Diversitat del talent per donar resposta a la transformació digital

El repte és a sobre la taula: aconseguir la igualtat de gènere (50-50) el 2030, tal com ja va fixar l’ONU en els seus ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible. No obstant, l’empoderament de la dona necessita «canvis transformadors, enfocaments integrats i solucions innovadores», segons l’organisme internacional. Ja des del primer moment ONU Dones va posar el focus en la innovació i la tecnologia com a eines poderoses i en les oportunitats que ofereixen per «trencar tendències i arribar als que corren més risc de quedar-se enrere».

Per arribar als reptes que planteja la revolució digital en la qual la societat està immersa de manera global i donar resposta a noves necessitats cal aprofitar al màxim les capacitats i habilitats del millor talent, fomentar la innovació i acostar-se, precisament, a aquesta societat cada vegada més canviant.

Equips diversos, empreses competitives

La creació d’equips diversos no només respon a una qüestió ètica, també a una qüestió de negocis i de rendibilitat. I és que aquesta diversitat fa de les empreses organitzacions més fortes i competitives. Un aspecte que companyies com Telefónica tenen en el seu ADN des de fa temps.

Aprofitant que la tecnològica treballa de manera contínua per garantir que tothom tingui un espai i un lloc en el qual desenvolupar el seu talent, la multinacional de telecomunicacions ha creat un entorn de treball inclusiu que respecta la diversitat en tots els seus nivells. Un aspecte que va quedar reflectit a l’última enquesta anual de clima corresponent al 2022, que destaca com el 91% dels empleats de Telefónica asseguraven sentir-se inclosos en la seva feina.

Un marc per a la igualtat

Amb l’objectiu de comptar amb un marc que integri el desenvolupament dels diferents plans d’igualtat de cadascuna de les empreses que formen part de la companyia, el Consell d’Administració de Telefónica va aprovar la primera edició de la Política Global d’Igualtat el 2022. El fi és unificar els pròxims passos per fer en matèria d’igualtat i ratificar el seu compromís amb el foment d’oportunitats en l’ocupació, concretant uns requeriments mínims.

La telco ha definit la igualtat defectiva d’oportunitats com una prioritat en la seva estratègia general, ja que la incorporació i retenció del talent femení són fonamentals en la realitat de la companyia. Un dels objectius corporatius principals és arribar a una quota del 33% de directives el 2024. Ja el 2022, el percentatge de dones en posicions directives va arribar a un 31,3%, amb un increment de l’1,8 pp. Això, unit a l’eliminació de la bretxa salarial, contribuirà a la igualtat real.

Per consolidar encara més el compromís amb la igualtat de gènere a llarg termini, José María Álvarez Pallete, president de Telefónica, ha firmat l’adhesió de la companyia als Principis d’Empoderament de la Dona de l’ONU donant una dimensió global a aquesta aliança. Un full de ruta per fomentar pràctiques empresarials que empoderin les dones.

Corresponsabilitat, conciliació i igualtat

Fomentar una corresponsabilitat de la vida familiar i laboral és un aspecte de gran importància. Després de formalitzar el 2019 l’acord en el qual reconeixia el Dret a la Desconnexió Digital dels seus empleats, Telefónica s’ha sumat recentment a la xarxa d’empreses que formen part de l’associació Jo No Renuncio, promoguda pel Club MalasMadres.

Una manera més de visibilitzar el compromís de la companyia per garantir un equilibri saludable entre la vida personal i laboral dels seus empleats a través de la seva Política de Diversitat i Inclusió, d’aplicació a totes les empreses del grup al món. Una conciliació que s’ha vist transformada pels nous models de treball híbrid, flexible i digital, que s’han adoptat després de la pandèmia.

De la mateixa manera ha impulsat l’informe «El cost d’oportunitat de la bretxa de gènere en les professions digitals», juntament amb ClosinGap, un clúster constituït el 2018 per 12 organitzacions per analitzar la repercussió de la bretxa de gènere en l’economia i en la societat. L’estudi té el propòsit de generar el coneixement i el debat necessaris en la societat que ajudi a adoptar les mesures necessàries que corregeixin les desigualtats existents.

Un dels objectius és arribar a una quota del 33% de dones directives el 2024

El futur és el planter

Malgrat posar la dona en el focus de les carreres STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, elles representen el 40% dels llicenciats amb màster en ciències de la computació al món, i en camps com la Intel·ligència Artificial, només el 22%, segons dades de la Unesco.

Per aquesta raó, la companyia treballa per augmentar la presència i visibilitat de dones i joves en carreres de tipus STEM i en l’àmbit de l’emprenedoria, tant dins com fora dels límits de la companyia. Això ho aconsegueix a través de més de 100 programes i iniciatives com Mujeres4Tech, #SheTransformsIT, Girls Love Tech o l’Aliança STEAM pel Talent Femení, promoguda pel Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya.

I per accelerar la carrera professional de les seves empleades, desenvolupar el planter de talent predirectiu i atraure talent femení per promoure la igualtat en tots els nivells jeràrquics s’han dissenyat accions com la iniciativa Empowering Women, que se centra en el lideratge femení dins de l’empresa, i emfatitza les claus i barreres a què s’enfronten les dones que volen liderar, congregant el 2022, aproximadament, gairebé 250 representants.

Compromís continu

Tot això ha valgut a la telco aparèixer, sis anys consecutius, en el Bloomberg Gender-Equality Index, com una de les empreses més compromeses amb la igualtat a nivell global. Però mantenir la recompensa de tot aquest esforç només és possible gràcies a una consolidada estructura d’òrgans i figures internes que fan seguiment dels avenços en matèria d’igualtat, diversitat i inclusió dins la companyia, entre els quals destaquen un Consell Global de Diversitat i una Comissió de Transparència. Aquests monitoritzen el compliment dels indicadors i objectius estratègics, i garanteixen la involucració de l’alta direcció.

Al costat d’aquests òrgans, Telefónica també compta amb una política global de Diversitat i Inclusió; amb una política de Diversitat en relació amb el Consell d’Administració i de Selecció de Consellers; amb la nova política Global d’Igualtat, aprovada pel Consell d’Administració el 2022; o amb el Protocol d’Actuació en Situacions d’Assetjament Laboral o Moral, Assetjament Sexual i Discriminació.