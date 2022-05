Telefónica compleix el pla estratègic i creix

Contingut ofert per:





El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, presentava el novembre del 2019 el nou pla estratègic de la companyia de telecomunicacions i tecnologia. Marcava així el full de ruta seguit fidelment fins avui per crear la nova Telefónica: “És impossible endevinar el futur, però estic convençut que la millor manera de predir-lo és crear-lo. I el futur de Telefónica comencem a escriure'l avui”. Avui, menys de tres anys després i gairebé a dos de complir el seu centenari el 19 d'abril del 2024, aquesta nova Telefónica és cada dia més palpable.

Els resultats, les operacions corporatives i la fortalesa del negoci del grup durant els primers mesos del 2022 constaten el compliment de les línies marcades pel pla estratègic del 2019. Telefónica mostra la seva fortalesa en els resultats obtinguts el primer trimestre de l'any. En aquest període s'han registrat creixements en els ingressos reportats de tots els països on opera, amb unes vendes de 10.883 milions d'euros, incloent-hi el 50% que la companyia té a VMO2. Telefónica, a més, ha obtingut un benefici net de 706 milions d'euros aquest període.

El primer trimestre de l'any, Telefónica ha registrat un creixement orgànic tant dels seus ingressos (+3,2%) com del seu OIBDA (+2,1%), amb la qual cosa avança cap al compliment dels objectius financers per al 2022. Passa el mateix amb la relació de les inversions sobre vendes, que s'han situat al 12%.

Telefónica, en aquests tres primers mesos de l'any, ha resolt amb èxit l'escenari actual de tensions inflacionistes recolzada pel creixement dels ingressos, les eficiències del nou model operatiu i el comportament favorable dels tipus de canvi. Alhora, el grup està ben protegit davant les pujades dels tipus d'interès perquè més del 80% del seu deute es troba a tipus fix, la vida mitjana del seu deute arriba als 12,9 anys i té coberts els venciments fins a més enllà del 2024.

Telefónica Tech, en continu creixement

Una de les noves unitats creades en el pla del 2019, Telefónica Tech, evidencia el creixement i la mirada cap al futur que establia aquest full de ruta. El març del 2022, Telefónica Tech va anunciar la compra de la britànica Incremental per uns 209 milions d'euros per reforçar la seva posició líder al mercat IT del Regne Unit. I dilluns passat, Telefónica Tech va comunicar l'adquisició de la companyia BE-terna, amb presència a Alemanya, Àustria, Suïssa, la regió adriàtica i els països nòrdics, per 350 milions d'euros. Aquestes compres reforcen la història de creixement de Telefónica Tech que el primer trimestre del 2022 ha incrementat els seus ingressos un 80,6%, fins a 299 milions d'euros.

En aquest primer trimestre, Telefónica ha aconseguit més èxits corporatius orientats a la creació de valor. Destaca el tancament exitós de l'adquisició dels actius mòbils d'Oi al Brasil, que generarà unes sinergies d'uns 1.000 milions d'euros. També destaquen els acords aconseguits a Espanya sobre els drets d'emissió de LaLiga, amb una rebaixa en els costos nets del 15% després de l'acord amb Dazn. A més, al maig, s'ha presentat miMovistar, el nou portafolis global per al gran públic mitjançant el qual els clients podran triar aquells productes i serveis que necessitin, d'una manera senzilla, personalitzable i flexible. Un altre progrés és la millora de la xarxa a Alemanya, juntament amb els avenços en el procés de creació de vehicles de fibra a Espanya i el Regne Unit.

Solidaritat, compromís i sostenibilitat

Durant el primer trimestre, Telefónica i la seva Fundació han posat el seu gen més solidari, intrínsec del seu ADN, per abocar-se amb Ucraïna a través d'iniciatives i ajudes orientades als que viuen al país, a les persones que hi tenen amics i familiars i a aquells que busquen protecció en altres llocs. Iniciatives articulades amb donacions monetàries i serveis de telecomunicacions gratuïts (trucades, roaming o SMS), sempre juntament amb empleats, voluntaris i organitzacions en els diferents països europeus on opera la companyia.

El compromís de Telefónica amb la sostenibilitat i el futur es reflecteix també en els objectius ESG, que són tangibles i estan integrats en l'estratègia de la companyia. Telefónica persegueix aconseguir emissions zero netes el 2040, amb el ‘target’ intermedi d'aconseguir-ho en els principals mercats de la companyia el 2025 (Scope 1+2), i ser una companyia Zero Residus el 2030. També ho és assolir entre el 90-97% de cobertura de banda ampla mòbil a les zones rurals dels mercats clau el 2024; comptar amb un 33% de dones en llocs executius el 2024; i eliminar la bretxa de gènere salarial el 2050. I igualment tangible és l'objectiu de finançar sota criteris de sostenibilitat més de 10.000 milions d'euros els propers anys; assolir paritat de gènere en els principals òrgans de govern de la companyia el 2030; i mantenir una política de “tolerància zero” davant de la corrupció.

Els objectius de Sostenibilitat de Telefónica han progressat durant el trimestre amb èxits rellevants com la inauguració del nou campus d'Universitas en el marc del Hub mundial d'Innovació i Talent que va anunciar José María Álvarez-Pallete a l'octubre del 2021. També cal sumar les tres mencions WDA rebudes en reconeixement a la transparència en la gestió de la informació pel que fa als empleats de la companyia i de la cadena de valor.

Telefónica és més àgil, més eficient, més sòlida i més forta. És una Telefònica sostenible, compromesa i solidària per continuar complint la seva missió de “fer un món més humà connectant la vida de les persones”.