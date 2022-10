Fundació Telefónica connecta les persones amb la nova ocupabilitat

La ràpida implantació de la digitalització en els darrers anys ha fet que el coneixement de les noves tecnologies sigui essencial en tots els sectors i en totes les categories professionals.

El domini d'habilitats digitals és fonamental per accedir a qualsevol lloc de treball. I és que les noves professions estan transformant l'ecosistema laboral fent néixer nous perfils professionals que, fins fa pocs anys, ni s'entreveien.

Amb l'objectiu de no deixar ningú enrere, Fundació Telefónica treballa per dotar la societat d'aquestes habilitats i apropar-les a la nova ocupabilitat. Per això, promou, desenvolupa i imparteix programes formatius digitals sobre els nous perfils que demana el mercat laboral, reduint la bretxa educativa i d'accés a les noves oportunitats que ofereix la digitalització. Així el 2021 més d'1,2 milions de persones, als 10 països on és present, es van beneficiar d'aquests programes i el 2022 segueix apuntalant aquesta aposta ampliant-la amb nous continguts i temàtiques.

42 Barcelona.

Conecta Empleo, competències digitals transversals en tots els sectors

El programa de formació digital, Conecta Empleo, ofereix més de 20 cursos tutoritzats i d'autoaprenentatge perquè qualsevol persona pugui formar-se i esdevenir desenvolupador web, expert en ciberseguretat, màrqueting digital o arquitecte de dades.

Així mateix, Profesionales 4.0, impulsat amb el suport de CEOE, promou, a través de coneixements transversals i competències específiques, la digitalització de sectors clau productius del nostre país. Actualment s'està desenvolupant la setena edició del Nanogrado Construcción 4.0 amb el suport de la Fundació Laboral de la Construcció, amb què es dota de competències digitals els seus treballadors; el Nanogrado de Transporte 4.0, juntament amb ASTIC i CONFEBUS i, llançat recentment, al Nanogrado Hortofructícola 4.0, en col·laboració amb CEOE i FEPEX, es promou l'aplicació de noves tecnologies en aquest sector.

42 Madrid.

Un pont cap a les feines del futur en un dels millors campus de programació del món

Pertanyent a una xarxa internacional a 26 països amb més de 15.000 estudiants i considerada una de les universitats més innovadores del món pel TOP 10 d'universitats mundials del rànquing WURI, Fundació Telefónica ha impulsat Campus 42 a Espanya amb l'objectiu d'oferir oportunitats laborals en tecnologies com la ciberseguretat, el Big Data, la Intel·ligència Artificial, el Blockchain o la IoT, entre d'altres.

El percentatge d'ocupabilitat és del 100% i això és gràcies al contacte estret amb les empreses tecnològiques més innovadores i al mètode d'aprenentatge. Basat en l'aprenentatge entre parells, la gamificació i l'autoaprenentatge, la metodologia de 42 empeny els estudiants des del primer dia a comprendre el món de la programació des de l'experiència. Actualment compta amb 2.000 estudiants distribuïts als seus campus de Madrid, Barcelona, Barcelona, Màlaga i Urduliz i l'únic requisit exigit per poder-hi entrar és ser major d’edat. Està obert a qualsevol perfil: des de joves que volen apostar per una formació innovadora o persones que volen fer un gir de 180 graus a la seva trajectòria professional.

És un campus sense barreres, obert 24/7, sense professors, sense llibres i sense aules, on la realitat de cada dia durant el seu aprenentatge els farà adquirir, a més de les ‘hard skills’ pròpies de la programació, ‘soft skills’, cada cop més necessàries en un món tan canviant com el d’ara.

42 Málaga.

Orientació laboral adaptada a les necessitats de cada persona

La Fundació Telefónica forma part del Hub mundial d'Innovació i Talent digital de Telefónica, que aspira a convertir-se en un centre d'atracció de la tecnologia d'avantguarda i dels professionals d'alta qualificació. Per això, a més dels diferents programes formatius descrits, posa a disposició dues eines interactives gratuïtes per als que no sàpiguen què estudiar o quines competències digitals adquirir per millorar la seva projecció professional.

Basat en la IA l'Orientador Professional Virtual de Fundació Telefónica ofereix, a través de la interfície conversacional, les carreres digitals que millor s'adapten a cadascú pel tipus de perfil consultant, incloent-hi els programes formatius de l'entitat. I, a través del Big Data, el Mapa d'Ocupació de l'entitat monitoritza i analitza en tot moment les professions i les habilitats digitals més demanades al nostre país, mostrant-les per províncies, cosa que permet a l'usuari visualitzar les tendències del mercat laboral.