorn?

Proactivitat i comunicació

Guanyar-se el respecte en l'àmbit laboral, esportiu i professional implica esforç i dedicació. Pau Gasol ens brinda una perspicaç recomanació: la proactivitat i la voluntat de buscar suport quan cal. Aquesta actitud reflecteix humilitat i enforteix la companyonia en qualsevol context, especialment en l'esport. “Quan em vaig unir a nous equips, sempre em preguntava què necessitaven de mi”. Escoltar, replantejar idees i observar són accions que condueixen a respostes que enforteixen la cohesió grupal. La companyonia es basa en la comunicació i el respecte mutu. Saludar i dirigir-se a tots, independentment de la seva funció a l'equip, contribueix a forjar la cohesió grupal, aquest enfocament crea un ambient de treball més productiu i recorda la importància de la cooperació en l'esport, on tothom té un paper rellevant en la consecució d'objectius compartits.

A més, és crucial identificar i assignar correctament els rols de cada membre de l'equip i encoratjar cadascú a complir la seva funció de la millor manera possible. En aquest sentit, l'entrenador té un paper essencial per involucrar-hi tots els membres, sense importar-ne la posició. Cadascun és un engranatge indispensable en la maquinària de l'equip.

El rol dels líders

Integrar-se en un nou grup pot ser un desafiament, però comptar amb líders que facilitin aquest procés ho fa més suportable. La recepció especial i la inclusió dels líders reforça la cohesió grupal i augmenta la productivitat de l'equip.

Pau Gasol ressalta la importància de fer sentir les persones nouvingudes que són valuoses tant per a l'equip com per a si mateixes. Recorda la seva experiència amb Kobe Bryant, el seu amic i excompany als Lakers, que va personificar el lideratge ideal. Kobe el va rebre amb entusiasme i va establir metes ambicioses, cosa que va fer que Pau se sentís reconegut i valorat. Aquesta relació duradora transcendeix la pista, fins i tot després de la mort de Kobe.

Qualitats d'un líder efectiu

Segons Pau Gasol, un bon líder ha d’establir connexions significatives amb les persones i fer-les sentir part d’un propòsit compartit. La comunicació efectiva, l'empatia i la capacitat de potenciar el millor exercici de cada individu són qualitats essencials per liderar amb èxit.

L'èxit col·lectiu és la meta, i tots els integrants de l'equip són peces valuoses en l'engranatge que l'impulsa. Com més persones remin juntes, més lluny arribaran i més aconseguiran en conjunt. En última instància, l'èxit no es tracta de “jo” ni de “tu”, sinó de “nosaltres”.

El viatge de Pau Gasol als Lakers és una demostració de com la determinació, el talent i la col·laboració poden portar un jugador al cim de l'èxit a la NBA i deixar una empremta inesborrable en la història del bàsquet.

